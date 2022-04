Laporta, sobre la polémica de las entradas: "El Barça no es el culpable directo, pero sí el responsable"

Joan Laporta convocó una rueda de prensa para la mañana de este martes para hablar sobre la situación acaecida el pasado jueves con el encuentro de Europa League frente al Eintracht de Frankfurt. El conjunto azulgrana quedó apeado de la competición europea y en el Camp Nou se vivió una situación muy extraña. 30.000 alemanes celebraron la victoria de su equipo, algo insólito teniendo en cuenta que solo deberían haber acudido al feudo blaugrana 5.000.

Así comenzó el presidente del conjunto azulgrana su comparecencia: "Teníamos datos referentes a las entradas del partido contra el Eintracht. Ya dije que daríamos las explicaciones pertinentes y haremos eso. En primer lugar, quiero agradecer a todos los socios que sí acudieron al partido en unas fechas tan complicadas como es la Semana Santa. También a los de ayer contra el Cádiz, cuando el ambiente fue extraordinario. También a todos los aficionados del Barça en general. Quiero pedir perdón por la situación tan incómoda que vivieron con la masiva entrada de aficionados alemanes al estadio".

Laporta apareció en compañía de Juli Guiu, vicepresidente del FC Barcelona, y de Lluis Miquel Venteo, jefe de seguridad del club. El compañero de directiva del abogado catalán expuso los datos de la ya recordada noche en el estadio azulgrana. La asistencia fue de 79468 personas, de las cuales, las entradas vendidas al público general fueron vendidas 34435. De ellas, por normativa UEFA correspondían a 5000 para el equipo contrario. Y después, se pusieron a disposición de los socios un total de 37000 localidades, muchas de ellas con descuentos de hasta el 50%. Y ahí es donde llegó el lío.

La comitiva del club azulgrana ha confesado que se rechazaron más de 27.000 compras llegadas desde Alemania. "El sistema estaba funcionando hasta que se desbordó. Los tour operadores vendieron más de 3.000 entradas y uno de ellos hizo mala praxis. Ese contrato será rescindido de inmediato". Así comenzaba Laporta a depurar responsabilidades.

"En la gestión de venta de entradas regulares, menos las que teníamos que dar al club alemán por mandato UEFA, quedaban más de 29.000. Estas entradas tenían mecanismos para no haber sido vendidas a aficionados alemanes a pesar de los diversos intentos que hicieron. El sistema se desbordó con tantas peticiones. Agentes no oficiales y agentes externos al club, grupos organizados y especialistas en reventa de entradas también contribuyeron a que los sistemas se vieran superados".

"También observamos que de los abonados que deberían haber asistido, hubo un grueso importante que hizo un mal uso del mismo. Hubo muchos abonados que usaron sus entradas para llegar a aficionados alemanes. Nos cuesta imaginar que un socio o un abonado ceda su entrada a aficionados del equipo rival, pero todo eso sucedió. Todo eso será objeto de análisis".

"Este sistema que hemos utilizado ha sido heredado de la junta anterior. Hemos puesto nuestros esfuerzos en recuperar al club deportiva y económicamente. Esto pertenece más al ámbito más social y de seguridad y pensábamos que funcionaba, aunque en un partido especial como este, por las fechas sobre todo, no lo ha hecho y estos grupos especializados se han aprovechado. El contexto era el idóneo para que la reventa de entradas se descontrolara entre agentes externos del club. Así fue como pudieron conseguir su objetivo. La seguridad privada del club también falló como el sistema de ticketing. Cuando hubo un desborde de los sistemas, ellos también lo pagaron".

También tomó la palabra Lluis Miquel Venteo, jefe de seguridad del Barça, que intentó dar otra perspectiva al caso: "La mayor parte de nuestra preocupación estaba centrada en los 5.000 alemanes que venían, con grupos ultras y violentos incluidos. Les abrimos el estadio 45 minutos antes de tiempo. Controlamos la situación con drones. Esta gente tiene una cultura diferente a la cultura del Barça, suelen estar bebiendo y animando de una forma más expresiva. Por eso hubo fricciones con ellos. Donde menos problemas tuvimos fue con los 5.000 alemanes que nosotros teníamos perfectamente controlados. Solo se encendieron un par de bengalas".

"El problema estuvo en las entradas locales donde había alemanes. Hubo que redistribuir la configuración del equipo de seguridad para intentar llegar a todos lados. El resultado del partido tampoco nos ayudó porque fomentó sus celebraciones. Hubo suerte de que no se produjeron altercados graves. Los aficionados del Barça se pudieron ir del estadio antes que los alemanes, que salieron después sin que hubiera disputas. Los sistemas de seguridad se desbordaron".

