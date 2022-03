El Barça renuncia a las grandes estrellas: "Fichajes de esa magnitud son muy difíciles"

El Barça no fichará a Erling Haaland. Los rumores sobre el interés culés en el noruego se habían intensificado en los últimos tiempos. Sin embargo, desde el conjunto catalán se ha zanjado de forma tajante toda oportunidad de fichar al delantero. El club no tiene potencial económico para abordar la operación y mantener un equilibrio financiero en el futuro. City y Real Madrid son las opciones.

"Tenemos que concentrarnos en nuestro club, que hay mucho camino que hacer. Nos hemos encontrado un club con una situación económica terrible, que no nos ha permitido generar en 'fair play' las expectativas que debíamos haber tenido", ha explicado Rafa Yuste, vicepresidente del área deportiva del Barcelona y mano derecha de Joan Laporta en la gestión del club.

"Como dijo el presidente, primero está la entidad y no podemos hacer según qué cosas que pongan en riesgo. Fichajes de esta magnitud los veo muy difíciles, aunque nunca se puede decir inviable porque el mundo del fútbol da muchas vueltas", ha subrayado en declaraciones para Mundo Deportivo.

Las palabras de Yuste se suman a las del presidente Laporta, que tras varios días permitiendo que se extendiera el rumor de una negociación por Haaland tuvo que salir a desmentirla. El máximo mandatario azulgrana fue igualmente claro y recalcó que, dada la crisis económica que atraviesa la entidad, la llegada de Erling Haaland era imposible.

"Ni aunque tuviéramos la mejor economía, hay operaciones que no haríamos. Tenemos que salvarnos. Hemos mejorado la situación, pero hay que terminar de revertir la situación económica. No haremos operaciones que puedan poner en riesgo a la institución", destacó un Laporta que días atrás no había negado la opción del traspaso porque "todos los jugadores quieren" ir al Barça.

El FC Barcelona, que sí que reforzará varias líneas de su plantilla, no peleará por Haaland ni por ningún jugador de un nivel similar. Los últimos datos aportados por LaLiga hablan de una masa salarial negativa de 144 millones de euros, lo que indica que se presupuestaron al inicio de temporada menos pérdidas o más ingresos de los que finalmente han sido.

Haaland, Madrid o City

El delantero del Borussia Dortmund definirá sus próximos pasos en el mes de abril. Él quiere fichar por el Real Madrid, tal y como han confirmado medios alemanes. Sin embargo, la opción de unirse al Manchester City también es relevante. Los nexos de su padre con el equipo inglés y el hecho de poder ser uno de los ue más cobra de todo el planeta podrían acabar convenciendo al delantero.

El conjunto blanco ha centrado sus esfuerzos en incorporar a Mbappé, pero si la oportunidad de sumar a Haaland al proyecto se presenta, en la entidad madridista no desaprovecharán esa opción. La cuenta atrás ha comenzado y lo que está claro es que el Barça no estará en esa carrera. Manchester City y Real Madrid pugnan por uno de los delanteros candidatos al Balón de Oro en las próximas temporadas.

