La vuelta de Piqué a la Selección, de Tokio 2020 a Qatar 2022: un 'favor' y el plan que Ramos arruinó

"Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas". En este audio, fechado en junio de 2019, Gerard Piqué le pedía a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que mediara para que acudiera a los JJOO de Tokio 2020 con la Selección. Aquello no se dio, finalmente, pero el deseo del central no se quedó ahí.

El 1 de julio se cumplirán cuatro años de su última vez con la Selección. Era un adiós anunciado desde 2016. Piqué, todavía con carrera por delante, dejaba en 2018 el combinado nacional, según él, cansado de sentirse en el centro de la crítica y que ello le pasara factura a sus propios compañeros. Nunca se pensó que pudiera volver, pero el gusanillo le volvió a picar.

Piqué quiso por todos los medios que no se hiciera público su deseo de ir a Tokio. Nunca había ido a unos JJOO y le hacía ilusión hacerlo en la que iba a ser su última oportunidad. Para no arruinar su posibilidad le pidió a Rubiales mantener el asunto "muy en secreto". No tardó muchos meses en saltar las alarmas, aunque a remolque de un Sergio Ramos que compartía su deseo y lo llegó a hacer público.

Piqué le avisó a su amigo 'Rubi' antes de saberse nada de lo del entonces capitán del Real Madrid: "Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale [a De la Fuente, seleccionador sub21], sobre todo, que quede entre los tres".

El plan le salió mal a Piqué y Ramos jugó paralelamente sus cartas. Se filtró primero en los medios y luego habló el camero para confirmar que le gustaría ir a los Juegos: "Es una idea muy bonita. Un evento al que nadie diría que no. Ya se verá lo que pasa", decía un 12 de octubre de 2019 tras un compromiso de la Absoluta.

Ese mismo mes, dos semanas más tarde, Piqué fue entrevistado en la SER. Le tiraron la caña sobre si iría a los JJOO con Ramos y él sonrió. "No me gusta cerrarle las puertas a nada", dijo. En privado ya llevaba tiempo presionando para ganarse un hueco como uno de los tres mayores de 23 años que De la Fuente podía llevar a Tokio. Tanto él como Ramos entraron en la prelista del seleccionador sub21, pero ninguno acabó yendo.

Qatar 2022, segundo intento

Aquella intervención en la radio es muy similar a la de hace un par de meses, en febrero de 2022, en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Piqué, que no da puntada sin hilo, abrió las puertas a volver al conjunto español: "Obviamente, yo he dejado la Selección. Pero soy una persona que si un día digo... ¡hostia! Pues cogería al míster y le diría 'a lo mejor...'. No quiero cerrar la puerta. En un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%".

El 'no' a Tokio 2020 le hizo considerar probar suerte para el Mundial de Qatar 2022. Rubiales, en el pasado, ya le había tanteado: "A mí me gustaría que vinieras hasta a la [Selección] absoluta, que te necesitamos más", decía el presidente en otro de los audios de 2019 revelados por El Confidencial.

Rubiales no era el único que habló de ello con Piqué. Luis Enrique, que llegó al cargo de seleccionador tras el Mundial de 2018, tuvo entonces una llamada con el central azulgrana para ver si este podía reconsiderar su decisión de retirarse a nivel internacional. Entonces la respuesta del central fue negativa, pero siempre quedó clara la buena relación que jugador y entrenador mantienen también a día de hoy.

Piqué es un jugador español y cumple cualquier requisito que se necesite para poder venir a la Selección Luis Enrique, en marzo de 2022

Cuando Piqué soltó la 'bomba' sobre su posible regreso a la Selección a comienzos de año, le chirrió a todos menos al propio Luis Enrique. En marzo, en la última concentración del equipo nacional, esto dijo el seleccionador: "Es un jugador español y que cumple cualquier requisito que se necesite para poder venir a la Selección. Es una posibilidad. Si es español, y él quiere y tiene ganas, podría ser". Puertas abiertas.

Falta saber la opinión de Luis Enrique tras el escándalo de los audios. La llamada de Piqué, tras estos acontecimientos, enturbiaría a gran escala el ambiente de la Selección ante una competición tan grande como el Mundial de Qatar 2022. La 'patata caliente' ha explotado y el sueño del central catalán se empieza a difuminar.