Laporta volvió a tomar la palabra antes de comenzar la rueda de prensa: "El club no es culpable de lo que sucedió, pero es el máximo responsable. Tenemos que mirar esto para que no vuelva a suceder. El club no vendió entradas a los aficionados alemanes. Tenemos que tomar medidas porque somos los responsables. En los partidos de alto riesgo se pondrán entradas nominativas a través de un sistema legal. Esto lo hacemos en un acto de transparencia y pondremos un sistema más cuidadoso para que no vuelva a ocurrir. El club no ha vendido esas entradas salvo las 5.000 que eran obligatorias por normativa UEFA. Estamos trabajando para hacer un tratamiento de las entradas partido a partido, analizando las circunstancias de cada encuentro".

Mensaje a los socios

"Mi mensaje es que quieran al Barça y vengan. Que vengan porque nos quedan siete finales y les necesitamos. Reitero mi agradecimiento y el de todos los miembros de la junta a todos los culés que vinieron, también a los que no eran socios y vinieron. Sufrieron ese alud de aficionados alemanes. Tenemos que hacer todo lo posible para que se sientan cómodos. Ayer fue un ejemplo de afición que animó durante todo el partido. Ojalá el Camp Nou esté lleno estos partidos. Desde el club haremos todo lo posible para potenciar la asistencia de todos los culés. Esto es una prueba que esperamos superar. Estamos en una situación complicada porque no se ha producido lo que queríamos. Veníamos de una línea ascendente y nos hemos parado, por eso necesitamos su apoyo".

Las críticas recibidas

"Ahora es muy fácil decir que se veía venir. Lo podríamos haber hecho mejor. Las reuniones que teníamos con UEFA nos dijeron que venían aficionados con entradas y sin entradas, pero no todo esto. Estamos en un debate interno con UEFA para depurar responsabilidades. Los que vinieron sin entradas pudieron conseguirla aquí. Hay muchos abonos que fueron a parar a manos alemanas. Nosotros seguramente podríamos haber hecho otras cosas, estábamos preocupados de ver tantos alemanes llegando al Camp Nou. Fueron momentos delicados. Si prohibíamos su entrada, podría haber habido altercados. Nosotros hemos descrito los hechos y consideramos que hay culpabilidad directa de agentes como el tour operador. El número de alemanes que llegaron fueron 30.000 y con entradas, para eso no estábamos preparados. A nivel interno lo que haremos será una gran reflexión. Pensamos que no fue lo deseado, pero todos intentaron hacer lo mejor posible. Nosotros somos responsables, pero no somos policías y no podemos estar persiguiendo a la gente. Asumimos la responsabilidad de todo lo que pasó".

Qué medidas se aplicarán

"No todos los abonados hicieron un mal uso de los abonados. Hay un grueso que sí lo hizo, pero no todos. Los socios que vendieron entradas a alemanes, ellos sabrán cómo y por qué lo hicieron. Haremos una advertencia severa. La comisión de disciplina actuará y el club aplicará las medidas que corresponden, pero lo cierto es que la situación era idónea para llevar a cabo esta mala praxis. Hubo unos 7.800 socios que compraron entradas con un descuento 50% que sabemos quiénes son y que terminaron en manos alemanas. Tenemos un sistema de venta dinámico que a medida que aumenta la demanda, también aumenta el precio. Queremos al menos que ellos sepan que el club sabe quiénes son. No tenemos la voluntad de perseguir a nadie. Hay una gran decepción por parte de los socios que no nos libera de nuestras responsabilidades".

Cómo se desborda el sistema

"Los alemanes intentaban comprar, pero las medidas de seguridad funcionaban porque ellos no podían comprar y se quedaban bloqueados. No es que se desbordara el sistema de venta de entradas por web, es que se buscaron otros canales para llegar hasta ellas".

Cómo va a investigar el club esto

"Decidimos erradicar las conductas violentas y los grupos violentos de nuestro estadio. Tenemos que trabajar con la policía para que estos grupos no provoquen estas situaciones de incomodidad. Hay suficientes argumentos para trabajar con las fuerzas de seguridad para que esto no ocurra y para que no se produzcan estos comportamientos. Es muy difícil de gestionar. Tenemos que actuar contra estos grupos de reventas y agentes ajenos al club y lo haremos partido a partido. Hemos detectado a muchos alemanes residentes aquí o en Baleares que han conseguido entradas también. Lo ponemos en manos de la policía. Hay que ser honestos y han sido experos en mala praxis".

