El tenis contra Wimbledon: las quejas de Djokovic, las donaciones de Rublev y el miedo a un posible plantón

El tenis mundial está inmerso en una guerra que es difícil de interpretar. Las amenazas del torneo de Wimbledon y del gobierno del Reino Unido se han hecho realidad y los jugadores rusos y bielorrusos no podrán participar en el certamen de la presente temporada. Algo que ha generado un shock importante tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino.

La situación que se vive en Rusia tras la invasión de Ucrania ha provocado que Reino Unido no quiera arriesgarse a que un jugador ruso, en especial Medvedev o Rublev, los mejor clasificados, puedan vencer en sus territorios. Con eso, Vladímir Putin cumpliría su propósito y es que ganaría la ansiada imagen del héroe ruso triunfando en tierras de la opresora Europa que no le deja tomar estados enemigos a sus anchas.

De hecho, desde Inglaterra se ha informado en las últimas horas de que esa esperada imagen tendría también el componente añadido de que apareciera Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo. Algo que Putin estaría deseando y que tanto Wimbledon como Reino Unido han querido evitar a toda costa. Por eso han llevado a cabo el veto generalizado a todos los tenistas que no se atrevan a mostrar de manera pública y por escrito que se muestran contrarios al líder del Kremlin.

Esta contundente medida ha provocado las críticas de muchos grandes nombres del tenis. De hecho, el número uno del mundo, Novak Djokovic, ha criticado esta medida que considera sectaria y casi xenófoba. Una leyenda como Martina Navratilova también se ha mostrado en la misma línea. Y hasta la ATP y la WTA han criticado esta restricción. El miedo ahora de Wimbledon es que se termine provocando un parón generalizado que lleve al tercer grande de la temporada una ausencia masiva de grandes nombres.

Las críticas del tenis mundial

Las decisiones tomadas por Reino Unido y por el All England Club donde se disputa el torneo de Wimbledon han provocado que el mundo del tenis estalle contra la situación que se está produciendo. Seguramente, el más enérgico ha sido el serbio Novak Djokovic, que presenta su caso como el de un "niño de la guerra" y que aún así ve injusto todo lo que se está produciendo con los jugadores rusos. Algo que él no comparte y critica duramente a pesar de que Wimbledon es uno de sus torneos fetiches.

"Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso".

Una respuesta que 'Nole' ha enviado desde su participación en el torneo de Belgrado y que ha sonado como un auténtico mazazo en la estabilidad del circuito. De hecho, eso ha provocado que muchos se atrevan a hablar y que incluso, algunos ya empiecen a especular con que el serbio pueda liderar un boicot masivo al torneo convenciendo aquellos jugadores que son más afines a él para no participar en el evento como señal de protesta. Hay que recordar que hasta junio, Wimbledon podría reconducir su decisión.

Las críticas no solo han llegado desde jugadores en activo, si no que también han llegado desde leyendas ya retiradas y que en su día fueron historia del torneo. Martina Navratilova, ganadora en nueve ocasiones del título ha cargado también duramente contra la organización que un día la elevó hasta el Olimpico de la raqueta.

"Es una decisión equivocada. Entiendo la prohibición de los equipos, por supuesto, representando a los países, pero a nivel individual, simplemente creo que es un error. Es una gran petición a los jugadores que no han tenido nada que ver con esto, que realmente se han arriesgado a hablar contra la guerra para pedirles más, creo que es injusto. Es injusto para todo el mundo. Hay tanto mal que esto no ayuda. No lo veo como un buen paso en la dirección correcta".

"Una exclusión así no es culpa de estos jugadores, no es el camino a seguir, no creo. Creo que esto va más allá de lo necesario". A pesar de sus palabras, Navratilova no descarta que se pueda dar marcha atrás, aunque reconoce que es complicado reformular esta situación tan conflictiva en relación con la disputa del torneo.

"Me gustaría creerlo, pero creo que es demasiado tarde para eso. Los caballos han salido del establo. Creo que es más difícil revertir esto. Creo que muchas de estas decisiones se toman en el vacío, sin tener en cuenta la opinión de las personas afectadas. Tienen que encontrar una solución mejor que ésta".

