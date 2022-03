La reacción de Richard Williams, padre de Venus y Serena, a la bofetada de Will Smith a Chris Rock

El nombre de Will Smith está en boca de todos tras su agresión a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar. La bofetada al conductor de la gala ha 'salpicado' hasta el deporte por su interpretación de Richard Williams, padre de Venus y Serena, que le valió para ganar la estatuilla a mejor actor más tarde en la velada.

El comportamiento de Will Smith ha dado mucho de lo que debatir, siendo su disculpa durante su discurso en la gala una de las claves. En él quiso destacar la importancia que tiene para él su familia, de ahí su reacción tras el ataque verbal a su mujer, y lo compara con la figura a la que da vida en 'El método Williams'. De 'King Richard' dijo en su discurso que también era "un fiero defensor de su familia".

Reposado el incidente, no ha sido hasta la madrugada del martes en España cuando llegó la reacción del implicado por referencia. Hay que señalar que Richard Williams, una de las personas más buscadas tras la bofetada, tiene 80 años y está retirado de la vida laboral tras sufrir un infarto meses atrás.

La declaración de Richard llegó a través de su hijo y portavoz Chaviota LeSane, que habló con el canal NBC para transmitir el mensaje de su padre. Asegura que el incidente provocado por Will Smith le sorprendió tanto como a los presentes en la gala: "No sabemos los detalles de lo que ocurrió, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie, a menos que sea en defensa propia".

La disculpa de Will Smith

Por su parte, Will Smith volvió a pedir disculpas este lunes a la Academia de Hollywood e incluyó en su mensaje, ahora sí, al humorista Chris Rock. "Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram.

"Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", explicó Smith en su comunicado de disculpa.

El protagonista de King Richard también pidió perdón a la Academia, a los productores de la gala, a los asistentes y a los espectadores de todo el mundo. "Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", concluyó.

Las palabras de Smith llegan horas después de que la Academia de Hollywood haya abierto una investigación para estudiar posibles acciones contra el actor.

