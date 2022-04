Xavi, tras el empate ante el Eintracht: "El césped no nos ha ayudado, no circulaba bien el balón"

El FC Barcelona empató ante el Eintracht Fráncfort en la ida de cuartos de final de la Europa League. El conjunto azulgrana logró poner el 1-1 tras un tanto de Ferran Torres y salvándose de varias ocasiones que perdonaron los alemanes. Xavi Hernández, en rueda de prensa, destacó el buen planteamiento del rival y criticó el estado del césped, clave en el resultado final.

El césped

"Hemos estado más espesos con el balón. El campo no nos ha ayudado. Ellos están bien trabajados tácticamente. No hemos sabido encontrar terceros hombres. Era difícil atacar. Nos ha costado por el campo. Ellos han estado agresivos. No hemos sabido encontrar espacios. Es un partido en el que no hemos estado como en los anteriores, pero en el que nos llevamos un buen resultado para la vuelta. En la segunda parte hemos estado mejor, son un rival fuerte. No hemos sabido pararles, hemos perdido demasiados balones. El césped no estaba en perfectas condiciones. Es un combate nulo".

Respeto al rival

"Actitud no nos falta nunca. No es un tema de actitud. No ha sido un tema de intensidad, ha sido un tema de juego. Ellos bien ordenados. No hemos jugado un buen partido, pero hemos conseguido un buen resultado. Eso es que vamos por el buen camino. Ha habido jugadas para el 1-2. Sé lo que es jugar en Europa. Es una falta de respeto decir que el Barça está en semifinales, o que no hemos ganado a ningún grande. Todo el mundo trabaja y todo se iguala. Al Eintracht le teníamos respeto y admiración, por eso nos han complicado tanto".

Lesiones

"La única molestia es de Piqué. Dembélé está bien, no hay ningún problema".

Cambios

"En los últimos minutos también se generan más cosas. De Jong y Dembélé han entrado bien, pero sin desmerecer a Gavi. Adama también ha estado bien, ha generado tres o cuatro ocasiones. No hemos hecho un mal partido, pero no hemos estado como últimamente".

Sensaciones

"El campo estará mejor para nosotros. Hoy no circulaba bien el balón. Tenías que hacer un toque más y eso lo ralentizaba todo. Necesitamos a nuestra afición".

Habilidades

"Teníamos cinco o seis apercibidos, también ha sido un problema. Nuestro gol es una maravilla. Al final ellos tienen su talento y fortalezas, pero nosotros también. El 1-1 no significa nada. Es un buen resultado".

El Eintracht

"Son pérdidas nuestras, muchas innecesarias. Hay que minimizar esos errores. Hay que ser agresivos también en la presión tras pérdida. Ellos tienen un físico excelente. Felicitarles porque está muy bien trabajado. Para la vuelta será un aprendizaje".

Sustituidos

"Yo no señalo a nadie nunca. Solo pienso en el bien del equipo. Estoy satisfecho con ambos. Cómo han hecho las cosas. Nada que decir ni de Adama ni Gavi".

Duelo de vuelta

"Hemos ido poco al espacio. No hemos sabido atacar lo suficientemente bien, pero nos irá bien de cara al partido de vuelta. Es un partido muy complicado".

Público

"El ambiente ha sido extraordinario, pero no nos ha afectado. No tiene nada que ver. Venimos de Turquía, que el ambiente es mayor. No es un motivo para no haber estado bien".

El tanto de Knauff

"Es un golazo. Es un control y un disparo a la escuadra, pero el rechace se puede tirar a banda. Eric ha hecho un partidazo tremendo, pero los rechaces tienen que ir a las bandas para que no se generen este tipo de jugadas".

Físico

"Ellos son lo que son. Nosotros hemos estado bien, pero ellos generan. Era un campo difícil y complicado. El césped no estaba lo suficientemente bien. Todo cambiará en el Camp Nou. Es Europa, es un equipo que eliminó al Betis".