Rechazo de las organizaciones

A pesar de que algunas organizaciones mundiales como la ITF han tomado decisiones parecidas a la del equipo directivo de Wimbledon, estas no fueron igual de criticadas en su día. De hecho, la ITF pudo eliminar de torneos como la Copa Davis o la Billy Jean King Cup a los equipos rusos y bielorrusos sin que nadie alzara la voz. Sin embargo, ha sido el hecho de imponer sanciones a título individual lo que ha provocado todo un cisma en el tenis mundial.

Eso ha provocado que no solo haya jugadores y leyendas criticando esto, si no que también organizaciones como la ATP o la WTA hayan mostrado su desaprobación con esta situación. Sin embargo, no pueden hacer nada por evitarlo y si Wimbledon decide seguir adelante, al igual que otros torneos como Queen's, que se han alineado detrás de su hermano mayor, tendrán que respetarlo.

Aún así, tanto la ATP como la WTA también temen que se pueda producir ese boicot generalizado para pedir el regreso tanto de los jugadores rusos como de los bielorrusos. Por eso, a pesar de que las dos organismos se han mostrado contrarios a través de un comunicado conjunto, confían en que la situación pueda llegar a buen puerto. De lo contrario, no descartan tomar responsabilidades contra la dirección del torneo.

"Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania y mostramos nuestra total solidaridad por la gente inocente. El tenis es un deporte individual que se basa en los méritos que se reflejan en el ranking. No nos parece justo que Wimbledon y la Federación Británica de Tenis no permitan participar a los tenistas rusos y bielorrusos en su gira de hierba. Constituye una violación del acuerdo que tenemos con Wimbledon por el cual se tiene que respetar el ranking en el momento de confeccionar la lista de entradas".

Rublev busca la paz

Mientras el conflicto, ya no solo el bélico, si no también el político-deportivo que se ha creado en torno a la situación de los tenistas rusos y bielorrusos y su participación en Wimbledon, algunos han propuesto una solución. Es el caso del tenista Andrey Rublev, uno de los máximos exponentes de esta situación junto a Daniil Medvedev en el cuadro masculino.

El jugador que ocupa el puesto número 8 del ránking ATP decidió buscar una solución para aliviar la situación con la organización del All England Club. Por ello, ha decidido proponer a Wimbledon que todo el dinero que los tenistas rusos y bielorrusos ganen durante la participación en el evento, vaya a parar a un fondo común para ser donado en ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania.

"Estoy bajo presión porque no hay una respuesta correcta. Todo lo que diga estará mal. Lo que digo viene del corazón. En primer lugar soy apolítico, no leo las noticias del mundo, sólo trabajo duro para jugar al tenis. Ayer tuvimos una conversación con Wimbledon y otros jugadores para buscar una solución. Las razones que dieron no tienen sentido. La decisión es totalmente discriminatoria contra nosotros; no es democracia en un mundo libre. Deberían darnos la oportunidad de elegir".

"Podrían haber donado los premios del torneo a la ayuda humanitaria y a las familias que están sufriendo. Eso tendría un poco de impacto. En este caso el tenis sería el único deporte que lo hiciera y sería gracias a Wimbledon. Soy ruso, nací en Rusia, viví allí toda mi vida. Sólo quiero demostrar que somos buenas personas. No pueden ponernos en la misma bolsa".

Un acto benéfico y solidario con el que demostrar su preocupación por la situación y con el que limar asperezas también con el Reino Unido. Sin embargo, esto no ha recibido respuesta y no parece que vaya a calmar las aguas. Al contrario, lo que ha conseguido es que la situación se tense todavía más en su tierra, en Rusia, donde ha recibido críticas importantes por este supuesto ofrecimiento.

Shamil Tarpishchev, presidente de la Federación Rusa de Tenis, ha cargado duramente contra el propio Rublev por este ofrecimiento: "Me parece fatal lo que ha dicho, el deporte se ha politizado y todo el mundo se ha opuesto a la decisión de los británicos, hasta Djokovic o Navratilova. No sé qué está escupiendo Rublev de ayuda humanitaria, ni él sabe lo que es. Habrá que preguntarle qué tenía en mente y a quién se le ocurrió prometer eso porque me da la sensación de que desea quedar bien con todo el mundo".

Esto decía el máximo dirigente del tenis ruso en championat.org, lo que ha provocado que se abra un nuevo conflicto en el entorno de los jugadores soviéticos. Lo que está claro es que cada vez está más lejano que pueda haber un entendimiento y que la sombra de un boicot general en su apoyo sigue estando latente en el horizonte.

