José Manuel Franco: "Con los datos de ahora no me atrevería a pedir la dimisión de Rubiales"

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, analiza para EL ESPAÑOL la rueda de prensa más dura de Luis Rubiales desde que llegara la RFEF. El máximo mandatario del fútbol español compareció durante prácticamente dos horas y media ante los medios de comunicación para intentar resolver las dudas sobre su gestión en la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Unas explicaciones para muchos insuficientes y que dejan muchos frentes abiertos.

El responsable del CSD se muestra contundente al pedir "más datos" a Luis Rubiales para que se despeje cualquier sospecha sobre su gestión en la Federación. Franco indica a este periódico que no tiene argumentos suficientes como para pedir su dimisión. Y tampoco puede inhabilitarle, pues el único mecanismo es que lo haga el Tribunal Administrativo del Deporte.

Lo que tiene claro el presidente del Consejo es que todas las publicaciones que han salido a la luz no benefician al fútbol español. Franco destaca que la industria de nuestro deporte cuenta con potencial suficiente como para evitar trabajar con intermediarios en Arabia Saudí. Y, por ello, explica a este periódico que "puede" haber conflicto de intereses por las relaciones de Piqué y la Federación.

José Manuel Franco en el palco de la Supercopa femenina AFP7 / Europa Press

José Manuel Franco, en uno de sus días más importantes al frente del CSD, reconoce que acudirá a la final de la Copa del Rey pese a todas las polémicas. Allí se sentará junto a Luis Rubiales, Felipe VI y Miquel Iceta. La presencia de Pedro Sánchez, sin embargo, apunta a suspenderse tras los últimos acontecimientos.

¿Qué le ha parecido la rueda de prensa de Rubiales?

Sinceramente, espero que en el futuro pueda aportar más datos. Ha hecho una rueda de prensa lógicamente a la defensiva porque no tenía muchas más opciones. Lo que quiero y lo que le pediría es que de una vez por todas aclare lo más documentado posible todas las dudas que se ciernen sobre ese acuerdo con Arabia Saudí. El fútbol español se merece una aclaración más concreta y contundente.

¿Cuál es la principal duda que le queda a usted?

Dudas surgen muchas. No he podido ver las dos horas de rueda de prensa. Si es realmente tal y como dice él que la totalidad de ese dinero que aporta Arabia Saudí va en beneficio del fútbol base, alguna documentación habrá, digo yo. Me gustaría, y no tengo motivos con lo que sabemos hasta ahora para dudar de su honradez -la de Rubiales-, pero me gustaría una explicación más completa.

Le pediría que de una vez por todas aclare lo más documentado posible todas las dudas

Se habla mucho del tema ético. Usted lo ha puesto en duda y la mayoría de la sociedad. ¿Cree que una persona que no ha tenido ética puede presidir la RFEF?

Yo no soy de los que cambian fácilmente de opinión si no hay motivos concretos y potentes. Creo que hay un tema de ética y estética. El fútbol español tiene la fuerza suficiente y el prestigio, lo que es estrictamente el deporte, para necesitar un tipo de intermediario para conseguir este tipo de acuerdos.

En segundo lugar, sigo pensando que la Supercopa de España debe celebrarse en España. No debemos anteponer dinero al deporte, cuando además es dudoso que jugándose en España se pierda dinero. Tengo mis dudas, me gustaría conocerlo con más detalle. Y sigo pensando que es poco estético, poco ético e incluso poco edificante.

Piqué, con todos los respetos para su persona, su figura y para lo que hace. Ahora mismo es futbolista y además comisionista. Yo no tengo nada en contra de los comisionistas, están reconocidos en el Código de Comercio y perfectamente regulados. Si Piqué no estuviera en activo, no vería esa falta de ética y estética. Pero Piqué juega todavía en un equipo de fútbol que puede verse involucrado en la lucha por los dos primeros puestos de La Liga que dan opción a jugar la Supercopa. Ese es uno de los problemas.

Cuando Piqué y su empresa actúan en el mundo del tenis, no veo esos problemas ni muchísimo menos. Piqué no juega el tenis, al menos al nivel que pueda influir en el futuro del tenis español. El problema surge de que Piqué es jugador de un equipo que puede disputar la Supercopa. Ahí está uno de los principales problemas.

No debemos anteponer dinero al deporte, cuando además es dudoso que jugándose en España se pierda dinero

¿Usted cree que hay conflicto de intereses?

Puede haberlo. Los próximos partidos, ante cualquier situación que se da en los partidos: actuación del VAR con la que se está de acuerdo o no, cualquier actuación arbitral que puede perjudicar a un equipo... Y que ese equipo este disputándole al Barcelona esos puestos, puede surgir la duda y la desconfianza. No es bueno para el fútbol español.

Usted ha dicho que quiere que la Supercopa se dispute en España. ¿Qué le parece que Rubiales cobre más si Real Madrid o FC Barcelona disputan la Supercopa?

De lo que conocemos hasta ahora, es que la RFEF cobra más si se produce así. Si juegan Madrid o Barcelona. Y si la RFEF cobra más, los ingresos de Rubiales también se incrementan. A mí eso no me gusta, me parece poco edificante.

¿Es posible que Rubiales siga de presidente de la RFEF con la Primera División, Copa, Supercopa y Primera RFEF bajo sospecha, o tiene que dimitir?

Yo sinceramente, con los datos que tenemos hasta ahora, no me atrevería a pedir la dimisión. Estamos en un país donde la presunción de inocencia es esencial. Y yo creo firmemente en la presunción de inocencia. Y segundo, solo tenemos constancia de todo esto a través de unos audios que la propia RFEF ha llevado al juzgado. Tenemos que ser muy cuidadosos y yo intento ser muy prudente con todo lo que estoy diciendo.

Con los datos que tenemos hasta ahora, no me atrevería a pedir la dimisión de Rubiales

¿Se puede inhabilitar a Rubiales? ¿Cuentan con mecanismos para ello aunque no lo vayan a hacer?

Nosotros no podríamos inhabilitarle directamente. Tendría que ser el Tribunal Administrativo del Deporte.

La última, Presidente. Se va a sentar con Rubiales en la final de Copa. ¿Va a estar incómodo junto a él?

Me sentaré porque me corresponde con el cargo que ostento. Y porque es la final de la Copa del Rey. Me sentaré sin ningún problema, sí.

