Rooney y los secretos del United: de su opinión de Cristiano, Ferdinand y Tévez a su "no" a Ferguson

La historia reciente del Manchester United tiene varios nombres clave. Uno de ellos es el de Wayne Rooney, quien logró convertirse en una referencia ofensiva de los red devils a lo largo de sus 13 años. El delantero ha repasado su etapa en el conjunto de los diablos rojos y ha hablado sobre su relación con algunos de los pesos pesados del equipo. Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario, es uno de los protagonistas dada su vuelta al equipo de Mánchester.

El inglés y el portugués conformaron una delantera temible para cualquier equipo. Su compenetración en el césped era evidente. Sin embargo, en más de una ocasión se ha dado que la relación no sea tan buena cuando se abandona el terreno de juego. No fue el caso de Rooney y Cristiano, que siempre se mostraron respeto cuando defendían la camiseta del United.

"Cristiano era muy bueno y jodidamente molesto al mismo tiempo", ha bromeado en una entrevista para el tabloide The Sun. "Probablemente no sea tan bueno ahora, pero probablemente sea igual de molesto". "Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estábamos jugando -con selecciones-, me importaba una mierda. Él no es mi compañero. Pero cuando terminábamos, éramos compañeros de nuevo", ha relatado.

Rooney también ha explicado su relación con Rio Ferdinand, quien por entonces era el capitán y un peso pesado del vestuario. Pese a que el veterano ejercía de defensa, en más de una ocasión intentó sumarse al ataque con un protagonismo excesivo. Algo que no gustó a Rooney.

"Te pagan mucho dinero en el Manchester United por tirar el balón en la red, así que hazlo", le llegó a recriminar Ferdinand. "Dije: 'Haz tu trabajo, y dame el balón, dale el balón a Ronaldo. Deja de quedarte ahí jugando'", le respondió un Rooney algo molesto y que le veía en ocasiones como alguien "arrogante". "Rio es un gran hombre, pero a veces se olvidaba de que era un defensa".

Wayne incluso ha hablado de Carlos Tévez, el otro delantero argentino que destacó en ese tridente del Manchester United. En su caso, el gran problema era la diferencia de idiomas y la forma de hablar del 'Apache'. "Solía recogerlo en su casa para los partidos de la Champions League y llevarlo al aeropuerto. Jugábamos el partido y volvíamos. Y, sinceramente, hablé con él durante 30 minutos y no tenía idea de lo que estaba saliendo de su boca", ha bromeado.

Su "no" a Ferguson

El mítico entrenador del Manchester United tuvo una gran relación con Wayne Rooney. Y una de las principales razones es que su interés en entrenarle comenzó cuando el delantero tenía apenas 14 años. Así lo ha relatado el propio Rooney en su entrevista en la que desvela que llegó a rechazar irse a los red devils.

"Ferguson trató de firmarme cuando tenía 14 años. Estaba hablando por teléfono con mi madre y mi padre. Dijeron: 'Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte'. Les dije: 'Dile que se vaya a la mierda'. Quiero jugar en el Everton'". Una decisión que con el tiempo rectificaría. "La razón por la que fiché por el United fue Alex Ferguson".

[Más información - Paul Pogba se confiesa sobre su depresión: "¿Por qué si ganas dinero tienes que ser feliz siempre?"]

Sigue los temas que te interesan