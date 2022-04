De la "cocaína en el coche" a la "mafia" y su móvil: los titulares de Luis Rubiales sobre el 'Caso Supercopa'

La rueda de prensa de Luis Rubiales para hablar sobre los audios filtrados dio para mucho. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) compareció durante más de dos horas en las que ofreció su versión sobre la polémica referida a la Supercopa de España y la mediación de Gerard Piqué. Hubo varios asuntos a destacar.

La mafia

Rubiales hizo hincapié en que había sido víctima de "una mafia", como catalogó a aquellos que sustrajeron información de su teléfono. Expresó el temor que tiene a que sigan los ataques por otras vías.

No tomo alcohol, no fumo. Pero no puedo garantizar que no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero

"Soy una persona normal. No tomo alcohol, no fumo. No me he bebido nunca ni una cerveza. Pero no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Estoy preocupado por mi familia y su seguridad".

Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero...

"¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche".

Reivindicación

Lejos de dimitir, como algunos pedían esta semana por la polémica, Rubiales se reafirmó en el cargo y presumió de algunos de los pasos dados por la Federación desde que está en la presidencia.

Soy un luchador. Cuando tenía un mes mi hermana mayor me cayó encima y me partió las piernas de arriba abajo

"Si alguien es capaz de sacar información de mi teléfono, no me cabe la menor duda de que estoy en el lado bueno. Soy un luchador. Cuando nací, nací en Las Palmas, tengo una hermana mayor que cayó encima de mí con un mes y me partió las piernas de arriba abajo. Cuando llegué el médico le dijo 'su hijo va a ser de todo menos futbolista'. Soy un luchador y las mentiras no pueden acabar con una buena gestión".

Me siento bien pagado, pero cuando llegué la RFEF generaba 140 millones y ahora genera más de 400

"Yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales. Tengo una estructura salarial aprobada en Asamblea, con un fijo menor y un variable ligado a la gestión, para no encadenar a la RFEF a un gran salario. Me siento bien pagado, pero cuando llegué la Federación generaba 140 millones de euros, y ahora genera más de 400. Y eso es un trabajo de mi equipo y mío".

Somos la federación más solidaria con el fútbol modesto, yo vengo de él

"El fútbol femenino no recibía ni 3.000 euros, un club de Tercera recibía 7.000 euros... Somos la federación más solidaria con el fútbol modesto. Yo vengo del fútbol modesto y va a ser siempre la base de la pirámide de nuestra gestión".

Piqué

Respecto a Gerard Piqué, Rubiales defendió la implicación empresarial del central del Barcelona fuera de los terrenos de juego. También habló sobre el deseo del catalán de ir con la Selección a los Juegos de Tokio.

Lo reconozco, nosotros no llegábamos a Arabia Saudí

"Nosotros tenemos capacidad, pero no llegamos a todos los sitios. Son necesarios intermediarios como Piqué. Él mismo ha dicho que ha trabajado con LaLiga. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, lo reconozco, no llegábamos. Pero una vez que lo trae, quien negocia es la RFEF".

A alguno le gustaría que los futbolistas fueran funcionarios, ojalá haya más como Piqué

"He luchado siempre por que los futbolistas no terminen con 30-35 y ya está. A alguno le gustaría que los futbolistas fueran funcionarios y no pudieran hacer nada más. Ojalá y cada vez más haya futbolistas como Piqué que tengan otras actividades".

Me llamaron más futbolistas para ir a los JJOO; mejor que no me llamen, porque el que lo hizo no ha ido

"Igual aparece otro futbolista que me pidió ir a los Juegos y no es Piqué. Hablé de De la Fuente de él y de muchos otros. Yo le dije me han llamado este y el otro, tú toma las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después Luis, visto está, tomó otra decisión. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido. Al resultado me remito: mejor que no me llamen, porque el que me ha llamado no ha ido".

Arabia Saudí

Rubiales también habló de la relación con Arabia Saudí: cómo se cerró el acuerdo y las consecuencias positivas que trajo para el país asiático.

Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol de Arabia y ahora, gracias a la RFEF, entran en igualdad

"Deberían sentirse orgullosos de que se haya creado una Liga femenina gracias a la RFEF. Fue un acuerdo ejemplar. Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol saudíes y ahora, gracias a nosotros, entran en igualdad".

Hay decenas de proyectos empresariales españoles en Arabia Saudí. ¿Ellos pueden y el fútbol no?

"España está entre los 15 países más importantes en cuanto a exportaciones con Arabia Saudí. Hay decenas, puede que cientos, proyectos empresariales españoles allí. ¿Ellos sí pueden y el fútbol no?".

Kosmos nos propone un cambio de formato que yo ya propuse a vestuarios y Federaciones. Hablamos con EEUU, China, India...

"Kosmos nos propone un cambio de formato, un cambio que yo ya propuse a vestuarios y Federaciones. Empezamos a hablar con países: Arabia, EEUU, Qatar, China, India y alguno de África".

