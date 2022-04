Xavi y su 'mensaje' a Piqué sobre la polémica con Luis Rubiales: "Le gusta estar en boca de la gente"

El FC Barcelona juega este jueves contra la Real Sociedad su partido de La Liga de entre semana. Los culés llegan en un momento complicado a su visita al Reale Arena. El golpe de caer eliminados contra el Eintracht de Frankfurt ha sido un palo muy complicado de soportar para un vestuario que ya se veía lanzado a remontar el mal inicio de temporada que habían hecho con Ronald Koeman.

Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa para analizar el duelo contra los de Imanol Alguacil, pero inevitablemente ha tenido que analizar otros asuntos. El más importante, sin duda alguna, ha sido la resaca de la polémica entre Piqué y Rubiales. Pero también ha hablado de la dolorosa derrota contra el Cádiz y de la pérdida de ilusión en este final de temporada.

Duelo contra la Real

"Creo que es un rival diferente a Cádiz, Eintracht, Levante... es un gran equipo e Imanol un grandísimo entrenador. Llevan años trabajando bien. Son un ejemplo. Han ganado título. Un campo que no se nos da bien. -Apretaremos. Será un partido bonito. Se ha acabado el enfado, hay ganas e ilusión. Hay que salir de la dinámica negativa. Es una final, por la Champions. Será difícil".

El Cádiz puso más fe

"A lo mejor lo vemos fácil, y no le damos la importancia. El Cádiz sí que tuvo fe y a nosotros nos faltó. El juego fue bueno, pero no la fe. Adelantarte te cambia el partido".

Cambios con Eric García

"No hemos probado a Éric de pivote. Era una idea".

Xavi dando indicaciones a Eric García tras la lesión de Piqué Reuters

Posibilidad de fichajes

"El club trabaja para el futuro, pero estamos en el presente. Espero que el club pueda inscribir a los que queramos y no se repita lo del año pasado".

La baja de Pedri

"Es un jugador importantísimo, vital en el esquema y la idea. De los mejores del mundo en entender nuestra idea. Es una baja importantísima, como Ansu... se notan".

Las modificaciones tácticas

"Cambiamos el sistema contra el Cádiz, lo entrenamos. Buscamos soluciones. No lo hacemos a la desesperada. Buscamos soluciones y tomamos riesgos".

Dudas por la derecha

"Dest hizo un gran partido contra el Cádiz. Los dos tienen molestias. Alves por eso no juega. Hacen un esfuerzo. Todos quieren estar, incluso con molestias".

Decepción tras perder

"Me siento mal, me gusta ganar, pero ésta es nuestra calidad. Debo afrontar la realidad. No cambiaré lo que creo. Hemos ganado a los grandes del país y bien, hay que competir por ahí. Luego no nos ha dado en las competiciones del K.O. Y en la liga llevábamos buena racha hasta el Cádiz. Hay que continuar e insistir".

La polémica con Piqué

"Es muy difícil, mi opinión no cambia nada. Hay dos personas implicadas. Las preguntas, a ellos. Conozco bien a Rubiales, es un tío noble. Lo he vivido. Confío en su honestidad. Debe dar explicaciones. Y Piqué. Creo que miran por el bien de la gran mayoría. Quiero pensar eso. Si es ético o no, hay opiniones de todo tipo. El beneficio es casi unánime".

"No me molestó el Twitch de Piqué, me molesta que no lo den todo o no sigan las normas. Es Gerard y lo conozco. Sé gestionarlo y lo necesita. Le va bien para competir, necesita estos estímulos".

"Él es extrovertido y le gusta estar en boca de la gente. Somo antagonistas. Soy más diplomático. Lo conozco. Si no estuviera concentrado, le avisaría, pero le da gasolina. Es como una droga. Está concentrado".

Gerard Piqué, saludando a los aficionados Reuters

Ya solo quedan finales

"Ellos saben que son finales. Hay que tener más fe y deseo y competir mejor. Hay que ser más humildes que nunca, es decepcionante jugar por la segunda plaza pero es nuestra realidad. Lo que me preocupa es entrar en Champions. Intentaremos dar mañana la mejor versión, para eso entrenamos".

La pérdida de la ilusión

"Jugamos una final contra un rival directo. Es nuestra realidad. Hace tres semanas nos ilusionamos con la Liga y eso nos queda lejos, ahora vamos a por el segundo puesto. No estamos tan mal como en noviembre. Pero se han perdido títulos y hay que mejorar. Es un partido de seis puntos. El objetivo primordial es estar en Champions, para eso me ficharon. Hay que mejorar como club, plantilla... desde ya".

Polémica con los árbitros

"Confío en la honestidad de los árbitros, lo quieren hacer bien. No me preocupa, ni nos benefician ni nos perjudican".

Contentar a la afición

"Se les ilusiona ganando partidos y quedando segundo. No es el mejor momento de la historia y hay que afrontar la realidad. Ser segundos. Hay que hacer un reset e ilusionar a la gente. Hay que acabar en Champions".

La racha del Barça

"El día del Levante estuvimos bien. La eliminatoria del Eintracht no fue buena, nos perjudica su modelo. Y el día del Cádiz es un tema mental. No es un motivo concreto. Hay que apretar los dientes para lograr la segunda plaza".

[Más información: Rubiales y la sospecha de su sueldo variable: ganará más de Arabia Saudí si el Barça juega la Supercopa]

Sigue los temas que te interesan