Marc Márquez rompe su silencio en su vuelta al GP de Austin: "Ganas no hay"

Marc Márquez volverá a competir tras unas semanas apartado de las pistas. El piloto español sufrió una caída y recuperó la diplopía que tanto le había costado dejar atrás. Sin embargo, después de mucho trabajo y descanso, el de Cervera se volverá a subir a la moto en el GP de las Américas. Antes de nada, el español ha querido dejar claro que ni opta a ganar ni tiene demasiadas ganas de competir por lo sufrido.

El piloto de Repsol Honda, en declaraciones a Dazn, ha reconocido que "el enfoque no puede ser el de salir a ganar". "El enfoque es salir, reencontrar y volver a coger confianza después de un fin de semana difícil". "Se tiene que ser realista. Sea ganar o no ganar, sea buscar más o menos, tienes que ser realista de cómo llegas y del momento en el que vienes", ha indicado en la plataforma.

"No descarto ganar, vengo aquí a competir y no a pasear, pero sé que no estoy listo. Iremos viendo durante el fin de semana a dónde podemos llegar", ha advertido en uno de sus circuitos fetiche. De hecho, hay quien le ha colgado un cartel de favorito que ni él mismo se ve dadas las circunstancias que ha vivido en los últimos tiempos.

🗣️ "El enfoque no es salir a ganar".@marcmarquez93 habla en DAZN su meta este fin de semana #AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/F1x85UF6CO — DAZN España (@DAZN_ES) April 7, 2022

Marquez, sobre aquellos que le echan en cara arriesgar demasiado, ha destacado que el enfoque cuando salta a la pista suele ser el mismo. "Hay ciertos momentos en los que tienes que empujar, y ahí hay a veces que sale y a veces que no". En Indonesia, por ejemplo, se dio el peor de los escenarios para el piloto de Repsol.

Entonces, ¿cuál es la razón de competir en Austin? Marc Márquez ha sido muy claro al señalar que está "recuperado". "También porque la pasión sigue tirando más que los malos momentos y, al final, buscar la manera de volver a ser competitivo y divertirme encima de la moto es por lo que estoy aquí. También es uno de los buenos circuitos para reencontrarme con buenas sensaciones", ha subrayado en Dazn.

Un Marc diferente

El de Cervera no será el de siempre. No tendrá esa sonrisa que suele acompañarle en el circuito. Y puede que tampoco tenga la valentía y atrevimiento de acometer alguno de los adelantamientos que tantas alegrías han dado a sus fans. Sin embargo, Márquez y su equipo quieren competir por el Mundial y las condiciones físicas ya le daban vía libre para competir.

"Estoy serio porque muchas veces vienes por diversión y porque tienes muchas ganas. Ahora mismo, después de la caída y del fin de semana que tuve, ganas no hay. Es así. No es siempre ganas y siempre pasión, sino que ahora mismo ganas no hay pero sé que debo salir a pista, sé que debo reencontrar esas sensaciones, sé que debo volver a coger esa confianza y, poco a poco, reencontrarme con esa sensación encima de la moto", ha concluido en las palabras para la televisión con derechos.

