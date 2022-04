Marc Márquez despeja dudas sobre su objetivo en MotoGP: "Quiero pelear por el título"

Marc Márquez aspira a ser nuevamente campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Repsol Honda, cuyas dos últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones, ha subrayado que su intención "es pelear por el título". Pese a no haber tenido ningún podio en las primeras cuatro carreras del curso, el de Cervera se ve "físicamente para luchar" por volver a ser el número uno.

El catalán correrá este fin de semana en Portimao. Un circuito en el que apenas tiene experiencia y donde la climatología marcará el desenlace del mismo."Ojalá se cierre el círculo ya. En Portimao he corrido solo una vez. Veremos cómo va este fin de semana. Es importante comenzar el fin de semana sin expectativas, solo sentir lo que se tiene que sentir encima de la moto", ha indicado en los micrófonos de Dazn.

"Ver dónde estamos y no buscar más de lo que se siente. Y ver si se tienen que coger riesgos en ciertos puntos y momentos del fin de semana. Este se prevé con agua y condiciones cambiantes, hay que ser hábil en ese sentido para sacar el máximo en todos los entrenamientos", ha espetado un Marc Márquez que terminó sexto tras una gran remontada en el GP de las Américas.

"Mi intención es pelear por este título. No es el momento de hablar de ello, pero sigue estando ahí" 💥



LA DECLARACIÓN. @marcmarquez93 en DAZN con @izaskunruiz #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/maFJUBIXV7 — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2022

Los objetivos del de Cervera son los de antaño. A diferencia de los dos últimos mundiales donde el físico limitó sus opciones, Marc quiere volver a estar entre los líderes. "Llevamos cuatro carreras. No hemos empezado de la mejor manera. Seguimos. Quedan muchas por delante y las ganas son las mismas", ha recordado en la plataforma de Dazn.

"Mi intención es pelear por el título. Evidentemente no es el momento ahora de hablar del título. No he estado ni en el podio en las cuatro primeras carreras, no puedo hablar. Pero sigue estando ahí. Es mejor estar delante que atrás, pero quedan muchas carreras, seguimos empujando y sacando el 100%. Ese es el objetivo".

Márquez ha reafirmado que está "físicamente para luchar", aunque necesita también talento y trabajo para que se cree la combinación perfecta. "Honda está trabajando mucho. Es una nueva moto y las nuevas motos tienen esto. Puede que te dé una sensación, pero cuando vas a otro circuito es totalmente diferente". El objetivo, por lo tanto, es mantener el ritmo de Austin en Portimao para comenzar su remontada.

Un inicio complicado

Hasta el momento, Marc Márquez solo ha podido competir en dos carreras desde que comenzara la temporada. El piloto ha estado en Qatar y en Austin, pero con muchas complicaciones de por medio.

Esta vez sí pudo competir desde el inicio, pero en Indonesia sufrió una dura caída que le provocó una diplopía. La misma que le impidió finalizar la pasada campaña le trastocó los planes en esta. Márquez no estuvo en Argentina por los problemas de visión y su vuelta estuvo en duda en todo momento. Finalmente pudo hacer acto de presencia en Austin y espera continuar con su recuperación en Portimao.

