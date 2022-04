Honda confía en Marc Márquez: "Cambiarle no es ninguna solución"

Alberto Puig, director de Repsol Honda, ha hablado sobre la situación de Marc Márquez en diálogo con DAZN. Se espera que el piloto español vuelva en Austin, pero algunos dudan de que esto llegue a producirse. El directivo no pudo confirmar la noticia, pero sí que tanto el equipo como Márquez "el único objetivo que tienen es el campeonato".

Miedo a la recaída

"Hay que aclarar un poco la situación, él tuvo el episodio de la vista el otro día, si nos fijamos bien las caídas fueron brutales, pero se había caído muchas veces antes y no le pasó nada. Tuvo este incidente el año pasado, pero desde el 2011 no le había pasado nada, no podemos pensar que cada vez que Marc se vaya a caer va a tener este problema. Lo que pasa que las caídas de Mandalika fueron brutales, la última sobre todo, fue horrible. Todos hemos corrido, nos hemos caído y fue una caída muy fea".

Preocupación en Honda

"Lógicamente estamos preocupados porque empezamos bien en Qatar, luego pasó esto y no puede estar aquí. Pero queda mucho campeonato y no me puedo poner en modo negativo y pensar que no podemos hacerlo bien. Preocupados sí, por él, pero la cosa no se para aquí, debemos seguir adelante".

Marc Márquez y Alberto Puig, durante un Gran Premio REPSOL MEDIA

Objetivo conjunto

"Honda y Marc el único objetivo que tienen es el campeonato. Las cosas en las carreras cambian muy rápidamente, si tomamos esa referencia, Indonesia fue un desastre. Pero Qatar y los test fueron bien, la moto nueva, desde el principio, los pilotos creen que funciona bien, la situación no es la mejor, pero con 20 carreras por delante no puedes pensar en que empezamos mal o ser negativos, quizá hay que dar otro enfoque a las carreras, pero no podemos olvidar que Marc es Marc y que todo lo que ha ganado ha sido a su manera, y tiene ocho títulos del mundo".

¿Debe haber un cambio?

"Sinceramente no sé si debemos cambiar el enfoque de las carreras, lo que sí sé es que las personas no cambian. Es posible que correr como lo hacía Marc antes le funcionara y ahora haya que adaptarlo, pero también estamos valorando un hecho que salió mal, pero que si hubiera salido bien la pregunta sería muy diferente".

Indonesia

"El problema es que no corrió la carrera por la conmoción, si no hubiera tenido ese problema, pese a las caídas que sufrió el fin de semana, pensamos que hubiera estado delante en la carrera, luchando por la victoria. Luego fue en mojado y es una incógnita, pero en seco sabemos que hubiera estado delante".

Sin miedo

"Después de todo lo que ha pasado Marc, no he visto a ningún piloto que haga lo que él hace. Cuando un piloto coge miedo se acabó, y Marc nunca lo ha tenido, ni con las caídas que ha sufrido ni con las lesiones ha llegado a esa zona de miedo".

¿Cambiar el enfoque?

"No sé si hay que cambiar el enfoque, no tanto por él, más por la categoría como está, como están las motos y la igualdad existente ahora mismo. Igual puedes buscar otro tipo de estrategia, pero cambiar a Márquez completamente no creo que sea ninguna solución. En los últimos años las cosas han evolucionado y cambiado mucho, antes todos sabíamos lo que teníamos, ahora todos vamos iguales, te llega Aprilia y te hace la pole. Un cambio radical del estilo de Marc no lo veo, y quiero insistir en que estamos juzgando un hecho porque salió mal, si hubiera salido bien, estaríamos hablando de otra cosa muy diferente".

Regreso

"El tema de los huesos todos lo conocemos, con una fractura te ponen una placa y corres. El tema de la vista es muy complejo y no te pueden dar una fecha exacta para volver. Por la referencia al año pasado, nos asustamos mucho en Mandalika, pero ahora la progresión ha sido muy rápida, no puedo decir que va a venir a Austin, pero la recuperación está siendo muy rápida".

Marc Márquez

Márquez, optimista

"En estas situaciones lo más fácil es tirar la toalla, pero el primero que no lo hace nunca es el propio piloto que está en su casa fastidiado, y nosotros tenemos que seguir su ritmo".

Futuro

"El futuro es incierto para todos y nadie lo conoce, pero está claro que no tienes ningún futuro si lo ves todo negro".

Un ganador

"Lo bueno de la vista es que ves o no ves, si te rompes un brazo vuelves y tienes un hándicap, pero con la vista, cuando Marc vuelva verá bien y, por tanto, no tendrá ningún hándicap y podrá luchar para ganar desde el primer día. Cuando Marc vuelva, y lo lleva incorporado de serie, seguro que lo hace para luchar por ganar".

