Carlo Ancelotti revoluciona el once del Real Madrid: la alineación ante Osasuna

Los merengues visitan este miércoles el estadio de Osasuna para disputar el partido de la jornada 33 del campeonato doméstico. El Real Madrid ya conoce la alineación titular con la que saltará a El Sadar donde hay varios cambios obligados sobre todo por las bajas que presenta el equipo en defensa. Carlo Ancelotti sale con un once inusual en el que sobresalen nombres como Nacho Fernández, Dani Ceballos y Marco Asensio como titulares.

Ancelotti contará con hasta siete bajas. Las más llamativas las de Casemiro y Luka Modric. En el caso del mediocentro brasileño, por unas molestias físicas. En lo que se refiere al internacional croata, por decisión técnica: "Modric descansará. Es uno de los jugadores que está cansado y no jugará". Con esta premisa, y con la convocatoria sorpresa de Juan Miguel Latasa, en el Real Madrid se preparan para las rotaciones que marcan esta alineación.

Carlo regresa al 4-3-3 tras abonarse al 4-4-2 en los últimos duelos que sabían a finales. Junto a Fede Valverde y Eduardo Camavinga se sitúa un Ceballos que ha sorprendido en la medular. No descansa Benzema, que sigue en racha y que ya acumula 39 goles en 39 partidos. Además del '9' blanco, Marco Asensio y Rodrygo Goes también tienen un sitio en el once titular. El ex del Santos se ha ganado un sitio a pulso con sus últimas actuaciones. Vinicius es suplente.

Thibaut Courtois continúa bajo los tres palos, pero en defensa también llegan novedades. Después del experimento de colocar a Dani Carvajal por banda izquierda, el de Leganés es suplente y su sitio en el flanco derecho de la defensa volverá a ser ocupado por Lucas Vázquez. Los puestos centrales siguen siendo para Eder Militao y David Alaba, mientras que el lateral izquierdo es, en esta ocasión, Nacho Fernández. Con estos jugadores sale Ancelotti en El Sadar este miércoles.

