Simeone explica el debut de su hijo Giuliano con el Atlético de Madrid: "Lo pensé como un futbolista"

El Atlético de Madrid no pasó del empate a cero ante el Granada en un duelo complicado para los de Simeone. El entrenador del cuadro rojiblanco no encontró ninguna respuesta a la falta de gol ni pasando por vestuarios. Un problema en la zona ofensiva que acabó dejando a Maximiano sin apenas trabajo durante los 90 minutos en el Wanda Metropolitano. Para Simeone, la clave es el descanso.

El técnico rojiblanco, en rueda de prensa, destacó que sigue sin encontrar la tecla para hacer reaccionar a los suyos. Sin embargo, aseguró que puede ser cosa de falta de descanso y que en las próximas jornadas eso cambiará. Según el entrenador colchonero, los puestos de Champions se los llevará quien ponga más "ilusión".

Análisis

"Faltó generar más situaciones de gol, ser más contundentes en situaciones de peligro. El Granada se defendió muy bien, trabajó muy bien el partido desde el primer momento. Buscamos todas las posibilidades que tenemos para encontrar el camino. Hemos hecho un esfuerzo muy grande.

Volvemos a tener tres días para jugar. Es una realidad. Nos faltó brillantez, nos faltó más fluidez. El cansancio no te deja generar juego, sobre todo cuando un equipo se defiende como el Granada. Quedan cinco partidos, será durísimo, partido a partido tendremos que seguir luchando. El que más ilusión tenga que se llevará el premio de llegar a Champions".

Situación

"Es difícil de explicar. No es fácil. Buscamos cada partido levantarlo de la mejor manera, con ilusión. Se están dando situaciones reiteradas. No de ahora. Hay que asumirlo y buscarle la vuelta. Por ahora, no estamos encontrando la tecla justa".

Penalti a Griezmann

"No vi la jugada. Hay un contacto que parece, pero está el árbitro, está el VAR para tomar decisiones y yo de ocuparme de mejorar al equipo".

Problemas

"Hay que dar todo lo que tenemos. La realidad es la que es. Tuvimos la quinta amarilla a Filipe, la suspensión de Kondogbia, la lesión de Joao, de Lemar... El equipo intentó, con las armas que tenía, llevar el partido adelante e intentar ganar. Nos faltó gol, brillantez, claridad..."

Miedo a no entrar en Champions

"Ahora nos enfocamos en Bilbao. Necesitamos el descanso que vamos a tener para que los chicos renueven la energía y podamos trabajar bien. Y luego encarar las semanas siguientes pensando partido a partido, sabiendo que para todos, ya sea descenso, Europa League o Champions, va a ser hasta el final muy tirada".

Entrada de su hijo

"Lo pensé como un futbolista. Teníamos una opción más como delantero. Mostró en pocos minutos lo que tiene: velocidad, agresividad, intensidad... Para que cuando le toque volver a entrar lo pueda sostener".

Qué falta

"Solamente tenemos que poder volver a entrenar bien. Primero descansar y luego venir a trabajar con ilusión. Se sigue dando lo que siempre comentamos. La mayoría ha tenido bastante minutos, estamos igualados en minutos en la plantilla. Todo es de todos. El trabajo de un año, quedan cinco jornadas, pero no tengo ninguna duda de que quien tenga más ilusión se lo va a llevar".

[Más información - Tanganas, sanciones y la pizarra de Simeone: cómo el Atleti se convirtió en el 'malo' de la Champions]

Sigue los temas que te interesan