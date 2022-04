Djokovic no levanta cabeza y cae eliminado del Master 1000 de Montecarlo: Davidovich da la sorpresa

Malas noticias para Novak Djokovic. El tenista número uno del mundo no levanta cabeza y ha visto como en su regreso en el Master 1000 de Montecarlo ha firmado un partido que se podría decir indigno para un jugador de su condición. Ha caído eliminado a las primeras de cambio y dice adiós a uno de los torneos más importantes de la gira de la tierra batida.

La desgracia de Djokovic contrasta con la alegría de su rival, el español Alejandro Davidovich. Gran partido el suyo en el que consiguió superar sus momentos de debilidad en el segundo set para llevarse el triunfo por un resultado de 6-3, 6-7 y 6-1 y avanza así a la siguiente ronda.

No está siendo ni mucho menos el año de Djokovic, que va camino de firmar la peor temporada de su carrera. La trayectoria del jugador balcánico ha dado un vuelco increíble en cuestión de meses y parece no encontrar el camino correcto para regresar a lo más alto. La gira de tierra batida no ha empezado bien para él tal y como ha demostrado en su partido contra Davidovich.

Alejandro Davidovich celebra un punto ante Djokovic EFE

Después de un 2021 en el que soñó con ganar los cuatro Grand Slam y el oro olímpico, al final se quedó con tres títulos y a las puertas de la medalla, la polémica que le rodeó en Australia sigue coleando a su alrededor y así se ha demostrado ahora en el principado monegasco. Cuando esperaba regresar a lo más alto en el torneo de casa, ya que reside en esta pequeña y lujosa localidad, se ha vuelto a pegar otro buen batacazo.

'Nole' no comenzó bien el partido, cediendo el primer set y estando a la merced del mejor Davidovich. El jugador español fue el dueño y señor del partido, sabiendo imponer su ritmo en todo momento y dominando desde el fondo de pista. Su juego con la derecha fue capaz de dejar sin respuesta a un Djokovic muy lejos de su mejor nivel y que ahora mismo no corresponde su posición en el ránking con su nivel de juego.

Davidovich supera sus dudas

Davidovich arrancó el segundo parcial con la inercia que le había dejado la primera manga, rompiendo el servicio del serbio e imponiendo su ley. Sin embargo, en ese momento llegó la respuesta de Djokovic, que tras verse 3-0 abajo en el marcador, sacó fuerzas de flaqueza para resistir. Cuando el español tenía su partido en la mano, vio como todo se iba al traste. Djokovic forzó el tie-break y consiguió empatar la contienda.

Novak Djokovic golpea una derecha ante Davidovich EFE

Y cuando todo parecía de cara para el número uno del mundo, que había remontada y que estaba jugando bien por primera vez en el partido, la situación giró de nuevo hasta un escenario que pocos esperaban. Davidovich volvió a centrarse en su juego para entrar en trance y encarrilar su pase a la siguiente ronda.

Redujo a Djokovic a su mínima expresión, obligándole a fallar bolas que pocas veces erraría el balcánico. Estaba fuera de sí y así lo llegó hasta el desenlace del encuentro, firmando solo un juego de los últimos siete. Con todo en contra, Davidovich arrolló a 'Nole', por 6-1 en el tercer y confirmó su machada ante un Djokovic que sigue desdibujado desde su polémica decisión de no vacunarse. Su próxima parada será su otro torneo de casa, el que se celebra en la ciudad de Belgrado, antes de afrontar los retos de Madrid, Roma y Roland Garros en esta gira de tierra.

