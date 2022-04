Jon Rahm, el favorito en el Masters de Augusta para la chaqueta verde en una edición llena de estrellas

Todo lo que se ha hablado y se ha dicho sobre el Masters de Augusta en las últimas horas ha versado sobre el regreso de Tiger Woods. Pero hay más golfistas que van a dar lustre a esta cita del grande que tiene tintes de histórico. Entre ellos está un Jon Rahm que está lejos de ser uno más, ya que las casas de apuestas y los sitios especializados de golf le dan como el principal favorito a la chaqueta verde. Una hazaña que a sus 27 años sería antológica.

Augusta regresa a escena con su 86ª edición a partir de este jueves hasta el domingo 10 de abril de 2022. El primer Major del año por quinta temporada consecutiva se presenta como un torneo muy igualado. Necesita igualdad y también batalla ya que el Masters viene tocado de la última vez que se pisaron estos green. Quieren relanzar desde la organización las cifras de audiencia que en 2021 bajaron de los 10 millones de espectadores en los Estados Unidos, convirtiéndose en la edición menos vista desde que se empezaron a contabilizar los datos en 1993.

Hasta 92 competidores diferentes quieren ponerse la chaqueta verde, la prenda más codiciada del deporte mundial. Si bien es cierto que la victoria puede ser para cualquiera y que la igualdad es máxima los favoritos incluyen a Hideki Matsuyama, vigente campeón, Scottie Scheffler, quien jugará su primer Major como número uno, Collin Morikawa, ganador de dos grandes y Cameron Smith, que puede terminar como el mejor golfista del mundo si se hace con la victoria. Lo mismo sucede con los Justin Thomas o Dustin Johnson, colocados como los dos principales rivales de Rahm en las apuestas.

Jon Rahm, en el Masters de Augusta 2022. REUTERS

El español perdió la semana pasada el número uno del mundo, pero no por ello ha perdido el respeto del golf. Su ambición antes de que comenzara el presente año era encontrar su mejor golf en las grandes citas y desde jueves tendrá la primera oportunidad para hacerlo. No ha comenzado el 2022 brillando, pero que todo sea para que lo haga consiguiendo su primera chaqueta verde y entrando en la leyenda de este Masters de Augusta.

La fuerza de la paternidad

Aunque toda su atención esté centrada en cada golpe, el golfista no deja a un lado su versión de padre y medio (ya que Kelley pronto dará luz a su segundo retoño). Fue precisamente hace un año cuando Kepa Rahm vino al mundo y eso supuso que el vasco solo tuviera oportunidad de practicar un día en el Augusta National. Este año ha practicado varías veces junto a Sergio García, que sabe lo que es ganar aquí y que también buscará lucirse en la edición de este año.

Su papel de padre le ha hecho cambiar mucho. "Ya no pienso en salir a cenar a un sitio bueno tras una vuelta, sino en ir a casa y descansar porque Kepa se puede despertar en cualquier momento (…) Nunca he pegado un golpe pensando: si no lo hago bien, perderé este o ese dinero (…) Juegue bien o mal, no pienso al acabar la vuelta en el golf. Es ver a Kepa y desconecto", explicó en la previa del torneo. Esta es la fuerza renovada con la que afronta Augusta en este 2022.

Jon Rahm, su hijo Kepa y su mujer Kelley Cahill. REUTERS

En cualquier caso, España busca el siguiente eslabón en la cadena del Masters: Seve (1980 y 83), Olazábal (94 y 99) y Sergio García (2017). El vasco fue 27º en su estreno, en el 2017 de Sergio, y desde entonces siempre pica alto: cuarto, noveno, séptimo y quinto, un registro sin igual en el circuito en ese periodo.

Aunque siempre ha soñado con el British Open, es en Augusta donde mejores actuaciones ha cuajado, dejando a un lado su triunfo en el US Open. "He jugado bien aquí, sé que puedo hacerlo. Con suerte podré llegar esta vez a los segundos nueve hoyos del domingo con opciones de ganar", sentenciaba optimista.

La gestión del favoritismo

Las casas de apuestas le coronan como favorito, aunque él se pone su propia presión. "Ser el favorito en las apuestas me da igual. A mí me gusta pensar que soy el favorito en mi mente. Y haber perdido el número uno no me alivia. Sí llego con una sensación diferente a la del año pasado... La vida cambia cuando eres responsable de alguien", recalcaba dando importancia otra vez a su condición de padre.

Jon Rahm empieza este jueves a las 19.41 compartiendo campo con los estadounidenses Patrick Cantlay y Will Zalatoris. El de Barrika prepara su 21º Major después de ser el primer español en ganar el Open de Estados Unidos en Torrey Pines, California, y de ocupar el primer puesto del golf mundial durante 43 semanas consecutivas.

Ahora quiere ampliar esos horizontes con una chaqueta verde que elevaría su figura a un nuevo horizonte. Con los focos apuntando hacia el ilusionante regreso de Tiger, 'El León' quiere robarlos dando su zarpazo definitivo en el Augusta National.

[Más información: Tiger Woods anuncia que jugará el Masters de Augusta 2022: "Creo que puedo ganar"]

Sigue los temas que te interesan