Rubiales y la sospecha de su sueldo variable: ganará más de Arabia Saudí si el Barça juega la Supercopa

Los negocios que han llevado a cabo Luis Rubiales y Gerard Piqué con la consecución del contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí ponen en duda la limpieza del fútbol nacional. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene un sueldo fijo por ostentar este cargo, pero también uno variable que se vería afectado por las cláusulas que puso el país de Oriente Medio si Real Madrid y FC Barcelona no disputan la competición.

La penalización de hasta 10 millones de euros por la ausencia de estos dos equipos, reflejada en el artículo 6.2 del contrato de 2019, supondría una reducción de los emolumentos finales que percibe Rubiales por su labor dirigiendo el fútbol español. El hombre que preside el organismo encargado del arbitraje, de las sanciones disciplinarias y del calendario podría perder este año un pellizco de la parte que le corresponde de los 40 millones que recibe la Federación por este traslado a Arabia.

Son cinco millones menos si cualquiera de los dos clubes de "Categoría A", tal y como queda reflejado en el documento que ha publicado El Confidencial, no se clasifica para la Supercopa. Es difícil que eso suceda con el Real Madrid, ya que tiene el primer puesto de La Liga casi en su mano. El Barça sí está en una situación límite, con otros cuatro equipos optando a la segunda plaza del campeonato nacional con seis jornadas por disputar.

Luis Rubiales y el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal con el trofeo de la Supercopa EFE

Las otras dos posiciones para clasificarse están adjudicadas a los finalistas de Copa: Valencia CF y Real Betis. De hecho, estos dos equipos cobrarán menos por las cantidades pactadas por Rubiales y Piqué en sus conversaciones telefónicas filtradas en los últimos días. Mientras Real Madrid y Barcelona tienen un fijo de seis millones, los de la ciudad del Turia, que están en la "Categoría C", obtienen 1,7 millones y los andaluces, que está en la "E", solo consiguen 750.000 euros.

El sueldo variable

El artículo 17.5 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas establece que "el cargo de presidente de las Federaciones Deportivas Españolas puede ser remunerado, si así lo acuerda la Asamblea General". La Asamblea de la RFEF aprobó en 2020 que Luis Rubiales cobraría "una cantidad fija de 160.000 euros y una cantidad variable del 0,15 de los ingresos totales anuales liquidados, excluidas las subvenciones públicas". Esto introducía un cambio con lo expuesto en 2018.

Rubiales pasó un variable de un 0,6% de los ingresos por patrocinios con un máximo superior del 0,175% de los ingresos propios a una nueva cantidad con la que se presuponía que se llevaría menos. El tesorero Eduardo Bandrés informó en dicha Asamblea que se rebajaba "del 0,175% al 0,15%" de esa cantidad de los ingresos totales anuales liquidados y que se desvinculaba de los ingresos relacionados con las operaciones de patrocinio o de marketing. El cambio terminó beneficiando al presidente.

La Asamblea de la RFEF aprueba el nuevo salario de Luis Rubiales desde 2021

Se puede comprobar con la actualización del sueldo que percibió Rubiales en 2021. El presidente de la Federación tuvo una retribución bruta total de 634.518,19 euros, que neta se queda en 339.237,12 euros. La modificación del 0,6% de los ingresos por patrocinios a la retribución variable del 0,15 de los ingresos totales anuales liquidados, excluidas las subvenciones públicas, no se explicó. Eso sí, se entiende que la cantidad establecida en 2018 no reportaba lo deseado.

A la espera de lo que suceda con la parte variable que llegue desde el acuerdo de la Supercopa de España y del IPC que se aplique a la parte fija, Rubiales podría percibir una cantidad este año por encima de los 700.000 euros. Esto se extrae de que el presupuesto de la RFEF en 2021 fue de 357 millones y en 2022 se elevará hasta los 406. El 0,15% de los 49 millones que obtendrá de más la Federación suponen unos 70.000 euros para el presidente.

El interés de Rubiales y Piqué

Si Rubiales tiene una parte variable de su sueldo que se ve beneficiada por el acuerdo alcanzado con Arabia Saudí, Gerard Piqué también la consiguió a través de una comisión que paga Sela, la empresa pública del país de Oriente Medio encargada de organizar grandes eventos deportivos, a Kosmos Holding de cuatro millones de euros. En el contrato hay un anexo en el que se remarcaba que debía recibir esa cantidad de forma anual y si no recibían los fondos, la Supercopa abandonaba esta nación.

Cuando le preguntaron a Piqué durante su rueda de prensa si tanto la Federación como Kosmos cobrarían menos si alguno de los dos equipos no disputaba una edición del torneo, esta fue su respuesta: "Creo que sí que hay una penalización en caso de que Real Madrid o FC Barcelona. No te sé decir la cantidad, pero creo que había una. Es un tema de la gente de Arabia Saudí que querían asegurarse de que los dos clubes participaran. Como esto no se puede asegurar porque depende de los méritos deportivos, en caso de que no fueran había una penalización".

Gerard Piqué explica como afecta la participación de Madrid y Barça en los ingresos de la RFEF y Kosmos

Es decir, tanto Luis Rubiales como Gerard Piqué generan más dinero para su bolsillo si Real Madrid y Barça acuden a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Esta cuestión es el epicentro de las dudas que se puedan generar desde ahora sobre lo que suceda con estos dos equipos. El catalán se defendía alegando que no habían beneficiado a su club en las últimas ediciones, pero no se pronunció sobre un supuesto en el que los culés se pudieran ver contra las cuerdas para clasificarse.

[Más información: El CSD considera que los negocios de Luis Rubiales y Piqué no son "éticos" aunque fueran legales]

Sigue los temas que te interesan