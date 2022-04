Un club señala a Rubiales y a Piqué: "Hay algo oscuro en la compra de la plaza de Segunda B del Andorra""

Los negocios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales han puesto en duda la pulcritud del ascenso del Andorra en 2019. El club perteneciente al central catalán adquirió la plaza del Reus, que desapareció de la categoría por impagos. Sin embargo, el proceso fue denunciado tanto por ProLiga como por clubes afectados como el Centre d'Esports L'Hospitalet. El 'caso Supercopa' ha recuperado y acrecentado las teorías sobre cómo se desarrolló ese proceso.

EL ESPAÑOL habla con Santiago Ballesté, presidente del Centre d'Esports L'Hospitalet que ya en su día denunció las presuntas irregularidades en esa adquisición de la plaza de Segunda B. Ballesté indicó en 2019 que sabían "de la amistad del propietario del Andorra con Rubiales". Pasado el tiempo, reconoce a este periódico que "la plaza estaba bastante dirigida" hacia la entidad que tiene Piqué y que "hay algo oscuro" cuando todo el mundo tiene dudas.

Además, a la vista de los audios publicados, destaca que "cuando oyes este tipo de palabrerías, donde hay un compadreo, pues ves que las cosas son como son". Y resalta que el ascenso del Andorra fue "una decisión administrativa que en algún momento se tiene que devolver", pues los valores de meritocracia quedaron fulminados al poner precio económico a un ascenso.

La Real Federación Española de Fútbol indicó en su día que había que cumplir varias condiciones. Pero la primera y más importante bastaba para que el CE Hospitalet la ocupara. El conjunto catalán fue el mejor de todo el grupo autonómico, por lo que tenía vía directa para hacerse con la plaza del Reus en Segunda B. Pese a ello, la RFEF pidió un pago de casi medio millón de euros que desde la entidad se negaron a desembolsar. Zamora e Intercity, los otros dos clubes que podían pelear por la plaza, dieron por buena la adjudicación y hoy en día han rechazado hacer comentarios tras los audios publicados.

El Andorra de Piqué, que había ascendido a Tercera esa misma temporada pero todavía sin debutar en la categoría, pagó los 452.022 euros y logró pasar de Regional a Segunda B. Tras esa decisión, ProLiga denunció ante el CSD y el club catalán hizo lo propio tras las indicaciones que les hicieron desde la propia Federación.

El problema estaba en que el Consejo no tenía competencias para hacer nada, por lo que se perdió tiempo y se obligó a ir a un juzgado de lo civil. Ahí murió el proceso, pues clubes como el Intercity y el Zamora -también afectados- dieron por buena la plaza del Andorra, y porque L'Hospitalet se había quedado sin tiempo para que su reacción tuviera consecuencias reales.

Tras la publicación de los audios de El Confidencial, queda constatado que Gerard Piqué preguntó a Luis Rubiales sobre el proceso para comprar la plaza del Reus. Una vez tenía adjudicada la posición en Segunda B, el central del Barcelona le reclamó un grupo más fácil para sus jugadores. "Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes mejor", le presionó textualmente según lo publicado.

Luis Rubiales no cumplió las peticiones de Gerard Piqué, pues el Andorra quedó encuadrado junto a los equipos catalanes. Sin embargo, la publicación de esos audios y la muestra de cómo era la relación ha puesto en duda todo el proceso de la plaza del Reus. Las incógnitas y sospechas que surgieron en su día cobran más fuerza.

La única explicación dada por el presidente de la RFEF en su rueda de prensa fue que "se pudo presentar a la plaza quien quiso" y que "el único equipo catalán que pujó por la plaza fue el Andorra". Unas palabras con alguna que otra puntualización que Santiago Ballesté explica a EL ESPAÑOL años después de su denuncia.

La denuncia de L'Hospitalet

El presidente del CE L'Hospitalet es tajante: "Ya en su momento, no viene de ahora, hice el comentario de que la plaza estaba bastante dirigida. Y estaba dirigida hacia el Andorra por la gran amistad entre Piqué y el presidente de la RFEF. El tiempo es un juez que no se equivoca nunca". "Cuando oyes este tipo de palabrerías, donde hay un compadreo, pues ves que las cosas son como son", afirma a este periódico.

La denuncia del equipo fue clara: había que tener en cuenta solo los méritos deportivos. Y, en caso de que se sumaran también criterios económicos, explicar pormenorizado por qué había que desembolsar tal cantidad de casi medio millón. Pero no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria para quedarse tranquilos.

