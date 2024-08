Josele Ballester, campeón del US Open amateur: de padres olímpicos y discípulo de Sergio García

El golf masculino español ha arribado en lo desconocido en las categorías amateur. José María Olazábal -1984-, Sergio García -1998- y Alejandro Larrazábal -2002- ganaron el British. Alejandro Cañizares -2003- se coronó en la NCAA y Jon Rham -2014- conquistó el Mundial. Únicamente restaba una barrera por derribar. El US Open Amateur, el torneo más prestigioso de la mencionada categoría.

Y esta semana, el muro cayó. Lo echó abajo Josele Ballester al imponerse a a Noah Kent en el infinito duelo que se fue hasta los 36 hoyos. Precintó un torneo en cuyo palmarés figuran los nombres de Tiger Woods, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau o Viktor Hovland. Campeón en casa de campeones.

"Me cuesta creerlo. No lo he asimilado del todo. Necesitaré un par días. Ahora, a disfrutar del momento y compartilo con mi familia y amigos", asegura el golfista español de 21 años con el trofeo bajo el brazo. Su triunfo en el US Open Amateur le abrirá las puertas del Masters de Augusta, US Open y British Open 2025.

⛳Golf l US Amateur



Josele Ballester🇪🇦🏆CAMPEÓN DEL US OPEN AMATEUR 🏆



🔸A sus 21 años se convierte en el primer español en llevarse este trofeo y clasifica para los majors de 2025. Otro talento del golf español pic.twitter.com/YhbjFCv4ID — DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) August 19, 2024

"Augusta es un campo donde uno sueña jugar, es increíble”, reconoció el español, que en su primer grande -British 2023- estuvo cerca de pasar el corte en Royal Liverpool. "En 2025 iré sin tanto miedo, al Open fui muy nervioso. Poco a poco me voy acostumbrando a tener más gente siguiéndome y a tener las cámaras más cerca. Me siento más preparado para el año que viene", asegura.

Sonríe Josele después de alcanzar el -hasta ahora- cénit de su carrera deportiva. A los 18 años, al igual que su padre, emigró a Estados Unidos para continuar su crecimiento deportivo. Recaló en la universidad de Arizona, por la que previamente habían pasado David Puig, Adriá Arnaus y con un Jon Rahm con quien compartió nueve hoyos en el British de 2023.

⭐️𝐉𝐨𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫, flamante campeón del US Open Amateur: "Sabía que si jugaba mi golf tendría muchas opciones"



🏆🇪🇸El primer español en lograrlo: "Poner mi nombre y representar a todos los españoles como el primero es muy especial"#AquíGritamosGolf pic.twitter.com/znbNftMe3E — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) August 19, 2024

Aunque Rahm es su referente, otro gran golfista, Sergio García, ha sido quien ha moldeado su figura. Tanto él como su padre Víctor. Desde que era un adolescente, Josele Ballester recibió la mentoría de los García. De hecho, El niño (Sergio García) y Ballester compartieron llamada telefónica antes de que el joven se impusiera en el US Open Amateur.

"Lo más importante que me dijo es que siguiera siendo yo mismo. Eso fue clave. Sergio me comentó: 'Sé paciente con tu juego y esta es la mejor manera de demostrarle a los aficionados que estás centrado en eso". Dicho y hecho. Cuando Noah Kent recortó la distancia hasta los dos hoyos, el español Josele recordó las palabras de su mentor y encauzó la situación a través de la tranquilidad.

Herencia olímpica

"Nada más ganar me he acordado de mis padres, de mi madre la primera". Y es que de casta le viene al galgo. Sus progenitores fueron reconocidos deportistas olímpicos españoles. Por la rama paterna hereda la natación. Su padre, José Luis Ballester, fue 20 veces campeón de España y compitió en tres Juegos.

Mientras que del lazo materno recibe un legado dorado. Su madre, Sonia Barrio, fue una de las integrantes de las legendarias 'Chicas de Oro' del hockey femenino que en Barcelona 92 conquistaron la medalla de oro. Josele también recibe, en forma de comparación, la herencia del golfista español por antonomasia, Severiano Ballesteros.

"Es lo que dice todo el mundo pero, desafortunadamente, no tuve la opción de verle jugar mucho. En cualquier caso, es bonita la comparación, especialmente con su juego corto", explicó en declaraciones recogidas por la web del torneo. Así es Josele Ballester. Comparado con Seve, formado en la misma universidad que Jon Rahm, moldeado por Sergio García y con unos padres olímpicos.