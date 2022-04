La mentalidad de Carlos Alcaraz: "No es la muerte, es una derrota"

Carlos Alcaraz es el futuro del tenis. También el presente. En el Miami Open se proclamó campeón, poniendo su nombre en la historia con tan solo 18 años. El Masters 1000 de Montecarlo era el siguiente torneo para él. Pero cayó en su estreno en segunda ronda en El Principado.

Derrota ante Sebastian Korda, que en primera ronda ganó al neerlandés Van de Zandschulp, por 7-6, 6-7 y 6-3. Después de caer en Montecarlo, Carlos Alcaraz dio muestras nuevamente de su madurez cuando le tocó analizar lo sucedido sobre la tierra batida de Mónaco.

"No es la muerte, es una derrota", afirmó el tenista murciano después de perder su partido ante Sebastian Korda. "Nunca es fácil acostumbrarse y menos contra Korda. Había condiciones complicadas (como el viento) y no salió", continúo explicando Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en el Masters de Montecarlo EFE

El objetivo marcado en su agenda es adaptarse lo más rápido posible a la nueva superficie: "Es totalmente distinto a Miami. Puntos muy largos, se utiliza el slice y tenemos que adaptarnos para competir. El objetivo es acumular partidos sobre tierra batida".

Carlos Alcaraz cayó en su debut en Montecarlo, sí; pero también tuvo opciones de ganar la batalla frente al tenista estadounidense: "Tuve muchas oportunidades de estar arriba en el partido, pude ganar. Pero son derrotas buenas de vivir para conseguir experiencias".

Siguiente parada

Después de Miami y Montecarlo, la siguiente parada en la agenda de Alcaraz es Barcelona. El Trofeo Conde de Godó le espera. "Es momento de descansar y concentrarse para lo que viene. Estoy listo para este tipo de partidos, tanto físicamente como mentalmente", apunto el español.

Lo que va dejando claro es que no tiene "miedo". Está llamado a hacer algo grande. Hay muchas miradas y expectativas puestas en él. Pero va paso a paso. Una receta segura para el éxito. "No pienso en las expectativas que tienen sobre mí. Me concentro en mis cosas, mi camino y en lo que tengo que hacer", sentenció Carlos Alcaraz desde El Principado.