Explicaciones al vestuario

"La misma noche di explicaciones a Xavi de lo que había sucedido, lo mismo que hago aquí, pero con menos detalle lógicamente. Todo apuntaba a una reventa generalizada. Es una afición que se moviliza mucho y en unas fechas complicadas. Si el ambiente hubiera sido otro nos hubiera ayudado bastante. En cualquier caso, nosotros aspiramos a ganar. Aunque te sorprendes de lo que pasa en el estadio, también nos animó nuestra afición. Había 30.000 alemanes y 50.000 culés, pero los goles los marcaban ellos y eso provocaba que ellos terminaran haciéndose notar más. Nosotros ya detectamos que la presencia de alemanes se había desbordado y por eso incluso entramos al estadio por otro sitio para evitar incidentes. Pero nosotros pensábamos que venían sin entrada y cuando les vimos dentro nos sorprendimos. Si no hubieran ganado, el ambiente hubiera sido otro".

Parar la venta de entradas

"Se detectó con retraso. No nos imaginábamos que habría una reventa tan generalizada. Consiguieron su propósito. Se detectó un fallo informático. No vamos a rehuir responsabilidades. Hicimos todo lo que pudimos para que no hubiera altercados no situaciones no deseadas. Según nuestra actuación, podría haber sido peor. Estamos analizando todo con UEFA. Había unas actas en las que los representantes del Eintracht aseguraron que venían muchos alemanes, pero sin entrada, y que nuestra responsabilidad eran las 5.000 entradas repartidas a ellos.

El objetivo de la Champions

"El tramo de final los estábamos encarando muy bien tras ganar en el Bernabéu. Ahora es obvio que estamos pasando dificultades para ganar, también contra el Eintracht. Contra el Levante ya nos costó y esto es una cuestión que ya está analizando Xavi. Tampoco nos acompañan las lesiones con el problema de Pedri que es un referente. La situación es distinta a lo que nos esperábamos. Mientras hay vida hay esperanza, pero tenemos que luchar en estas siete finales que nos quedan. Hay que ganarlas para luchar por La Liga y sobre todo para estar en Champions".

Problemas con la grada de animación

"Deseamos que vuelvan y sigan animando al equipo. Es lo que mis compañeros de junta y yo queremos. No queremos ver esa grada vacía. Ayudan al resto del estadio y crean una atmósfera especial. Mi opinión me la reservo, pero no me gustó. Ellos tendrán sus razones y yo las respeto, pero yo les pido que vuelvan a animar al equipo. Ayer el estadio estuvo bien, solo faltaban ellos, así hubiera estado mejor. Después de haber tomado esta decisión espero que lo reconsideren y vuelvan, el barcelonismo se tiene que movilizar".

Rebajar los precios

"Seguramente sí hubiera sido bueno. Pero las entradas para los socios tenían un 50%. Hubo más de 3.000 compra con esta oferta. Todo es dinero, pero 22€ para un espectáculo futbolístico es asequible. Pero mi duda es, si lo haces más barato quizás los que trafican con esto tienen más margen para gastar en sus delitos. El problema está en los sistemas de control para acabar con estas especulaciones. Para los residentes en Cataluña también había otras medidas económicas del 40%. Las medidas fueron superadas y la evidencia es que había una mala praxis de aquellos que compraron las entradas".

Mejorar la asistencia al estadio

"Sí nos lo hemos planteado. Los estatutos dicen que el abono es la cesión por una temporada de un derecho de uso. Nos estamos planteando incentivar la asistencia de los abonados o poner un número mínimo de partidos a la temporada. Tenemos que hacer un análisis a final de temporada para que los abonos vayan a parar a aficionados activos. Estudiaremos a fondo la situación porque los estatutos nos lo permiten. Tenemos que estudiar qué hacer con las personas que no utilizan sus abonos. Cambiaremos también el sistema heredado de la junta anterior".

Cifras de recaudación

"Se recaudaron con las entradas 3.600.000 euros".

Sensaciones actuales de Laporta

"Esta Semana Santa ha sido como la Pasión de Cristo. Ha sido empezar el Jueves Santo con una decepción y terminar el Lunes de Pascua contra decepción. Tenemos que recuperarnos y coger fuerzas otra vez. Después del golpe de ayer quiero agradecer a todos los barcelonistas que vinieron ayer. Yo no arrojo la toalla, si hay vida hay esperanza. En el fútbol puede pasar de todo. Me hubiera gustado hacer esta rueda de prensa habiendo ganado al Cádiz. Seguramente hubiera hablado de otras cosas, pero ahora parecería que voy de víctima. Ahora no es el momento. Si hubiéramos ganado al Cádiz sería más claro con cosas del aspecto deportivo. Después del golpe de ayer necesitamos más el calor hacia el equipo y hacia Xavi para dar la vuelta la situación para luchar por el campeonato. Es obvio que se ha complicado muchísimo, no rehuimos esa realidad. Esperamos jugar la Champions el año que viene, queremos seguir luchando".

