Puigdemont monta su referéndum olímpico: Cataluña preguntará sobre su candidatura con Aragón

El proyecto nacional para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 aguardaba este pasado lunes 25 de abril con especial ambición. Era un día clave, marcado en rojo en el calendario de la Comisión Técnica que volvía a reunirse después de la postura de ruptura total adoptada por el equipo del Gobierno de Aragón, que se negaba de todas todas a validar la propuesta que había sido aceptada en la mesa de reunión de dicha comisión.

Sin embargo, después de una gran labor de consenso y de trabajo en la sombra, el COE consiguió encontrar la ansiada luz verde para volver a sentar a todas las partes en un nuevo encuentro. El objetivo no era otro que conseguir el relanzamiento de la candidatura olímpica para el año 2030, la cual tenía que seguir siendo de país.

No obstante, a esa reunión se llegaba en un momento de mucha incertidumbre y tensión, ya que el equipo de Javier Lambán había asegurado que solo negociarían si se aceptaba como punto de partida el contraproyecto que ellos mismos habían elaborado y presentado al Comité Olímpico Español. Una postura que no daba muchas opciones de diálogo y de negociación. Sin embargo, el equipo de trabajo de Alejandro Blanco ha conseguido lo que parecía imposible.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el COE valora enormemente el paso que se ha dado en la reunión de este lunes. Si bien no ha sido ni mucho menos definitiva, sí se ha abierto esa puerta al diálogo y a seguir conversando para llegar a un término medio. Aragón parece haber abandonado su visión apocalíptica de la situación y, aunque mantiene que solo dará el visto bueno a un proyecto igualitario, desde la comunidad parecen dispuestos a dejar a un lado su postura inquebrantable para llevar a buen puerto un proyecto que será clave para el Pirineo y para los deportes de invierno en España.

Sin embargo, en las últimas horas, la tranquilidad del proyecto ha sido perturbada por la presencia de una nueva figura. Se trata de Carles Puigdemont, quien se ha erigido como el líder de una consulta a la ciudadanía catalana paralela a la ya anunciada por la Generalitat. El expresidente, perseguido por sus delirios independentistas y por ser una amenaza para la unidad de España y la comunidad, también pretende jugar su papel desestabilizador en un conflicto con demasiados frentes abiertos.

El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, en una comisión del Parlamento Europeo. Efe

El referéndum de Puigdemont

A pesar de que el expresidente de la Generalitat sigue en Bélgica en su figura de prófugo de la justicia española, también quiere llevarse su cuota de protagonismo en la gestión de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Por ello, ha decidido impulsar su propia consulta ajena a la que realizará la Generalitat el próximo 24 de julio. El equipo de Pere Aragonès ha ideado un programa para someter a votación entre sus ciudadanos su punto de vista sobre la celebración de este gran evento deportivo.

Sin embargo, Puigdemont quiere ahora añadir más leña al fuego con un proceso electoral externo con el que sacar sus propias conclusiones. Y lo hará a través de su organismo paraconstitucional del Consejo por la República. Así fue anunciado a través de una rueda de prensa aprovechando que la Comisión Técnica afrontaba horas muy importantes con la reunión convocada para este pasado lunes.

El vicepresidente del Consejo y exconseller de Salud, Toni Comín, intervino desde Bruselas para hacer oficial el anuncio. Será una consulta telemática para toda la ciudadanía de Cataluña mayor de 16 años con una única pregunta: "¿Cree que se tienen que hacer unos Juegos Olímpicos en el Pirineo?". Se darán tres opciones de respuesta: "Sí", "No" y "No lo tengo claro".

De esta manera, se intenta contraprogramar en cierta manera la ya planteada por la Generalitat y que tendrá un formato doble. Una se realizará a los vecinos la veguería del Alt Pirineu i Aran para que sus habitantes se pronuncien sobre si se debe presentar una candidatura a esa cita olímpica. La otra será para las comarcas del Berguedà, Ripollès y Solsonès, quienes deben decidir si forman parte del proyecto.

