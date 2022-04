Los planes de Tiger Woods en su regreso a los campos de golf tras Augusta: Open Championship, el objetivo

Tiger Woods está de vuelta. Después del gravísimo accidente automovilístico, por el que se llegó a pensar que perdería una pierna, el que es considerado como uno de los mejores golfistas de todos los tiempos ha vuelto a competir. Lo hizo en el Masters de Augusta y ya ha dejado entrever que estará en el Open Championship.

El Abierto Británico de Golf es uno de los cuatro majors y tal vez el más especial por esa aura especial que se vive en Escocia y, sobre todo, en Saint Andrews con este deporte. Este puede ser uno de los motivos que lleve a Tiger Woods a hablar maravillas del torneo escocés.

Después de estar a punto de perder la vida y de que posteriormente sobrevolase la sombra de la amputación, Tiger Woods ha vuelto a nacer. "Hubo un momento en el que, no diría que al cincuenta por ciento, pero estuvo jodidamente cerca de ahí si iba a salir del hospital solo con una pierna", reveló el golfista.

Su vida ha cambiado. Ya no puede competir al mismo ritmo que lo hacía antes. Una nueva realidad que ya ha aceptado: "No volveré a jugar un calendario completo nunca más, solo jugaré los grandes eventos". "No tengo que competir y jugar contra los mejores jugadores del mundo para tener una gran vida", afirmó anteriormente.

El accidente del 23 de febrero de 2021 marcó un antes y un después para él. Y aunque no pueda disputar tantos torneos como en el pasado, al golfista sí le gustaría poder estar presente en los grandes. En total, ha ganado hasta la fecha 15 majors y no descarta sumar alguno más antes de su retirada.

Después del Masters de Augusta llegará el Open Championship. Aunque todavía no ha confirmado su presencia, sí que lo ha dejado entrever en Sky Sports: "No sé si jugaré en Southern Hills (PGA Championship) o no. Pero tengo muchas ganas de jugar en St. Andrews. Eso es algo que está muy cerca de mi corazón. He ganado dos veces The Open allí y es la casa del golf. Es mi campo de golf favorito en el mundo. Espero poder estar allí".

El estadounidense sí que ha destacado que se va a preparar como lo hizo para el Masters de Augusta, pero que será su cuerpo el que le diga sí podrá estar en Southern Hills: "Intentaré prepararme para Southern Hills. Y luego veremos de lo que es capaz mi cuerpo". Tiger ya conquistó el PGA Championship en el año 2007.

"No tengo la resistencia que me hubiera gustado tener. Pero hace unas semanas ni siquiera sabía si iba a jugar este evento (por el Masters de Augusta)", ha comentado. Las miradas están puestas ahora en el Open Británico de Golf que se celebra entre el 14 y el 17 de julio. Precisamente, una edición muy especial puesto que es el 150 aniversario del torneo.

Ni para el propio Tiger Woods ni tampoco para sus rivales es ajeno que la leyenda no está bien, muy lejos del cien por cien. Así lo visibilizó el golfista español Jon Rahm: "Tiger está como está. Con todo lo que tiene en el tobillo y la pierna es complicado. Es increíble que haya jugado los cuatro días y los dos primeros al nivel que lo ha hecho". Señaló además que ya se le notaba que "los últimos hoyos le costaban".

Una prueba antes

Antes del Open Championship en Saint Andrews, se celebra el JP McManus Pro-Am en Adare Manor. Un evento para recaudar fondos que se disputa entre el 4 y el 5 de julio. Pues bien, ahí estará Tiger Woods. Además de Jon Rahm, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Justin Thomas, Dustin Johnson o Bryson DeChambeau.

JP McManus no ha ocultado la alegría por poder contar en su torneo con mito californiano: "Tiger ha sido un gran amigo y ferviente partidario del Pro-Am durante mucho tiempo y estamos absolutamente encantados de que se haya comprometido a jugar una vez más el torneo".

"Sin duda, su presencia en Adere Manor traerá la emoción a miles de espectadores, le estamos muy agradecidos por cedernos parte de su tiempo libre. También nos gustaría agradecer sinceramente su participación a todos nuestros jugadores, al DP World Tour, a los voluntarios y a los espectadores por su continuo apoyo al evento mientras nos esforzamos por recaudar fondos para organizaciones benéficas de la zona", ha afirmado el anfitrión.

