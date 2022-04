El Atlético empata en el debut del Granada de Karanka y se estanca en el Wanda Metropolitano

El Atlético de Madrid no pasó del empate ante el Granada en el Wanda Metropolitano. Aitor Karanka debutó de la mejor manera con un duelo perfectamente gestionado a nivel defensivo. Maximiano apenas tuvo que intervenir bajo palos. Los de Simeone suman 61 puntos y pueden caer a la cuarta posición de la clasificación liguera. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid 0-0 Granada]

El encuentro del equipo madrileño fue muy similar al que vivió ante el Espanyol. En aquella ocasión, sin embargo, se apareció un penalti por mano en el último minuto que logró sumar tres puntos de oro. Esta vez, la telaraña armada por los de Aitor Karanka no tuvo ninguna fractura y el equipo nazarí se marchó sin herida alguna del Wanda Metropolitano.

Tal fue el escaso ritmo de juego que lo único que se reclamó fue un penalti sobre Griezmann por un posible planchazo. Más allá de esa jugada de tensión en la primera mitad, ni la entrada de Luis Suárez ni el poste de Cunha fueron suficientes para que el Atlético de Madrid se reconciliara con el gol.

Es el problema que viene persiguiendo a Simeone durante semanas. Sus planteamientos defensivos siempre se han puesto en duda, pero los malos resultados han hecho que ese debate se acrecente. El técnico intentó arriesgar quitando a Reinildo y dando espacio a Luis Suárez nada más salir de vestuarios. Nada tuvo efecto y Maximiano se marchó a casa sin demasiadas estiradas.

La primera parte se pudo resumir en eso. El Atlético de Madrid no se adueñaba del juego ni arrinconaba a un Granada muy cómodo. No había ocasiones, no había internadas. El plan de partido se parecía cada vez más al del duelo ante el Espanyol. Y eso preocupaba.

Luis Suárez no hace efecto

El Atlético, aunque con tiempo suficiente para reaccionar, se desesperaba. Cualquier acercamiento al área era justo para crear alguna ocasión. De esa manera, Griezmann reclamó un penalti antes de la media hora de juego por un planchazo de Víctor Díaz. El colegiado no señaló nada y la primera parte acabó sin goles ni demasiadas ocasiones de gol.

Todo podía cambiar en los segundos minutos. El descanso siempre sirve de ayuda y más si Simeone quita a Reinildo para meter un delantero como Luis Suárez. La jugada era totalmente ofensiva. Y en un primer momento se notó con un buen remate cruzado del uruguayo.

El cambio táctico quedó ahí. El Granada buscaba fortuna con disparos lejos del área. El Atlético, con llegadas a balón parado. Pero nada. Solo Cunha estuvo cerca de dar la sorpresa ya en el tramo final, cuando los nervios se apoderan del rival y la experiencia se convierte en grado. No hubo manera y el Atlético, con solo un tiro a puerta, se marchó del Wanda con un empate y una caída en la clasificación.

Atlético de Madrid 0-0 Granada

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Giuliano Simeone, 90'), Savic, Hermoso, Reinildo (Luis Suárez, 46'), Carrasco; De Paul, Javi Serrano (Vrsaljko, 46'), Koke; Griezmann (Cunha, 70'), Correa (Lodi, 65').

Granada: Maximiniano; Quini, Domingos Duarte, Víctor Díaz, Escudero; Puertas (Raba, 84'), Petrovic, Milla, Machís (Uzuni, 61'); Collado (Montoro, 75') y Luis Suárez (Bacca, 75').

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a los locales Reinildo (28'), Savic (48'+) y De Paul (77') y Vrsaljko (85') y a los visitantes Quini (5'), Escudero (57') y Víctor Díaz (73') y Puertas (83')

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 43.517 espectadores

