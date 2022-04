Simeone y la penalización por la Supercopa: "Es claro que conviene que Real Madrid y Barça vayan"

Diego Pablo Simeone ha sido muy claro a la hora de opinar sobre las diferentes cuotas que recibe la Real Federación Española de Fútbol y Kosmos Holding por la presencia de Real Madrid y FC Barcelona en la Supercopa de España. El entrenador del Atlético de Madrid ha pedido una explicación a Luis Rubiales, así como ha remarcado que "conviene que vayan" merengues y culés porque "se favorece más" a la RFEF. "Es fácil entenderlo", finalizó el técnico argentino.

Simeone no tuvo "nada que comentar a algo que todo el mundo escucha", cuando le preguntaron por el comentario de Rubiales en el que llamaba "pobrecitos" a los colchoneros que pensaban que iban a ganar La Liga en 2019; una cuestión que Gerard Piqué aclaró calificándolo de "conversación de bar" y con que "creo que 'Rubi' es del Madrid". También habló sobre las posibles desigualdades que puede generar la relación que tienen el jugador culé y el presidente de la RFEF.

"No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa, son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo", destacó el técnico rojiblanco que ya quería pensar más en el importante partido que tiene este miércoles ante el Granada en el que su equipo sigue jugándose gran parte de las opciones de estar en la próxima Champions.

Para ello, este lunes conoció que tendría dos grandes problemas en forma de lesión. Thomas Lemar y, sobre todo, Joao Félix no estarán este miércoles: "Tenemos la baja de Lemar y Joao más la de Herrera y José, que esperemos que vuelvan al grupo tras el partido más Felipe y Kondogbia si lo de Kondogbia no va adelante según lo que hemos pedido. Perdemos el crecimiento de Joao y Lemar es un jugador diferente, no viene en un buen momento la mejor, pero otros están esperando para jugar. Todos son importantes y terminan jugando todos. Ojalá podamos estar a la altura".

Conflicto de intereses

En su canal de Twitch, Piqué se encargó de remarcar durante toda su intervención que no veía el conflicto de intereses por ningún lado. "¿Cuál es el conflicto de intereses? (...) Quiero saber cuál es el conflicto de interés. ¿Por qué no podemos negociar? ¿Acaso nos van a pitar a favor? ¿Acaso vamos a tener un trato de favor? El cambio de formato sucede en el 2020. Gracias a este cambio, la competición pasa de ser de dos equipos a cuatro. El Real Madrid no podría haberla jugado ni ganado. Después ganó el Athletic y este año otra vez el Real Madrid", sentenció.

Un discurso que parece que Simeone no ha complado con su declaración. El Atlético es el primer club que denuncia esta situación de complicidad entre Piqué y Rubiales. Por el momento, las declaraciones que han hecho desde la Federación (ninguna del presidente) han ido en una dirección distinta a las que Gerard ha dado.

