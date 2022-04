El discípulo de Fernando Alonso pone en riesgo su renovación con Alpine: "En 2023 quiero correr"

Problemas en la escudería Alpine. La casa francesa tiene ahora mismo dos huecos para tres pilotos de máximo nivel y eso, aunque pueda parecer una suerte, está destinado a ser un conflicto a resolver de cara al próximo año. De momento, la situación aguantará hasta que termine la presente temporada, pero lo cierto es que no podrá sostenerse mucho más.

Y menos después de la impactante confesión que ha dejado el tercero en discordia, el joven talento Oscar Piastri. El australiano, apadrinado por Mark Webber, se ve perfectamente capacitado y preparado para asumir los mandos de un Fórmula 1 y por ello ya reclama su sitio en el 'Gran Circo'. Este año ejerce como piloto reserva, probador y de desarrollo en el simulador de la marca del rombo, pero eso le sabe a poco. Reconoce que ha dado un año de margen, pero que en 2023 estará en la parrilla sí o sí.

De esta forma, ha lanzado su órdago al equipo Alpine que no quiere perderle por nada del mundo porque es uno de los grandes talentos del futuro. En su debut en la F3 se llevó el campeonato y en su primer año en F2, volvió a arrasar hasta ganar el título. Por eso, siente que no puede dejar escapar ninguna oportunidad y que ya este año 'parado' será suficiente hándicap.

Oscar Piastri, tras ganar el campeonato del mundo de Fórmula 2. AFP7 / Europa Press

"No quiero ser piloto reserva un año más. De hecho, no quería serlo ni siquiera este año… pero, bueno, acepto ser reserva sólo durante este año. Mi plan es volver a correr lo antes posible y quiero que esto suceda el próximo año". Así de claro se ha mostrado en declaraciones recogidas por Sky Sport.

Problemas en Alpine

Por ello, Alpine tiene un problema ahora mismo. Esteban Ocon tiene contrato hasta el 2024, mientras que Fernando Alonso termina este curso. El asturiano tiene la opción de ampliar un año más, o incluso dos en concepto de 1+1, pero tras las exigencias de Piastri, eso parece menos claro. El propio Fernando ya abrió la puerta a una salida en Albert Park consciente de esta situación.

De momento, en Alpine están preocupados por mostrarle a Piastri que es una parte fundamental de la estructura. Por eso le han confiado por completo el desarrollo del monoplaza en el simulador sin supervisión: "Sus opiniones y consejos son muy acertados y no hay necesidad de cotejarlos con los de otros pilotos como en el pasado".

Pero a Oscar esto no le vale y le sabe a poco. Por reglamento, este año tiene derecho a participar en dos sesiones de entrenamiento libres. De hecho, esperaba que fuera en su casa, en Melbourne, pero no fue así, algo que le enfadó bastante. De hecho, Laurent Rossi tuvo que salir a explicar la situación para calmar las aguas.

"Una cosa es ser el piloto habitual y romper el coche y otra cosa es presionar a un debutante, con el talento que tiene. Estos coches son completamente nuevos. Todavía son bastante frágiles para todos los equipos. Los pilotos todavía están aprendiendo y nosotros todavía estamos aprendiendo, por lo que todas las sesiones de entrenamiento son importantes".

"Además, la pista también es nueva y no tenemos muchas piezas de repuesto. Si de repente vas y destruyes el chasis, por cualquier motivo, entonces eres como Haas, te quedas sin chasis de repuesto. Había demasiados parámetros en contra y por eso tuvimos que decidir, lamentablemente, dejarlo para más adelante".

Oscar Piastri y Mark Webber, durante una prueba de la Formula 2. FIA

El futuro de Piastri

Todo apunta a que su debut y su primera prueba será en un circuito más familiar como podría ser el de Barcelona. El líder de la escudería en los circuitos, Otmar Szafnauer, confirmaba esta posibilidad: "Será en una pista en la que haya dado miles de vueltas y en la que los Libres 1 no sean tan importantes".

La situación actual de Alpine tiene bastante molesto a un Piastri que en 2023 saldrá al mercado. Si los galos no le dan un asiento, pedirá su desvinculación, algo que la marca del rombo quiere evitar. Al no tener un segundo equipo, no pueden poner en práctica algo que hacen otras escuderías para rodar a sus jóvenes talentos en estructuras satélites. Es lo que ha hecho recientemente Ferrari con Mick Schumacher en Haas y con Giovinazzi en Alfa Romeo, Mercedes con Russell en Williams o Red Bull con Gasly en Alpha Tauri.

El último ejemplo que ha tenido que vivir Alpine en condiciones similares fue el caso del chino Zhou, que salió de la Academia Renault y que firmó este invierno por Alfa Romeo, donde acompaña a Bottas. Sin embargo, con Piastri no están dispuestos a correr la misma suerte y dejarle escapar porque ven en él un futuro campeón del mundo.

