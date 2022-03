Azarenka abandona su partido ante una joven de 16 años y anuncia su retirada temporal del tenis

Victoria Azarenka dejará el tenis durante un tiempo tras un momento de "estrés extremo". La jugadora bielorrusa se retiró en pleno partido del Open de Miami ante Linda Fruhvirtova, joven promesa de 16 años que se había llevado con facilidad el primer set. Cuando la checa tenía amarrado el triunfo, Azarenka se marchó a vestuarios y puso fin a su encuentro con una retirada. La escena supone un nuevo ejemplo de la importancia de la salud mental.

La imagen sorprendió a todos los presentes. Después del 6-2 del primer set, Linda Fruhvirtova se marchó con 3-0 en el segundo set. Azarenka se acercó a la jueza de silla, pero todo parecía un simple cambio de pista o una petición. Fue ahí cuando la veterana jugadora recogió sus cosas y se marchó al interior de las instalaciones.

Su rival se quedó atónita, más todavía teniendo en cuenta su corta edad. La colegiada intentó frenar su abandono pidiendo "esperar". Pero nadie logró parar a Victoria Azarenka, que tras renunciar a la ronda previa a los octavos de final ha anunciado su marcha de las pistas de forma temporal para tomarse un respiro.

"No debería haber ido a la pista hoy. Las últimas semanas han sido extremadamente estresantes en mi vida personal", explicó Victoria Azarenka tras su abandono. "El último partido me costó mucho, pero quería jugar frente a un gran público porque me ayudaron a superar mi primer partido. Quería salir y probar, pero fue un error", detalló ante los medios de comunicación.

Fue ahí cuando Azarenka anunció su decisión de tomarse "un descanso y poder volver". "Lo siento por los aficionados por lo sucedido, estuvieron geniales animándome. Fue la única razón por la que decidí pisar la pista. Siempre espero con ansias el desafío y la presión del campeonato, pero hoy fue demasiado. Tengo que aprender y aprenderé de esto", recalcó.

Azarenka, número 16 del ranking WTA a sus 32 años, dijo adiós al Open de Miami y se perderá los próximos torneos del circuito. Linda Fruhvirtova, de 16, se enfrentará a Paula Badosa en los octavos de final del torneo estadounidense. La importancia del control de la salud mental vuelve a estar sobre la mesa tras el estrés sufrido por la tenista bielorrusa.

Una nueva retirada

El caso de Victoria Azarenka y su retirada no es único en el tenis de primer nivel. En los últimos tiempos ya se han observado numerosos abandonos tanto temporales como definitivos. Naomi Osaka o Emma Raducanu son algunos ejemplos. El más sorprendente se produjo hace apenas unos días con la decisión de Ashleigh Barty, número uno del mundo y con apenas 25 años.

La tenista australiana, que entre otros logros cuenta con el título de Roland Garros o con el último Open de Australia, ya se retiró con 17 años. Sin embargo, esta parece ser la definitiva tras notar una ausencia de "impulso físico". "Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada", indicó en su comunicado de retirada.