"En su momento, y seguimos diciendo lo mismo, es por qué la plaza sale a subasta. La plaza tiene que ser para el que esté mejor posicionado, de la misma categoría donde está el equipo que impaga. Esos éramos nosotros, lo demás es simplemente una subasta. Cuando pedimos, por transparencia, que aclarasen de dónde salían los 450.000 euros, no se nos quiso dar", recuerda a EL ESPAÑOL.

La respuesta de la RFEF fue que se trasladaran a Madrid para ver los documentos. "Eso lo que hizo fue retrasar el ver de dónde salía el importe. Fueron pasando horas, el señor Piqué a través del Andorra presentó el dinero y se quedó la plaza. No hay más". Ahí quedó el sueño de un club que por méritos deportivos debió ascender. Lo acabaría haciendo un año más tarde, pero para el club humilde el golpe fue letal.

La estrategia de la RFEF, según reconoce Ballesté, fue que reclamaran al CSD. "La RFEF nos dijo que era un tema del CSD. Pero el CSD nos dijo que no eran competentes, que había que volver a la RFEF. Habían dado tres días para presentar el dinero. Pero no queríamos presentarlo, nos quejamos de que no puede ser una subasta pública".

La duda que tiene el dirigente del CE L'Hospitalet es qué hubiera pasado si otro club hubiera pagado más. "Si un equipo da un euro más, ¿se la hubiera quedado? Se la queda el Andorra porque no había tiempo a presentar nada. Ellos tienen su jerarquía de valores de cómo puedes acceder a la plaza, y el primero de los puntos eclipsa todos: el mejor posicionado. Y ese era el L'Hospitalet. No había otra alternativa".

Muchos de los aficionados al fútbol conocen la polémica del ascenso del Andorra este 2022. Sin embargo, en 2019 ya hubo el suficiente revuelo que vinculó el cambio de categoría al poder de Gerard Piqué en el fútbol nacional. Ahora, conociendo los vínculos empresariales con Rubiales, las sospechas aumentan entre los clubes. "Siempre hay que prensar con buena fe, pero estábamos convencidos y así ocurrió", incide Ballesté a EL ESPAÑOL.

Conflicto de intereses

Las conclusiones de Ballesté son claras. "Tú te hartas de decirle a jugadores de fútbol base que los valores en la vida valen mucho y en el fútbol también, que en el fútbol hay que ser honrado y competitivo... Luego te cuentan esto, pone uno el dinero y los valores dejan de existir", dice sobre por qué debería haber ascendido el CE L'Hospitalet.

Pero también que "el tiempo es un juez que no se equivoca nunca y da la razón al que la tiene". "En aquel momento era lo que yo diga contra lo que digan los demás. Y ante un estamento tan potente como la RFEF, ellos siempre tienen la razón. Este juez, que es el tiempo, nos ha dado la razón", subraya a este periódico. El problema ahora está en "los conflictos de intereses".

"No puede ser que en el mismo grupo estén el Barça B y el Andorra que pertenece a un jugador del Barça". Porque si bien "el Andorra va primero porque se lo ha ganado en el campo", el Barça B se encuentra en la zona baja de la clasificación e incluso ha coqueteado con el descenso.

Sin guerra contra Piqué y Rubiales

Santiago Ballesté, pese a las críticas sobre la operación de la plaza del Reus, no tiene reparos en destacar que los acuerdos que beneficien al fútbol siempre son positivos. "Si las autoridades de Arabia Saudí han llegado a un acuerdo de dinero con la RFEF me parece fantástico, pero quizás debería haber sido más", opina acerca del contrato firmado para la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Y Piqué, la otra pieza clave de todo este caso, también recibe halagos. "Piqué es una persona muy lista, que se gana muy bien la vida y a nadie se le puede excluir de que haga negocios paralelamente a ser profesional del fútbol. Me alegro, porque por desgracia los jugadores cuando terminan de jugar tienen difícil la vida profesional. Si hay alguien que es capaz de hacer todo esto, me quito el sombrero".

Sin embargo, "hay que ser honrado y además aparentarlo". Tras la aparición de las últimas noticias, "todo el mundo tiene dudas" y "si las tiene todo el mundo, no solo L'Hospitalet, probablemente hay algo que es oscuro". Ballesté bromea con que se le queda "cara de boniato" cuando ve que los esfuerzos deportivos no sirvieron para nada. Y le queda sabido que "quien tiene dinero puede optar a una plaza que se la ha ganado alguien en el terreno de juego".

