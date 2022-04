Jasikevicius: "Cuando nos independizamos de la URSS hice colas con mis padres para tener pan"

El pasado mes de marzo, después de confirmarse la invasión de Rusia a Ucrania, Sarunas Jasikevicius protagonizó un discurso muy aplaudido en el mundo del baloncesto y también fuera de él. El entrenador del Barcelona Basket ha hablado ahora de su propia experiencia con los conflictos.

Cuando era apenas un adolescente, Jasikevicius vivió la independencia de Lituania de la URSS. Por aquel entonces, tuvo que recurrir a las colas junto a sus padres "para tener algo de pan, arroz y papel higiénico". "Al principio fue muy duro, porque cuando pasas a ser un país independiente, ellos (la URSS) te cortan el acceso a todo lo que hasta entonces era muy fácil: la comida, la bebida, el gas...", destacó en Catalunya Ràdio.

Tener acceso a bienes tan básicos como el pan, el arroz o el papel higiénico "era bastante limitado para todo el mundo". Aunque ahora la realidad es muy diferente, algo de lo que se enorgullece: "Después he tenido la suerte de vivir ocho o nueve años en mi país, y la verdad es que estamos encantados de cómo está progresando. Tenemos mucha suerte de ser independientes, tener una democracia y elegir un poco nuestro destino".

Sarunas Jasikevicius durante un partido del FC Barcelona ACB Media

De su experiencia a la guerra emprendida por Rusia contra Ucrania. El técnico lamentó no seguir tanto el conflicto según han ido pasando los días: "En las primeras semanas estábamos todos pegados a la tele, pero ya llevamos 40 días de guerra. Estamos hablando menos y me siento mal. Estamos al lado delos ucranianos, pensando en hacer cosas para ayudarles. Por lo menos hacer que se hable de ello".

Rusia no progresa

En cuanto a Rusia, Jasikevicius consideró que se ha quedado "bastante atrás" comparándola con las otras naciones que formaron parte de la URSS. Destacó, al mismo tiempo, que Lituania "ha dado un paso de gigante en el nivel de vida y progresado como país".

"Quizás la gente de Rusia le apoya (a Vladimir Putin), porque no sabe lo que han crecido nuestros países. Por desgracia ahí no han tenido tanta suerte, pero eso es problema suyo", continuó el entrenador culé. "Te cambia la vida. Puedes hablar mucho, pero hasta que no te llega a ti no entiendes ni un 10 por ciento. Las fotos no sirven para entender lo que está sufriendo la gente", agregó después.

Lituania y la OTAN

De lo que también se mostró orgulloso es de la pertenencia de Lituania a la OTAN: "En esta situación habría que tomar decisiones. Por suerte parece que no estamos en esto ahora mismo. Estamos muy contentos de formar parte de la OTAN. Algunos países piensan: 'Mientras no es mi guerra, no estoy muy preocupado'. Por desgracia, esto forma parte de la naturaleza humana. Aquí pensáis que todo está bastante lejos, pero en el mundo moderno todo está mucho más cerca".

Rusia y la Euroliga

En lo que no quiso meterse es en la situación de los equipos rusos en la Euroliga: "Ahora es muy difícil hablar de esto". Puso de relieve que antes de la invasión, nunca se produjo un problema con los equipos rusos, pero que esto "lo cambió la guerra". "Mientras haya guerra es imposible plantear su readmisión. Cuando termine hay que ver", aseguró en la radio pública catalana. Para finalizar, lanzó una breve reflexión: "Siempre es importante vivir en democracia. De alguna manera u otra, la gente catalana tiene que decidir".

