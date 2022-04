Frenazo al proyecto de Fernando Alonso y Alpine: "Hay un plan a largo plazo, ganar en 100 carreras"

Mientras Fernando Alonso quiere correr, en Alpine todavía solo caminan. El piloto español regresó a la Fórmula 1 para volver a pelear por el título. Sabía que el primer año no podría hacerlo, pero una vez entrada la nueva normativa que ha llegado en este 2022, tenía la esperanza de que la escudería francesa le brindase esa oportunidad.

Sin embargo, ese sueño está lejos de que pueda hacerse realidad y las confesiones de Luca de Meo no ayudan para nada. El CEO de Renault ha hablado sobre la marca y sobre el estado del equipo de Fórmula 1 y de momento no se mueve de la previsión que había hecho al principio de la creación de este nuevo proyecto.

El cambio de colores y de nomenclatura, pasando de Renault a Alpine, y el fichaje de Fernando Alonso, respondían a la ambición de volver a dominar esta nueva era como ya lo hicieron durante los años 2005 y 2006. Los galos consiguieron desarrollar un coche campeón y competitivo que siempre estaba situado en los primeros puestos.

Sin embargo, ahora surge dentro del equipo una nueva lucha de intereses. Por parte de Fernando Alonso, debido a su edad, necesita que los éxitos lleguen rápido, a poder ser el próximo año, ya que en este 2022, el reto de Alpine será consolidarse como el tercer coche más rápido de la parilla, superados por Ferrari y Red Bull. Eso les permitiría poder luchar por podios y por alguna victoria incluso. Aunque todo depende de la evolución que consigan.

Lo que está claro es que no lucharán por el título y que eso, como mínimo, no llegará hasta el 2023. Sin embargo, Luca de Meo ha dejado caer que podría ser incluso más tarde, ya que no se baja de la premisa de llegar a ganar en un plazo de 100 Gran Premios. O lo que es lo mismo, en unos cuatro o cinco años.

El frenazo de Renault

De Meo asegura que no ha querido acabar con la escudería y que han apostado fuerte por ella en este nuevo proyecto: "Nunca quise enterrar la F1 y menos con una historia de 40 años a las espaldas de Renault. Hemos mejorado mucho y hemos incorporado un sólido equipo directivo con Otmar Szafnauer a la cabeza".

Pero no esconde que las ambiciones están proyectadas en el largo plazo, no en el presente: "Tenemos un plan a largo plazo. Queremos ganar dentro de los 100 grandes premios. Ya estamos cerca de los tres primeros, pero incluso si tienes buenas posibilidades de ganar, necesitas mucha suerte. Mira si no el Paris Saint-Germain en la Champions League". Así lo ha transmitido en declaraciones al Journal de l'Automobile.

Además, el CEO de Renault defiende la estructura del equipo y que les permite crear un coche 100% propio, algo que pocos pueden afirmar en la F1 actual: "Somos uno de los únicos equipos que construyen todas las partes del coche nosotros mismos. La gente puede ver esto como dinero desperdiciado, pero la competitividad del deporte es fundamental para nuestra marca".

