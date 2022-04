Red Bull da un severo correctivo a Max Verstappen para que se centre: "Se pasa del límite"

El equipo Red Bull no ha empezado la temporada como esperaba ni mucho menos. No están cumpliendo ni los pilotos ni los monoplazas, al menos al nivel al que se esperaba teniendo en cuenta las grandes expectativas que había generado el RB18, un monoplaza destinado a competir con el F1-75 de Ferrari.

Sin embargo, los problemas de fiabilidad y algunos errores en carrera y clasificación, han provocado que ahora mismo se hayan quedado descolgados en la lucha por el campeonato. La realidad es que 'Checo' Pérez es cuarto del campeonato con 30 puntos y que Max Verstappen es sexto con 25.

Solo han sumado una victoria en tres carreras, dos podios y están muy lejos de Leclerc, que se sitúa líder en solitario con 71 puntos. Por eso, empieza a sobrevolar una pequeña crisis sobre la factoría de Milton Keynes. Y ya han surgido las primeras tiranteces entre pilotos, mecánicos e ingenieros. Cierto es que la regularidad la está poniendo 'Checo' Pérez y que Verstappen está un poco desquiciado por el mal inicio de curso, pero también es verdad que Red Bull no está cumpliendo.

'Checo' Pérez y Max Verstappen se saluda en el circuito de Albert Park Europa Press

En tres carreras acumulan ya tres abandonos, y dos de ellos han perjudicado al neerlandés, que en la única carrera que ha conseguido terminar, venció. Pero otro de los problemas están siendo las clasificaciones. En los tres Grandes Premios que se han disputado, solo han logrado una pole, la que firmó en Arabia Saudí un espectacular 'Checo' Pérez. 'Mad Max' todavía no ha conseguido tocar pelo ese apartado y eso complica mucho que luego pueda sumar victorias teniendo en cuenta el potencial de Ferrari y, sobre todo, de Leclerc.

Y por ahí es por donde ha llegado el primer correctivo duro del equipo hacia su estrella. Como de costumbre, ha sido el mítico asesor de la casa austriaca, Helmut Marko, quien ha señalado a Max por su rendimiento en las qualys, donde afirma que sale demasiado ansioso y crispado y que por eso no puede rendir a su mejor nivel. Tiene que alejarse del límite para poder disputar con más opciones de éxito.

El palo a Verstappen

"Se pasa del límite, quiere demasiado. Eso no funcionó en Australia en el último sector. Pensábamos que con el título de campeón habría algo más de tranquilidad por su parte, pero probablemente necesite otro título para no entrar en la clasificación con tanta presión". Marko sigue viendo un exceso de agresividad y ansiedad por parte del neerlandés y eso le perjudicó a la hora de atacar bien sus tiempos en el último sector del trazado de Albert Park.

Max Verstappen y su RB18 averiado en el circuito de Albert Park Europa Press

Estas palabras responden también a las quejas que ha lanzado sobre el monoplaza el propio piloto de Red Bull: "El coche no fue bueno. Realmente no me sentí bien en él durante todo el fin de semana. Creo que no ha habido una sola vuelta en la que realmente me sintiera confiado, así que tuve que luchar un poco con él. No me siento tan bien como para llegar al límite. Intentaremos analizarlo".

"Ahora solo nos queda ponernos manos a la obra e intentar que todo se haga mejor. También necesitamos entender cómo hay tantos problemas que nos hacen abandonar cada vez. Además, en términos de velocidad tampoco estuvo del todo bien y hay que añadir el desgaste de los neumáticos. Hay bastante trabajo por hacer". Primera confrontación seria en casa de los campeones.

[Más información: La F1 quiere conquistar África y completar los 5 continentes: Kyalami se postula para volver]

Sigue los temas que te interesan