Cataluña y Aragón buscan otra vez una candidatura conjunta para los JJOO de Invierno de 2030

Alejandro Blanco sigue buscando la unidad para traer a España unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Los representantes de los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón, reunidos con el Gobierno central y el Comité Olímpico Español en la sede de este último en Madrid, han acordado reanudar las conversaciones sobre la candidatura este lunes. Después de que los catalanes quisieran lanzar su propuesta y los aragoneses la boicotearan, se vuelve a dialogar por un proyecto común.

Se describen unas conversaciones cordiales y con la intención de ir de la mano de nuevo. "Ha sido una reunión cordial en la que hemos podido hablar tranquilamente. Hemos acordado continuar con las conversaciones, no hay nada cerrado, en los próximos días o semanas, el presidente del COE se ha comprometido a volver a sentarnos en esta mesa", ha explicado tras el encuentro, de unas dos horas, el secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte, Víctor Francos.

En la reunión han participado el presidente del COE, Alejandro Blanco; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; la secretaria general del Departamento de Presidència, Núria Cuenca; y Francos como representante del gobierno central. "Hemos hablado de todo y hemos visto que hay voluntad de no romper la candidatura, no darla por acabada, nos vamos a volver a ver", ha añadido el secretario general del ministerio.

La reunión es la primera que reúne a todas las partes después de que el Gobierno de Aragón se mostrara contrario a la propuesta técnica de reparto de sedes aprobada por el gobierno central, el gobierno catalán y el COE el pasado 1 de abril, a la que contrapuso su propia propuesta el día 7 de este mismo mes. La reunión de este lunes era la última opción para que España pudiera sacar adelante el proyecto, ya que no tendría cabida una candidatura con solo una de las dos regiones.

Si el equipo de Javier Lambán no daba su brazo a torcer, no habrá más remedio posible y el sueño de organizar los primeros Juegos de Invierno de la historia de España se esfumaría definitivamente. La institución que dirige Alejandro Blanco se ha volcado en cuerpo y alma para poner a todas las partes de acuerdo. Finalmente, ha conseguido convencer al gobierno aragonés para intentar ir una vez más todos de la mano a por los JJOO.

El ultimátum

A pesar de que en los encuentros mostraron su aprobación, ante las cámaras, Javier Lambán ha negado estar de acuerdo con el proyecto que Alejandro Blanco les envió por carta por considerarlo desigualitario para su región. Por eso, decidieron presentar un proyecto propio que ahora han convertido en su propia bandera. El COE, en señal de buena voluntad, admitió estudiar dicha propuesta para ver si se podía incorporar algún cambio al plan ya cerrado y aprobado.

Si el COE y Cataluña no aprueban su proyecto, la región que preside Lambán se borra de la candidatura y provocará el fin del plan nacional. "Aragón no participará y no permitirá que esto salga adelante". Estas fueron las palabras de un Lambán que de nuevo ha vuelto a mostrar una intransigencia palpable más propia de alguien que quiere romper a alguien que quiere unir. Parece que la reunión ha tendido unos puentes que todavía hay que confirmar.

