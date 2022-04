'TK', el prodigio del golf de 15 años: de ganar su primer torneo oficial a romper todos los registros

El golf acaba de cerrar una de sus páginas más importantes de la temporada. Scottie Scheffler se ha proclamado campeón del Masters de Augusta con una superioridad aplastante en un final de semana que dejó otro momento para la historia. Fue el regreso de Tiger Woods a la competición oficial más de un año después de su brutal accidente.

Sin embargo, en las últimas horas, ambos se encuentran compartiendo protagonismo con un jugador que todavía no ha jugado el Masters ni está cerca de hacerlo, pero que ya se ha convertido en un auténtico fenómeno porque lleva un tiempo rompiendo todos los récords de precocidad de la historia del circuito. Se trata de Ratchanon Chantananuwat.

Este joven talento nacido en Tailandia y de nombre impronunciable está haciendo historia en el mundo del golf con tan solo 15 años. Sus logros son tan impresionantes que todavía no tiene ni apodo. No es el nuevo Tiger Woods, ni el nuevo Jack Nicklaus ni el nuevo Palmer porque nadie a su edad había estado ni cerca de dar los pasos tan grandes que está dando este niño entre profesionales.

Aunque su carrera acaba de empezar, muchos creen estar ante un prodigio nunca antes visto. El listón de llegar a ser uno de los mejores de todos los tiempos lo sigue teniendo muy alto, lejanísimo. Pero ninguno de los más grandes había conseguido llegar a la élite tan pronto y encima teniendo éxitos y récords tan reconocibles como los que Ratchanon Chantananuwat ha conseguido ya en el circuito asiático.

Ratchanon Chantananuwat, 'TK', jugando durante un torneo del Asian Tour Asian Tour

Los récords de 'TK'

Ratchanon Chantananuwat no solo se ha convertido en una de las grandes sensaciones del golf en las últimas semanas, si no también en un dolor para los cronistas y narradores que cubren sus partidos. Quizás por eso, y en virtud de su propia marca, ha pedido que se le reconozca como 'TK', un nombre mucho más fácil de encontrar. Lo ha hecho además en honor a sus padres, ya que su apodo responde a las iniciales de sus progenitores.

Pues 'TK' lleva haciendo historia desde comienzos de año y es que está rompiendo todos los récords de precocidad en el circuito internacional. Recientemente, este joven jugador se ha convertido en el golfista más joven de la historia en ganar un torneo profesional. Ha sido en el Trust Golf Asian Mixed Cup, un torneo perteneciente al Asian Tour y que se disputa habitualmente en el Siam Country Club. Un evento que ya es historia del deporte mundial. Ha nacido un nuevo prodigio.

En estos momentos, ocupa la posición 27 del ránking de jugadores amateur en todo el mundo y gracias a un sensacional birdie en el último hoyo, cerró su histórica victoria. Sin embargo, su hazaña no está solo en esa posición en el ránking, si no que está en su avance en la clasificación de jugadores profesionales, ya que está derribando barreras a ritmos agigantados.

Ha sido el jugador más joven de todos los tiempos en entrar en el Top800 mundial, en el Top700, en el Top 600, en el Top500, en el Top400 y ahora, con esta reciente victoria, se ha colado ya entre los 300 mejores jugadores del mundo. Ocupa el puesto 258 de la tabla solo con 15 años. Pero su legado podría ampliarse en los próximos días, ya que vuelve a tener otra cita importante en el mismo escenario en el que ha estrenado su vitrina de trofeos. Se trata del Trust Golf Asian Mixed Stableford Challenge.

A pesar de su juventud, su último éxito le convierte en uno de los grandes favoritos para llevarse la contienda. De hacerlo, seguiría destrozando la historia de este deporte, ya que se colaría entre los 200 mejores jugadores del mundo, ampliando su lista interminable de récords.

'TK' con su título de campeón del Trust Golf Asian Mixed Cup Asian Tour

El prodigio que viene

El nombre de Ratchanon Chantananuwat, o mejor dicho, de 'TK', lleva ya un tiempo sonando y retumbando, concretamente desde principios de año, cuando uno de los mejores del mundo, en un enfrentamiento cara a cara con él, se dio cuenta de las cosas que le convertían en un jugador totalmente distinto. Concretamente, en un elegido.

A principios de enero, Paul Casey, habitual del Top25 y que tiene en su palmarés cinco Ryder Cups, pudo comprobar en vivo y en directo en el Singapur International Open qué cosas hacían ya a 'TK' un jugador diferente. Y eso que por aquel entonces solo tenía 14 años. "Es impresionante. Sus habilidades físicas son fenomenales".

"Tiene 14 años y se va a hacer más grande y más fuerte, además de poder mejorar en todo lo demás. Tiene todas las virtudes que puedas imaginar... y más. Sale bien, para la bola bien, patea bien... y tiene una excelente gestión del campo, lo cual es increíble para un chico de 14 años. Encima lo más grande que tiene es su gran control emocional".

Unos halagos que no han sido los únicos que ha recibido recientemente este chico camino de convertirse en crack mundial. Su caddie, John McLaren, también quedó impresionado al verle: "La única persona que he visto como aficionado a este nivel fue Bryson DeChambeau en el Masters que jugó como aficionado, pero no tenía 14 años, por supuesto, tenía 22".

Un exnúmero uno como Lee Westwood también ha quedado impresionado por su valía: "Es un joven encantador y tiene mucho juego. Si no supiera cuántos años tiene, todavía estaría pensando que no parece tener ninguna debilidad real. Y las que pueda tener se irán eliminando a medida que crezca. También hizo grandes preguntas. Sólo tiene que desarrollarse, es difícil de creer que solo tenga 14 años. A esa edad yo estaba ganando el campeonato del condado de Nottinghamshire. Él compite en el circuito oficial".

Ratchanon Chantananuwat, más conocido como 'TK' Asian Tour

Este joven tailandés dispuesto a poner el mundo del golf a sus pies comenzó a jugar con solo tres años y ahora es ya uno de los mayores prodigios del deporte en la actualidad. Mientras estudia en la Escuela Internacional Shrewsbury de Bangkok, se ha convertido en el primer jugador amateur que gana el Trust Golf Asian Mixed Cup desde el año 2009.

Y todavía no tiene claro lo de adentrarse de lleno en el profesionalismo, ya que le gustaría poder ir a la universidad en Estados Unidos. Y entre tanto éxito, no puede evitar reconocer que ya está empezando a notar el peso de la fama: "Estoy muy emocionado, pero sentí mucha presión". Habrá que ver hasta donde llega el nuevo prodigio del golf y si sigue con este lanzamiento tan apabullante.

