El ultimátum de Aragón sobre la candidatura de los JJOO de Invierno 2030: todo o nada con su proyecto

El futuro de la candidatura española para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se juega en cuestión de horas. Este lunes 25 de abril hay una reunión de máxima importancia de la que debería salir la solución definitiva para un conflicto que se lleva alargando meses. Sin embargo, Aragón, el gran detonante este problema en estos momentos, sigue sin dar su brazo a torcer y el tiempo se agota alarmantemente.

Ese encuentro de la Comisión Técnica que lidera el proyecto contará con miembros del Gobierno de Aragón, con miembros del Gobierno de Cataluña, con representantes del CSD y el Gobierno central así como con miembros también del COE.

Es precisamente esta última institución la que mayor preocupación muestra con el asunto, ya que conocen de primera mano la situación. Si el equipo de Javier Lambán no da su brazo a torcer, no habrá más remedio posible y el sueño de organizar los primeros Juegos de Invierno de la historia de España se esfumará definitivamente.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, para el Comité Olímpico Español es fundamental la reunión que se va a celebrar este lunes 25 de abril en Madrid. La institución que dirige Alejandro Blanco se ha volcado en cuerpo y alma para poner a todas las partes de acuerdo. Sin embargo, el repentino cambio de opinión de Aragón está a punto de hacer saltar todo por los aires. Lambán en su última aparición ha confirmado que está dispuesto a ir contra todo y contra todos aún a riesgo de quedarse solo.

El ultimátum de Aragón

Las reuniones que ha llevado a cabo la Comisión Técnica encargada de elaborar el proyecto olímpico para el Pirineo catalán y aragonés resultaron satisfactorias. Este equipo de trabajo celebró las buenas conclusiones con las que todos había terminado después de mostrar su acuerdo en el plan establecido y cerrado. Sin embargo, sin que nadie sepa por qué, Aragón ha decidido desdecirse en sus manifestaciones.

A pesar de que en los encuentros mostraron su aprobación, ante las cámaras, Javier Lambán ha negado estar de acuerdo con el proyecto que Alejandro Blanco les envió por carta por considerarlo desigualitario para su región. Por eso, decidieron presentar un proyecto propio que ahora han convertido en su propia bandera.

El COE, en señal de buena voluntad, admitió estudiar dicha propuesta para ver si se podía incorporar algún cambio al plan ya cerrado y aprobado y por eso instó a Aragón a presentarse a la reunión de este lunes con el fin de que pudieran presentarlo y debatir, entre todos, si merecía la pena y si era necesario hacer esas modificaciones. Sin embargo, Aragón se cierra en banda y en estos momentos solo contempla presentar su ultimátum. O todo o nada.

Si el COE y Cataluña no aprueban su proyecto, la región que preside Lambán se borra de la candidatura y provocará el fin del plan nacional. "Aragón no participará y no permitirá que esto salga adelante". Estas fueron las palabras de un Lambán que de nuevo ha vuelto a mostrar una intransigencia palpable más propia de alguien que quiere romper a alguien que quiere unir.

Esta manifestación se produjo este viernes con motivo de la celebración de un acto por el Día de Aragón en Huesca y en referencia a esa ya famosa reunión que llegará este lunes. A ella irá junto al Consejero de Educación y Cultura, Felipe Faci. El equipo de Lambán sigue exigiendo un proyecto que esté "en pie de igualdad" y que no beneficie a Cataluña, ya que esa es su crítica principal respecto al programa aprobado por la Comisión Técnica, un organismo común del que ellos mismos han formado parte.

Por ello, Faci reconoce que defenderán su programa de manera "correcta, democrática y serena, pero absolutamente firme y rotunda". Además, desde Aragón aseguran que dar luz verde a su propuesta sería "contribuir a hacer fuerte la competencia de la comunidad en materia de nieve. Cuando hay que tomar posiciones, hasta quienes se dicen nuestros amigos no dudan en tomarlas a favor de Cataluña". Queda claro que la posición de Aragón no parece ser negociadora.

La desesperación del COE

Mientras tanto, en el Comité Olímpico Español aguardan a que se produzca esa famosa reunión del 25 de abril. Saben que la batalla será dura aunque mantienen algo de esperanza en que el equipo de Lambán pueda abrirse a conversaciones constructivas y a debatir, también con Cataluña, un proyecto conjunto.

Alejandro Blanco, que ha conseguido ya que el equipo de Pere Aragonès ceda en favor de Aragón, pues su proyecto de JJOO de Invierno estaba totalmente avanzado, espera que la región que tiene en Zaragoza su principal icono pueda también mostrar la actitud necesaria para acercar posturas.

El pesimismo en la institución es grande, ya que tienen claro que sin acuerdo y sin proyecto de país, el Pirineo se quedará sin unos Juegos Olímpicos que son necesarios. Además, cada día que pasa y cada batalla que se genera, resta credibilidad a un plan que en su origen era ganador a todas luces. Ahora, el Comité Olímpico Internacional, tiene más dudas que nunca. Por eso, estos arrebatos incontrolables de figuras como Lambán solo hacen que alejar un sueño que cada vez está más difícil. El lunes 25 será el momento de la verdad.

