Xavi Hernández: "No tuvimos suerte en el sorteo de la Europa League"

El Eintracht Frankfurt y el Fútbol Club Barcelona quedaron emparejados en los cuartos de final de la Europa League. Después de quedar eliminados de la Champions en la fase de grupos, los azulgranas buscan sumar un título europeo a sus vitrinas en la segunda competición más importante a nivel continental. Para ello, deben superar al equipo alemán y en la previa, junto a Ferran Torres, ha analizado el duelo de ida el entrenador Xavi Hernández.

Jugar en Alemania

"Es un estadio nuevo, una ciudad nueva, un club nuevo para nosotros. Nosotros nunca hemos estado aquí y es un lujo para el Barcelona volver a jugar en Alemania. Nosotros tenemos que tener nuestra personalidad, mantener la pelota y demostrar la buena dinámica que hemos mantenido en los últimos dos meses. El Eintracht es un gran equipo, tanto en defensa en ataque, con un buen entrenador que les tiene muy bien organizados. Destacaría la transición de defensa a ataque. Es un partido difícil. No hemos tenido suerte en el sorteo. Rival alemán, rival fuerte. Nos dan como favoritos, pero va a ser una eliminatoria muy complicada, muy dura".

Xavi Hernández, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Sin Dani Alves

"Es una lástima no haber podido inscribirle, pero tenemos muchas opciones. Tenemos a Eric, que puede dar más salida, y tenemos a Ronald, que ha crecido mucho y es capaz de jugar en el lateral, bueno que recuerdo que ha jugado hasta de lateral izquierdo. Son garantías tener tantas opciones".

Renovación de Araujo

"Para nosotros es un jugador que es una garantía. Es un central para muchos años y de primer nivel. Hay pocos centrales a su nivel de juego en todo el mundo ahora. Él es feliz en Barcelona. Es una persona humilde, directa, es un lujo entrenar a jugadores como él. Sobre todo destaco cómo es como persona. Muy sacrificado, es un lujo. El barcelonismo puede estar orgulloso de que él haya decidido quedarse en el Barcelona. Para mí es una decisión acertada".

Ousmane Dembélé

"El club está trabajando para el presente y el futuro. Ousmane es muy importante para nuestro engranaje de juego. Son futbolistas muy importantes para mí y para el Barça. Gavi, Araujo, Dembélé. Si se pueden quedar para el año que viene, mejor para mí y para el club".

Sobre el Eintracht

"Tiene a gente importante delante como Santos Borré, los tres centrales, juegue quien juegue, son buenos. Gran portero con Trapp, con un gran técnico. Es un rival muy bien organizado, no hemos tenido suerte en el sorteo".

No cabe la relajación

"Sería un peligro de relajarse ahora. Hoy en día uno no se puede relajar. No puede faltar actitud, si no, nos pasan por encima. Si nos ganan los felicitaremos, pero no va a haber relajación".

Rival complicado

"Es un muy buen equipo, lo demostró ante el Betis, tiene un sistema difícil de contrarrestar, contra carrileros, un media punta, dos puntas... no va a ser nada fácil, y más sabiendo que para ellos va a ser un partido histórico. Tenemos que igualar esa motivación, si no, nos van a pasar por encima".

Xavi Hernández, en rueda de prensa EFE

Además del Barça, ¿otro favorito para ganar la Europa League?

"Hay equipos diferentes, el Leipzig, el Lyon, el Eintracht... no podemos pensar más allá de mañana. Tenemos que hacer un buen partido, intentar ganar aquí. Repito que no tuvimos suerte en el sorteo porque nos tocó un rival muy duro".

Ambiente en Frankfurt

"Nos han dicho que el ambiente aquí es fantástico. Veremos mañana, también venimos de jugar en Turquía. Tenemos que llevar el partido donde queremos nosotros, evitar las transiciones. Llegamos en un gran momento de forma, pero mañana es otra película".

Concentración para evitar las transiciones

"Una de las claves es no perder balones. Hay que minimizar estos riesgos, no perder balones en zona de construcción".

Contento con Dembélé

"Yo solo puedo hablar desde el mes de noviembre que estoy en el cargo y está siendo ejemplar, por cómo entrena, su actitud, su compromiso... No sé cómo era anteriormente, pero yo lo veo muy motivado y muy feliz. No me sorprende porque lo veo un gran profesional".

¿Hasta cuándo esperará a Dembélé?

"Al final es una negociación, también estamos en la de Ronald, que está medio cerrada, está la de Gavi, la de Ousmane, la de Sergi Roberto... El club sabe mis prioridades en el apartado deportivo y ojalá se pueda quedar. Bien trabajado, puede ser uno de los mejores en su posición. Hay muy pocos con las condiciones de Ousmane".

Piropos de Ferran

"Ferran quiere jugar (risas). Él tiene una personalidad brutal. Tenemos un grupo fantástico, tenemos buen ambiente, el hecho de ganar también nos beneficia, sin más. Yo tengo mi liderazgo, pero ellos también tienen el suyo. Ganemos o perdamos, somos una familia".

Ferran dice que "secuestraría" a Dembélé

"No sé qué más decir. Ojalá se quede. Yo lo firmaría ya. Pero el club no está en la mejor situación financiera y hay que ajustarse. Ousmane es de los mejores jugadores en banda, tiene esa capacidad de desbordar".

Xavi Hernández, en el banquillo del FC Barcelona AFP7 / Europa Press

Cambio del estado de ánimo en Can Barça

"Yo me alegro mucho de cómo van las cosas, pero no hemos hecho nada. Estoy muy contento con que el barcelonismo tenga muy buenas sensaciones, pero el elogio no nos puede confundir, no tenemos que dejar de trabajar, de ser humildes... yo estoy aquí para que el Barça gane y que la gente se sienta orgullosa del equipo".

Cinco apercibidos

"No hemos estado mirando, pero no afectará a la hora de hacer la alineación. Al final son 180 minutos, o algo más si empatamos, pero no afectará en la decisión".

Montaña rusa

"Estar en el Barça es una montaña rusa, hay momentos de máxima alegría o máxima pena. El resultado nos hace ser o muy buenos o muy malos, pero esto es el Barça. Hay momentos que los estoy disfrutando y otros, los estoy sufriendo".

Adama y rotaciones

"Será importante, tenemos partidos mañana, el domingo, el jueves... será importante Adama".

