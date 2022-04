Wimbledon decretó el boicot ruso para evitar que Putin haga propaganda con Kate Middleton

Este miércoles se anunció que los jugadores rusos y bielorrusos no podrán disputar esta edición de Wimbledon como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de que la ATP criticó esta decisión, igual que hicieron tenistas como Novak Djokovic, Reino Unido y el All England Lawn Tennis Club no van a dar marcha atrás. Ahora se ha descubierto otra de las razones por las que se tomaron esta decisión: no querían que Kate Middleton apareciera en la foto con un ganador o finalista de estos países.

Según informa The Times, la prohibición se debe a los temores de que la duquesa de Cambridge tuviera que entregar un trofeo a un jugador ruso o bielorruso y que esto fuera una oportunidad para que Vladimir Putin pudiera hacer propaganda con esa fotografía. Kate Middleton está presente en las ceremonias, tanto en la masculina como en la femenina, en su condición de miembro de la familia real de Reino Unido del All England Lawn Tennis Club.

La dirección del club de tenis estaba muy preocupada con que una victoria de, por ejemplo, Daniil Medvedev o Aryna Sabalenka, se utilizara como material de propaganda por parte del gobierno ruso y bielorruso. Una preocupación que crecía con la presencia de la familia real británica. Mientras la guerra en Ucrania continua y tras las últimas atrocidades por parte del ejército ruso, la condena con el país es total desde el gobierno de Reino Unido, una postura que comparten desde la realeza, así como desde la organización de Wimbledon.

The Times informa de que los ministros no habían presionado a Wimbledon para que prohibiera, si no que solo se han limitado a apoyar su posición. Según fuentes del gobierno británico, "Wimbledon era consciente de que cualquier cosa que hicieran se enmarcaría como un momento deportivo para Putin. Este campeonato va a ser un gran momento y Kate, sin duda, será parte de eso". El mundo del tenis se ha dividido entre las críticas y el posicionamiento a favor de la decisión.

El All England Lawn Tennis Club explicó que actuaban para "limitar la influencia global de Rusia a través de todos los medios posibles": "En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtenga algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos". "No hay respuestas fáciles, pero si lo miras en el contexto de lo que está sucediendo en Ucrania y todas las personas allí que se han visto afectadas por la invasión sin culpa propia, entonces se vuelve más fácil", sentencian desde el gobierno británico.

Mientras los jugadores rusos y bielorrusos han podido competir en las giras ATP y WTA desde que comenzó la guerra en Ucrania sin mostrar las banderas de sus países, la Lawn Tennis Association también les prohibió jugar en otros torneos británicos que se disputan sobre césped como Queen's y Eastbourne. Además de los dos jugadores citados, también se ven afectados Andrey Rublev, Karen Khachanov, Anastasia Pavlyuchenkova y Victoria Azarenka.

