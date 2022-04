Serena Williams vuelve con 40 años: del récord de Grand Slams de Margaret Court al cambio de técnico

Está en medio del foco mediático por el Oscar que recibió la película que versa sobre su padre y el inicio de su carrera y la de su hermana. Lleva casi un año sin tener actividad profesional, su entrenador ha dicho que va a preparar a otra tenista y tiene 40 años. Pero Serena Williams no se va a rendir tan fácilmente. La ganadora de 23 Grand Slams ha insinuado que regresará a las pistas de tenis en Wimbledon de este año.

La pequeña de las Williams no ha jugado profesionalmente desde Wimbledon el año pasado, donde se retiró en su partido de primera ronda contra Aliaksandra Sasnovich debido a una lesión en el tendón de la corva. Este percance físico también hizo que se perdiera el US Open y decidió no viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tampoco ha jugado en el Abierto de Australia de este año después de decir que no estaba contenta con su estado físico.

Pero su ambición no ha cambiado: quiere conseguir el récord de Margaret Court de 24 Grand Slams individuales. Mientras este año se ha vivido como Rafa Nadal levantaba el número 21 y rompía con la igualdad que existía con Roger Federer y Novak Djokovic, Williams vive con la maldición de los 23. El último triunfo en un Abierto fue en Australia en 2017 y perdió en las finales del US Open y de Wimbledon en 2018 y 2019 respectivamente. Su parón competitivo le ha llevado a ser la numero 246 del mundo.

Sin embargo, en una historia de Instagram con el quarterback de los Green Bay Packers de la NFL, Aaron Rodgers, la tenista de 40 años sugirió que competirá en Wimbledon este verano. "Hemos estado hablando sobre mi regreso y él me ha estado animando y preparándome para Wimbledon. ¡No puedo esperar!", remarca Serena. Cuando le preguntan si también jugaría en el US Open de este año, Williams dijo: "Wimbledon es antes del US Open, primero tengo que jugar en Wimbledon". Todos los focos estarán entre el 27 de junio y el 10 de julio.

El récord

No son ni uno ni dos ni tres los intentos para igualar a Margaret Court, van trece intentos fallidos entre el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. La última vez, no pudo evitar las lágrimas Serena. Ganó su primer Grand Slam con tan solo 17 años, allá por 1999.

Poco a poco la norteamericana se había ido haciendo un sitio hasta que en el US Open de aquella edición se plantó en la final tras haber vencido antes a la por entonces número cuatro del mundo, Monica Seles; a la dos, Lindsay Davenport, y a la número uno, Martina Hingis. Desde ese momento, no paró de ganar y la frustración de no volverlo a hacer es muy dura.

Desde aquel US Open en 1999 llegaron otros 22 Grand Slams: siete triunfos en el Abierto de Australia, tres en Roland Garros, siete en Wimbledon y seis en el US Open. Una carrera brillante para una tenista de época. Con un estilo propio muy marcado y con su padre como entrenador, la fuerza y eficacia de Serena Williams le aupó hasta el número 1 de la WTA. Todo eso le ha llevado a ser protagonista sin jugar. La película 'El método Williams' ha sido un éxito en la gran pantalla y, por si fuera poco, ha estado en el foco de la polémica por lo sucedido con Will Smith.

Serena Williams, en la gala de los Oscar. REUTERS

En cualquier caso, la tenista norteamericana suma hasta la fecha 23 Grand Slam, colocándose así en el segundo puesto histórico en lo que se refiere al cuadro femenino de todos los tiempos. Por detrás de Serena, la alemana Steffi Graf que de 1987 a 1999 ganó un total de 22 grandes: cuatro Open de Australia, seis Roland Garros, siete Wimbledon y cinco US Open. Por delante, solo ella: Margaret Court. Margaret Smith, su nombre de soltera, logró ganar 24 Grand Slams entre 1960 y 1973: 11 victorias en el Abierto de Australia, cinco en Roland Garros, tres en Wimbledon y cinco en el US Open.

Serena lleva cuatro finales consecutivas y cuatro derrotas para continuar sin no solo igualar a Margaret Court, sino que tampoco superarla. La del US Open fue la segunda seguida que pierde en Nueva York, ya que también en el año 2018 perdió 'en casa'. Por eso Rodgers le pregunta por si volverá a jugar en el torneo que se juega en su nación. En su punto de mira poder llegar a alguna final de un Grand Slam en 2020 y poder hacerse con la victoria.

Patrick Mouratoglou

Una de las uniones más exitosas del tenis mundial ha sido la de Serena Williams, firme candidata a ser la mejor de todos los tiempos en el deporte de la raqueta, junto a su entrenador, el galo Patrick Mouratoglou. Desde 2012 llegaron 10 Grand Slams juntos, incluyendo un triunfo ante Simona Halep por doble 6-2 en la final de Wimbledon 2019. La rumana es, precisamente, la nueva tenista que entrenará el que fuera apoyo de la estadounidense desde que dejó a su padre.

Tras el anuncio de Mouratoglou, en las redes sociales, el rumor de la retirada creció como espuma. Aun así, parece que Serena tendrá, al menos, un curso más para ampliar su leyenda. "Es realmente un ejemplo de la mentalidad de los campeones", decía el ya exentrenador de Williams hace poco más de un mes. Ahora tendrá que mantener esa forma de competir alejada del francés. Camino de los 41 años, el camino por ser la mejor tenista de la historia volverá a ser andado.