El reparto de entrada VIP

"Siempre se hace la excepción de la venta con este tipo de entradas. Se vendieron entradas a Alemania, pero cuando detectamos que había muchas entradas a Alemania, el pasado martes paramos esa vía. Sin embargo, esas entradas no son problema porque están identificadas y dan igual sin son alemanes o no, no dan ningún problema. Solo fueron unas 500 de las 1.200 que había".

La intervención de los Mossos

"Era inviable hacer según qué cosas o poner medidas con tanta cantidad de alemanes. Queríamos dejar que entraran y ocuparan sus localidades con normalidad. Teníamos que jugar con el equilibrio del bienestar de toda el estadio, nosotros vimos todas las personas que había y no podíamos hacer nada más para que no hubiera altercados".

Los grupos organizados de reventa

"Estos grupos ajenos hacen trampas. Tenemos que respetar las condiciones que hay con la venta de entradas. No tenemos según que potestad para perseguir y sancionar algunas conductas. Ahora lo que tenemos que hacer es informar y lo que está en nuestras manos. Ahora, con la entrada del asunto digital, también les ayuda a aquellos que gestionan en las actuales reventas. Ahora son grupos grandes que aumentan exponencialmente su poder. Hay que eliminar la posibilidad de que les lleguen las entradas que ir a perseguirles penalmente. Eso es más efectivo. La clave es tener trazabilidad de las entradas para que no les puedan llegar. Adoptaremos medidas para que tengan que demostrar cómo han comprado sus entradas".

La polémica con Piqué

"Piqué ayer ya dio sus explicaciones y yo no tengo más que decir. Es un tema que no conozco y que no sé cómo se produjo. Solo sé lo que ha salido en los medios de comunicación. Él ya ha hablado y yo no tengo nada qué decir".

Hay maneras de controlar los abonos

"Siempre ha habido preocupación e inquietud con estos temas y qué aficionados extranjeros vienen. La pelota no se había hecho tan grande como ahora. El tema estaba latente, pero no había estallado. Los turistas que vienen son parte importante de esto. Entre las condiciones que se pactan con los tour operadores está que ellos custodian las entradas que comercializan. Barcelona es una ciudad turística y hay una demanda que es obvia, no nos molesta porque vienen a animar al Barça. No quiero criminalizar a los son de fuera y vienen a ver el Barça. Es cierto que el número puede preocupar, y que es algo a estudiar. Asumimos la responsabilidad de lo que ha ocurrido aunque no tengamos la culpa de manera directa. Se buscan soluciones para estas bolsas de abonos no lleguen a manos del contrario. Tenemos detectados entre 15.000 y 20.000 abonados que no vienen y que no hacen uso de su asiento. Ahí es donde tenemos que intentar que esas entradas no vayan a la reventa para que no pasen estas cosas".

No estar en la Champions

"Necesitamos más que nunca a los barcelonistas. Nos jugamos mucho. Hay que hacer un trabajo interno desde el primer equipo con Xavi a la cabeza para recuperar la mentalidad que teníamos hace tres partidos. Más allá de las lesiones, hay que seguir con la exigencia que siempre hemos tenido. Eso es lo primero. Después está la movilización del barcelonismo. El año que viene queremos estar en Champions. Estamos segundos con un partido menos. La lástima es lo de ayer porque nos podía haber dado distancia. Este domingo contra el Rayo necesitamos que vengan a animar al equipo, es la prioridad por encima de todo. Sabe mal lo que se ha producido porque estábamos en un momento de recuperación deportiva. Esto puede pasar y lo aceptamos. Pero tenemos que corregir rápido. Estamos trabajando muy duro también para recuperar la economía del club que va por buen camino. En breve anunciaremos uno de los motores que nos ayudará a sanear el club. Buscamos que las cosas salgan bien. En el tema deportivo estamos teniendo un bajón que queremos corregir pronto. En el tema institucional también tenemos que corregir cosas, como lo de las entradas".

La mala racha

"Estamos con la decepción de que no nos han salido las cosas. Pero mientras hay vida hay que luchar para que las cosas salgan y conseguir lo máximo. Hay situaciones que desde el Barça vemos situaciones que no han sido buenas, pedimos una arbitrariedad en la competición. Simplemente eso".

