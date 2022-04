Buenas noticias para Fernando Alonso: Alpine consigue salvar el motor averiado en Bahréin

Fernando Alonso ha empezado la temporada de manera muy irregular. Las buenas noticias son su rendimiento personal y lo que es capaz de sacar de un Alpine que cuando rinde, está entre los mejores coches de la parrilla. Especialmente en circuitos rápidos como lo han sido el de Arabia Saudí y el de Australia, el monoplaza de la escudería francesa ha rendido a un muy alto nivel en manos del asturiano.

Sin embargo, lo perjudicial han sido los problemas de fiabilidad. Cierto es que no todos han procedido directamente de la unidad de potencia, pero por unas cosas o por otras, ha sido necesario utilizar ya la mayoría de balas que tenían los galos para toda la temporada. Y eso que la de Italia será la cuarta carrera del curso. Esta situación podría ser un auténtico drama, aunque desde Viry han llegado buenísimas noticias.

Otmar Szafnauer, el nuevo dirigente de Alpine F1 para este curso, ha confirmado que han conseguido salvar el primero de todos, el que fue usado en el Gran Premio de Bahréin y que le dio a Alonso sus primeros y únicos puntos de la temporada hasta el momento. No tendrá el rendimiento de una unidad de potencia nueva como tal, pero al menos, será una bala en la recámara para no caer en sanciones y penalizaciones a las primeras de cambio tal y como se esperaba.

El monoplaza de Fernando Alonso en la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin Europa Press

En Alpine, concretamente en la fábrica de motores de Viry propiedad de la marca del rombo, sabían que si trabajaban de manera eficiente podrían llegar a salvarlo. Por eso, Otmar se mostraba cauto con esta situación. Pero ya en Albert Park pudo lanzar un mensaje en clave a Fernando Alonso que hacía presagiar lo mejor dentro de los problemas generalizados que han padecido.

"¡No te preocupes, no serán 23 en 23 carreras!", decía un Otmar convencido de que podría hacer algo por salvar algunos de los motores dañados. Alonso estrenó un motor en el debut en Bahréin, otro en la segunda carrera en Arabia Saudí y un tercero en Australia. Ahora, retroceden un paso en su tablero y seguirán teniendo una opción para no pagar un peaje demasiado caro casi de salida.

Buenas noticias en Alpine

"El de Bahréin puede volver a usarse. Fue una medida de precaución para probar algunas cosas en el dinamómetro y la prueba salió bien. Así que ese motor se utilizará nuevamente". Se usará, pero no lo hará a pleno rendimiento, por lo que esta medida casi desesperada no ha contentado a Fernando Alonso del todo. De hecho, el asturiano no descarta optar por una penalización llegado el momento a cambio de tener un motor nuevo que le impulse hasta la zona noble si el trazado da posibilidades de adelantamientos.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2022 Reuters

Y es que el recuperado tras las malas vibraciones de Bahréin tendrá un pequeño hándicap en su rendimiento. Desde Alpine afirman que esa pérdida será mínima, pero muchas voces apuntan a que puede ser incluso superior a lo que se estima o a lo que se quiere hacer público porque si en un primer momento se retiró, es que los daños eran importantes.

Por otro lado, Otmar Szafnauer ha reconocido que el trabajo en Viry ha sido muy bueno este invierno y que su motor ahora mismo puede ser solo unos 10CV menos potentes que los de Red Bull o Ferrari. El año pasado era de casi 30CV tal y como ha relatado en motorsport.com: "Creemos que hemos dado un paso adelante con la unidad de potencia y que tal vez estemos a 10 CV de los mejores. Estamos en un punto intermedio. Así que considero que Viry hizo un trabajo excelente. Y ahora depende de nosotros desarrollar aún más el coche".

