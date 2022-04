Fernando Alonso mantiene su fe en El Plan: "Podemos encontrar algo grande y dar un paso enorme"

Hay mucha gente bajándose del barco de El Plan de Alpine y Fernando Alonso, pero el piloto español no deja de dar razones para mantener la fe y seguir confiando en una gran mejora del coche francés. El rendimiento del A522 en Australia nos hizo soñar, pero el asturiano asume que siguen muy lejos de la cabeza y que será muy difícil reducir el hueco que existe con Ferrari. Aún así, el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, cree que tienen potencial para dar "un paso enorme" con su coche esta temporada.

Alonso destaca en el portal RaceFans que la capacidad de desarrollo es su gran baza y promete que trabajarán para estar lo más cerca posible: "Reducir ese hueco será un poco demasiado optimista, pero ya veremos. Necesitamos seguir trabajando, todavía es muy pronto respecto al desarrollo de estos coches. Puedes encontrar algo más grande que lo que pensabas al principio, cuando lo pruebas en el túnel de viento, y quizás con eso puedas dar un paso enorme".

El equipo trabaja en varias soluciones en el túnel de viento y Fernando confía en que la pista les dé incluso resultados mejores que las simulaciones. Pero, pese a que el piloto español se vio en la lucha por el podio en Australia, ve complicado trabajar para ponerse a la par con los de Maranello: "Igualar el ritmo de Ferrari creo que va a ser difícil porque obviamente estamos a ocho décimas de segundo o un segundo por detrás en este momento si nos fijamos en el rendimiento de clasificación de las primeras dos carreras".

Fernando Alonso rozando con el suelo de su A522 en los pianos de Albert Park Europa Press

Alpine llegará con nuevas actualizaciones para el A522 en Imola y ese es un buen punto para probar esa mejora de Fernando Alonso. Aunque según el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, en conversación con el portal NextGen-Auto explica que saben que no serán los únicos: "No me sorprendería si todos vienen con mejoras. Es lógico que los equipos viajen a la primera carrera europea con mejoras. Después de todo, las tres primeras carreras están mucho más lejos de las fábricas".

Lucha con los mejores

Szafnauer está muy contento con la velocidad actual del A522 y dice que la velocidad de Fernando Alonso en Australia fue "real". Sin el choque que tuvo el español en la última parte de la sesión de calificación, cree que el coche era lo suficientemente bueno para un puesto de salida en la primera o segunda fila. "Albert Park tiene características que también tienen otros circuitos, por lo que también seremos rápidos en otros lugares", anuncia el jefe del Alpine F1 Team.

Por el momento, en el Gran Premio de la Emilia Romagna, Alpine traerá un nuevo suelo que puede ser determinante a la hora de ganar velocidad y fiabilidad. Eso sí, tal y como ha explicado Alan Permane, director deportivo, solo estará disponible para un monoplaza: "Sólo será para un coche, de momento. Esta actualización estaba prevista para Miami, pero hemos podido anticiparla para Imola".

[Más información: Alpine confía en la continuidad de Fernando Alonso pese a los rumores sobre su futuro]

Sigue los temas que te interesan