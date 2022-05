Xavi Hernández: "Felicito al Real Madrid, en una liga de 38 jornadas no puedes engañar demasiado"

El FC Barcelona logró ganar al Mallorca para afianzarse en la segunda posición de La Liga. El equipo catalán saltó al terreno de juego sabiendo que el campeón ya es el Real Madrid. Por ello, Xavi Hernández quiso mandar un mensaje de felicitación al conjunto entrenado por Carlo Ancelotti.

El técnico, más allá de ese detalle con el eterno rival, también desgranó algunas claves de su equipo. El exjugador destacó el buen ambiente de la grada pese a la baja asistencia y aseguró haber sido algo injusto con Memphis Depay por los minutos que ha venido teniendo. El neerlandés marcó y, según Xavi, si sigue entrenando como ahora tendrá minutos.

Xavi Hernández también descartó que Piqué empezara el partido con molestias. El central, que se retiró lesionado antes de la media hora de juego, no se sintió cómodo tras una jugada. Según el técnico, espera su regreso pronto porque es fundamental.

Mensaje al Madrid

"Estoy satisfecho por la victoria. El juego lo hemos dominado. Era un partido para acabar 3-0. Hemos acabado con ese gol, hablamos de minimizar errores y no hacer faltas tontas. Dos en uno. Al final sufres, tienes 10 minutos de angustia. Es un partido para ganarlo holgadamente. Hemos jugado bien, lo hemos entendido. Ousmane ha tenido amigdalitis y no estaba fino. Estoy satisfecho, son tres puntos que después del bache nos dan más confianza. Nos facilita la clasificación para la Champions. Felicito al Madrid, son los justos ganadores. En una liga de 38 jornadas no puedes engañar demasiado".

Depay

"Otro jugador se habría rendido. Él ha hecho una semana fantástica de entrenamientos. Queremos a este jugador, con esta actitud. Es capaz de crear diferencias. En algunos momentos he sido injusto porque no ha tenido minutos. La semana de entrenamientos ha sido fantástica y si está así tiene que jugar".

Ansu Fati

"Ansu es un jugador especial. Tiene que estar en el área. Viene de una lesión y ahora le veo más de '9' que en banda. No tiene el ritmo, pero estoy feliz por él. Es un jugador diferencial y la pena es no haberle tenido estos meses porque seguro nos habría ayudado. Estoy muy feliz por él".

Bajón

"El aspecto psicológico con el VAR es importante. Ves el partido sentenciado y de repente el Mallorca se lo cree otra vez. Tenemos que estar más fuertes mentalmente. Las pérdidas y faltas innecesarias, tenemos que estar más atentos. Hay errores nuestros que hoy porque íbamos 2-0, si no sería un empate y pierdes dos puntos. Hoy me voy satisfecho. Veníamos de un bache".

Gavi

"Dice que va cómodo, igual si se los atas no juega tan bien. Nos da mucha intensidad y ritmo. Tiene que mejorar en muchos aspectos, pero tiene 17 años. Sorprende la madurez, cómo juega y compite. Tiene un alma tremenda. Es brutal. Muy contento con su partido. La renovación, ojalá. A ver si se hace pronto. Tenemos la gran noticia de Araújo, espero que la siguiente sea Gavi. Va a ser fundamental en presente y futuro este jugador".

Lesión de Piqué

"Son sus sensaciones. Ha empezado muy bien. En una jugada ha notado algo. Se ha acercado porque no estaba cómodo. Hay que agradecerle todo lo que está haciendo, jugando con dolor. Es una implicación y liderazgo espectacular. El equipo lo necesita, cuando él está nos sentimos más seguros".

Presión a Ferran

"No me preocupa. Acabará haciendo goles. Es un camino. Quedan cuatro partidos. Ha participado, ha marcado... Está ahí. Entra, genera espacios... Estoy muy satisfecho con Ferran, mucho. Su trabajo, cómo presiona, lo humilde que es y la ambición que tiene. Los goles van a llegar y ya han llegado".

Frankie de Jong

"Desde que estoy al cargo ha hecho grandes partidos. Ha marcado diferencias. Da el último pase, supera líneas y divide... Es importante. Tiene que ser determinante para el equipo y es lo que le transmití. Hay pocos jugadores con sus condiciones, tiene que marcar constantemente la diferencia".

Asistencia al Camp Nou

"Yo creo que es una noticia positiva cómo está la gente con nosotros. La gente está animada. No podemos ser campeones de Liga ni de nada, y la gente está cantando. Está animada. Tenemos que ir ilusionándoles con resultados. Les necesitamos. He dicho muchas veces que la afición es un 10. Vengan los que vengan, hoy un día es un espectáculo".

Objetivos

"Hay dos objetivos. El primero clasificarse para la Champions, eso es dinero. Y después ganar esta liga de 5 equipos. Tres se clasifican para Champions. El primer objetivo es estar en Champions y el segundo quedar segundos".

Buen juego

"A partir del juego conseguiremos mejores resultados. Hay que jugar mejor cada partido para intentar ganar. Hemos jugado muy bien hasta su gol y tendríamos que haber ganado holgadamente. Cuando jugamos bien, normalmente ganamos. Diez minutos que no hemos jugado bien y nos han marcado. Nosotros, a partir del juego obtendremos resultados".

