Azarenka, Osaka, Barty… la salud mental, un problema que golpea al tenis femenino

Victoria Azarenka ha sido la última deportista en decidir dar un paso a un lado por un problema de salud mental. Y lo hizo en medio de un partido. Durante el Miami Open 2022, la bielorrusa tuvo que retirarse y después confirmó que sufre problemas de estrés extremo. Su caso se suma así a los de Naomi Osaka, Emma Raducanu o Ashleigh Barty. Esta última anunció recientemente su retirada definitiva del tenis.

Los casos se suceden y, lo más preocupante, van en aumento. El último, el de Azarenka. En su partido del Masters 1000 de Miami, la bielorrusa se enfrentó a Linda Fruhvirtova, de tan solo 16 años. Con la joven tenista a punto de ganar el partido, la veterana se marchó a vestuarios y regresó para hablar brevemente con la jueza de silla, recoger sus cosas e irse definitivamente.

6-2 y 3-0 marcaba el luminoso a favor de la checa. Después Azarenka se explicó y reveló su problema de salud mental: "No debería haber ido a la pista hoy. Las últimas semanas han sido extremadamente estresantes en mi vida personal. El último partido me costó mucho, pero quería jugar frente a un gran público porque me ayudaron a superar mi primer partido. Quería salir y probar, pero fue un error".

Victoria Azarenka se derrumba durante un partido de Indian Wells Reuters

"Lo siento por los aficionados por lo sucedido, estuvieron geniales animándome. Fue la única razón por la que decidí pisar la pista. Siempre espero con ansias el desafío y la presión del campeonato, pero hoy fue demasiado. Tengo que aprender y aprenderé de esto", continuó la número 16 del ranking de la WTA para confirmar que se tomará un tiempo. Un "descanso" para "poder volver".

El 'caso Osaka'

Naomi Osaka se convirtió en la mejor tenista del circuito femenino en el año 2019. Había nacido una estrella. Pero la presión pronto se hizo un hueco muy importante en su camino. La japonesa ha ido apareciendo y desapareciendo. Y todo por sus problemas de depresión y ansiedad. La gota que colmó el vaso sucedió durante Indian Wells este mismo mes de marzo.

Naomi Osaka, en el Miami Open 2022 Reuters

Fue durante su andadura en el Masters 1000 de California cuando un espectador insultó a Osaka: "¡Naomi, apestas!". Esto ocurrió en el inicio del partido ante la rusa Veronika Kudermetova, pero la nipona no pudo levantar cabeza. Al final, acabó perdiendo por un contundente 6-0 y 6-4. Pero eso no fue lo más importante. La tenista pidió a la jueza de silla que se expulsase a ese aficionado de la pista.

No pudieron hacerlo, y eso que parte de la grada se posicionó del lado de Naomi Osaka. Ya después de su derrota, la deportista japonesa no ocultó las lágrimas ante la cámara. La enseñanza positiva de todo esto es que la tenista ha decidido acudir a un terapeuta. Ir a terapia le está ayudando a controlar sus problemas: "La mente también es algo de gran importancia. Si puede conseguir que un profesional te ayude con un 0,5 por ciento, ya habrá valido la pena". "Solo necesito cambiar mi forma de pensar", ha afirmado.

La retirada de Barty

Un caso más extremo es el de Ashleigh Barty. La vigente campeona del Open de Australia decidió, también en este mes de marzo de 2022, retirarse con tan solo 25 años. Lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram. Un mensaje inesperado y también duro porque habla de falta de físico, de emoción y de su agotamiento. Todo ello unido es un cóctel que le ha llevado a esta importante decisión en su vida.

Ashleigh Barty, en el Abierto de Australia 2022 Reuters

"Hoy es un día difícil y lleno de emociones porque anuncio que me retiro del tenis", escribió la australiana en la citada red social. En su palmarés individual en la WTA, tres títulos del Grand Slam y su condición como actual número 1 del mundo. "Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada. No hay un camino correcto ni uno incorrecto, es mi camino", continuó explicando Barty en la entrevista grabada con la extenista australiana Casey Dellacqua publicada en Instagram.

Solo falta por saber si esta vez será una retirada definitiva del tenis. Ya cuando tenía 17 años decidió dar un paso a un lado. Lo hizo entonces para cambiar el deporte que le llevó a lo más alto por el críquet. Dos años después de esto volvió al circuito. En 2019, ya era una realidad de la WTA con su conquista de Roland Garros y su ascensión hasta lo más alto del ranking por primera vez.

Raducanu y la injusticia

Otra de las tenistas del circuito que ha estallado recientemente es Emma Raducanu. En el caso de la británica, su explosión ha llegado por las críticas que ha recibido en los últimos tiempos. A las que ha tachado de injustas: "Tal vez en redes sociales solo me veáis firmando este o aquel acuerdo, pero siento que es una realidad engañosa. Cada día hago entre 5-6 horas de entrenamiento, estoy en el club doce horas al día. Que la gente me diga que no estoy centrada en el tenis es injusto, pero es algo con lo que he aprendido a lidiar y ser un poco más insensible al ruido exterior".

