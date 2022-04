Sergio García y su decisión de jugar el tour saudí de golf: millones ante un pulso al PGA y a la Ryder

El mundo del golf vive en los últimos meses cómo emerge un nuevo circuito auspiciado por el dinero de Arabia Saudí. El LIV Golf Invitational Series se pondrá en marcha en este 2022 después de recibir el rechazo de los dos tour tradicionales, el europeo y el americano. Bajo la amenaza de suspensiones y la prohibición de participación, algunos golfistas han decidido unirse a la propuesta rupturista que tendrá su primera prueba el próximo mes de junio en el Centurion Club de St. Albans, en Hertfordshire, Inglaterra. El español Sergio García sería uno de los que se ha unido.

Según The Telegraph, el ganador del Masters de Augusta de 2017 está en la lista de 20 golfistas que han hecho una petición a la PGA para ser liberados y disputar el nuevo circuito que repartirá hasta 23 millones de euros. Solo la primera prueba dará cuatro al ganador. Dentro de 15 días se hará pública esa selección de jugadores, ya que la política del circuito americano obliga a pedir permiso 45 días antes de que se celebre el evento y 30 días antes se anuncia si se conceden estos permisos para no ser sancionados.

De lo que podrían no librarse es de una potencial suspensión por parte de Europa de cara a participar en la Ryder Cup. Sergio García aspira a ser capitán algún día y, teniendo en cuenta que el responsable del circuito europeo, el DP World Tour, Keith Pelley está mostrando un fuerte rechazo a que sus jugadores participen en el LIV Invitational, podría no ver cumplido ese sueño que cualquier golfista tiene. Mientras tanto, Jay Monahan, el mandamás del PGA Tour, se mostró más contundente: en febrero les dijo a todos aquellos que quisieran participar en el circuito auspiciado por Arabia Saudí que salieran "por esa puerta ahora".

Los rupturistas

El lunes fue el último día para que los miembros del PGA Tour solicitaran un lanzamiento para jugar en el Centurion y se entiende que se presentaron hasta 20 profesionales, incluidos al menos cuatro ganadores importantes. Lee Westwood, exnúmero uno del mundo, e Ian Poulter han sido los golfistas más relacionados con el nuevo circuito, dirigido por Greg Norman y respaldado por el fondo soberano de Arabia Saudí. Tras el nombre impactante de Phil Mickelson, a estos también parece haberse unido Sergio García.

El español ha jugado en los cuatro internacionales saudíes de 2019 a 2022, donde los jugadores de renombre de la PGA y DP World Tour supuestamente ganan sumas de seis a siete cifras solo por aparecer. García dijo antes del Saudí International de este año que entendía las posiciones de los circuitos "pero tienen que entender que estamos tratando de lograr cosas para nuestras familias: "He sido miembro del European Tour durante 23 años y he hecho muchas cosas para que eso suceda. He puesto mucho esfuerzo en mi cuerpo para que esto suceda".

¿Adiós a la Ryder?

Sergio García es el máximo anotador de puntos de todos los tiempos de la Ryder Cup y se podría perder la próxima edición si toma la decisión de empezar a participar en el nuevo circuito. Pelley envió un correo electrónico a las estrellas de la gira europea la semana pasada insistiendo en que este nuevo proyecto "dañará significativamente" el European Tour. Señaló que varios de los eventos de la serie coinciden con los abiertos de Irlanda, España e Italia, torneos que describió como "eventos patrimoniales".

Es decir, si Sergio García decide unirse de forma definitiva al LIV Invitational, habrá un riesgo serio de que no pueda estar en el Acciona Open. Eso sí, esas amenazas con no poder jugar nunca más con el equipo europeo parecen haberse suavizado. Pelley dijo que los ejecutivos "revisarán cada solicitud recibida caso por caso". Los golfistas que se están uniendo a la nueva gira no parecen muy preocupados y la sensación de que desde Estados Unidos y Europa se terminará cediendo crece. El dinero saudí volverá a ganar.

Sergio García durante la Ryder Cup Reuters

Después del torneo inaugural LIV Golf Invitational Series en Inglaterra, se dirigirá al Pumpkin Ridge en Portland para iniciar una gira por Estados Unidos que les llevará por Nueva Jersey, Boston y Chicago. Tras estas cuatro citas, el circuito viajará a Bangkok y Jeddah. Para terminar, aunque todavía no está confirmado y son sólo rumores, el gran colofón de la primera temporada del proyecto de Greg Norman y Arabia Saudí tendrá lugar en el Trump Doral de Florida para hacer un evento por equipos.

Según informaba este fin de semana ESPN, las LIV Golf Invitational Series repartirán unos 240 millones de euros entre los ocho torneos que se celebrarán en 2022. Varias de las principales estrellas del PGA Tour, incluidos Jon Rahm, Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy y Bryson DeChambeau, han dicho que no se unirán a la liga saudí, pero con el apoyo de los golfistas que habrían pedido ese permiso será suficiente para que se ponga en marcha.

