Guardiola tiene la clave del idilio del Real Madrid con la Champions League

La Champions League está en juego. Los ocho mejores equipos de esta temporada en Europa se juegan el billete para las semifinales de la máxima competición del fútbol europeo. Liverpool y Manchester City han dado ya un pequeño paso adelante. Mientras que otros, como el Paris Saint-Germain, se quedaron colgados en la ronda de octavos.

El PSG cayó ante un Real Madrid que deberá eliminar al Chelsea para alcanzar las semifinales. Un rival al que nunca ha podido dejar fuera de la Champions. Pero si en algo es especialista el club blanco es en esta competición y en romper cualquier registro o tradición europea.

En el Santiago Bernabéu se vivió una de esas noches que se definen como mágicas. El PSG llegó con el 1-0 a favor cosechado en el Parque de los Príncipes. Después, Kylian Mbappé aumentó la renta en el coliseo madridista. Pero ahí, justo en el momento indicado, apareció la épica para dar la vuelta a la eliminatoria con un hat-trick de Karim Benzema.

Karim Benzema celebra su tercer gol al PSG REUTERS

Muchos no se lo podían explicar. No así Pep Guardiola. El entrenador del City sabe perfectamente que cuando juega la Champions League, el Real Madrid tiene algo más. Así lo ha desvelado Unai Emery durante una entrevista con el diario L'Équipe. El actual técnico del Villarreal ha revelado lo que le dijo el de Sampedor.

"Guardiola me dijo una vez que equipos como el Barça o el Real Madrid, por haber ganado ya la competición, reaccionan mejor ante las situaciones difíciles. La clave es gestionar la frustración. Cuando el Barça marcó cuatro goles y luego cinco y el árbitro se equivocó, no supimos qué hacer. Contra el Real Madrid, ocurrió lo mismo. Cuando Benzema empató y luego marcó el segundo gol, vi a jugadores que conozco bien, como Kimpembe o Marquinhos, que no sabían cómo reaccionar porque les había invadido la frustración", ha señalado Emery.

Cuestión de entrenadores

Volviendo al PSG, el técnico vasco ha destacado que tres entrenadores de los cuartos de final pasaron por el banquillo del Parque de los Príncipes. Él mismo, Carlo Ancelotti y Thomas Tuchel. A tenor de esto, ha recordado unas palabras que le dijo, en su día, a Nasser Al-Khelaifi.

"Eso significa que todos son muy buenos entrenadores. Si no tuvieron éxito con el PSG, es porque hay algo más porque el PSG... Este año es un paso atrás, pero le dije a Nasser (Al-Khelaïfi): 'Ganarás la Champions. Con el tiempo la ganarás'. Alguien tiene que romper el techo. El PSG está en el buen camino porque hay una forma de consistencia en los resultados y sigue buscando progresar", ha afirmado.

"Porque es muy difícil ganar a equipos como el Bayern o el City. Mira el City con Guardiola que es el mejor entrenador del mundo... El entrenador es una especie de personaje supremo y solo unos pocos elegidos son ganadores. Y de estos elegidos, solo uno gana la Champions. ¿Significa eso que los otros no son buenos? Por supuesto que no", ha sentenciado Unai Emery en el prestigioso medio francés.