Carles Puigdemont tras declarar ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña). Efe

Lecturas muy positivas

Más allá de la citada polémica, lo realmente destacable es el paso adelante que ha dado el proyecto. El Comité Olímpico Español ve ahora el vaso medio lleno. Es cierto que queda todavía mucho trabajo por hacer, pero solo ver en el horizonte la convocatoria de nuevas reuniones para seguir debatiendo, ya es un gran avance. No hay que olvidar que la institución deportiva más importante del país, en la víspera de esa reunión, veía realmente complicado que la situación pudiera desenquistarse.

Sin embargo, todo hace indicar que la actitud de Aragón se ha abierto respecto a lo mostrado en las últimas fechas y que la voluntad es de sumar y de seguir dando pasos hacia delante. Ahora, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 para España vuelve a coger fuerza después de haber pasados por momentos realmente complicados.

EL ESPAÑOL se puso en contacto con fuentes del COE para conocer de primera mano el pulso de las reuniones y el hecho de que todas las partes hayan accedido a volver a reunirse y a dialogar ya es una gran victoria. Sin embargo, ahora es momento de apretar y avanzar en esas negociaciones para poder tener el menor retraso posible en los plazos que se han de cumplir con el COI. Varios miembros de una delegación del Comité Internacional iban a visitar las instalaciones y a supervisar el proyecto con detalle en el mes de mayo, pero lo más probable es que estos plazos sean reformulados.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español COE

El análisis de las partes

Además del Comité Olímpico Español, la mayoría de los implicados en la reunión también sacaron conclusiones muy positivas y que sin duda acercan el acuerdo. Vuelve a reinar algo parecido al clima de consenso después de que se haya sofocado, en cierto modo, el ultimátum de Aragón.

El secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte, Víctor Francos, destaca la cordialidad bajo la que se produjo un encuentro de suma importancia para todos: "Ha sido una reunión cordial en la que hemos podido hablar tranquilamente. Hemos acordado continuar con las conversaciones, no hay nada cerrado, en los próximos días o semanas, el presidente del COE se ha comprometido a volver a sentarnos en esta mesa. Hemos hablado de todo y hemos visto que hay voluntad de no romper la candidatura, no darla por acabada, nos vamos a volver a ver".

Dicha reunión de la Comisión Técnica de la candidatura nacional para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 contó con la presencia del presidente del COE Alejandro Blanco, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón Felipe Faci, la secretaria general del Departamento de Presidència de la Generalitat Núria Cuenca y el propio Francos como representante del gobierno central.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, es consciente de la dificultad que sigue teniendo sacar adelante este proyecto: "Estoy convencido de encontrar una solución aunque soy consciente de la dificultad. La candidatura está presentada, lo hicimos el 17 de julio en la carta que envié y que decía que iniciábamos conversaciones con el COI. Ahora vamos muy apurados porque en mayo viene una representación del COI para ver las instalaciones, la tenemos que retrasar, y no diría que la fecha límite es el 20, el 22 o 25 de mayo. Pero estamos cerca del límite y en mayo tendría que quedar todo absolutamente claro, si no tendríamos que hacer otro planeamiento".

Por su parte, el frente más discordante con el acuerdo, Aragón, también valoró la predisposición encontrada en la reunión a través de su consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci: "No hemos llegado a ningún acuerdo. Hay que seguir hablando. Los requisitos son que la candidatura sea en pie de igualdad, estén los tres valles pirenaicos de Aragón y en esa línea seguiremos hablando y seguiremos trabajando. Ya reunirse es un avance". A pesar de esto, Faci sigue recalcando que la propuesta que salió de las últimas reuniones no es equilibrada para Aragón al considerar que no está representado el Pirineo en su totalidad. Sin embargo, estos pasos hacia delante ya abren un futuro más esperanzador del que había hasta ahora.

