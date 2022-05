Alexia Putellas señala a la liga española tras la derrota del Barça en la final de la Champions

El Fútbol Club Barcelona Femenino no pudo revalidar su título de la Women's Champions League. El Olympique de Lyon salió como un huracán y ante el empuje del equipo francés no pudieron hacer nada las de Jonatan Giráldez. El Barça cayó y sobre la derrota hablaron algunas de las protagonistas. Entre ellas Alexia Putellas, la actual Balón de Oro.

"La valoración que saco es que, por mucho que entrenemos, necesitamos el ritmo competitivo de ellas porque este ritmo no es el que tenemos en la competición doméstica. Se consigue apretando todas, todas las infraestructuras, todas las jugadoras, se tiene que apretar todo si queremos tener este ritmo competitivo se tiene que cambiar...", comentó en TV3.

"No es una cuestión de inversión, a mí como me jugadora me encantaría tener este ritmo de competición cada partido, porque así se te anticipan en cada jugada, pero esto a toro pasado. Estoy fastidiada, como todas mis compañeras. Me sabe muy mal por toda esta gente que se ha pegado una paliza desde Barcelona para venir hasta aquí. No hemos podido lograr que tengan un buen recuerdo", agregó la centrocampista.

Patri Guijarro

Además de Alexia Putellas, también tomó la palabra Patri Guijarro: "Es una pena porque se lo merecían muchísimo, parecía que estábamos en el Camp Nou o el Johan, la afición ha estado espectacular, para mí, chapeau, han sido los primeros en animarnos durante media hora una vez acabado el partido, se lo agradecemos mucho. Les podemos decir que volveremos".

Patri Guijarro, en la final de la Women's Champions League 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Un gol en el minuto 5, un golazo de 30 metros, no es un fallo garrafal nuestro, y un gol te decanta mucho. Ya dijimos que tenía arreones muy fuertes y empezar así les ha sido muy favorable", sentenció la futbolista del Barça tras caer en la final de la Champions femenina.

Jonatan Giráldez

En cuanto a Jonatan Giráldez, el técnico del Barça no eludió señalar que el Lyon fue superior: "No voy a poner excusas. Si el rival es mejor y merece ganar. Deberíamos haber jugado más rápido y tenemos jugadoras para hacerlo, intentar atacar mejor. No podemos ganar todos los partidos. Deberíamos tener más recursos en ataque y otros aspectos que hay que trabajar. El ritmo competitivo no depende de nosotros, nosotros tenemos ese nivel de competitividad".

"Cuando pierdes una final la reacción es de tristeza y decepción. No se puede esconder y hay que enseñarlo porque son experiencias que entran como parte de la competición. Tenemos que levantarnos para lo siguiente. No ha sido suficiente con lo de hoy y tenemos una competición aún en juego. Es una final, tenemos días para preparar ese partido y preparar esa semifinal para intentar ganar otro título", continuó el entrenador azulgrana.

"Todas las derrotas duelen. Sabíamos que era un día importante porque podíamos girar la historia a nuestro favor por el poderío de los últimos años era una oportunidad de dar un golpe en la mesa. No hemos sido capaces, han hecho mejor partido que nosotras. Seguir por la misma línea. Si la próxima a ver si tenemos mejor suerte", sentenció Giráldez.

Amandine Henry

Por parte de las campeonas, también analizó el choque la MVP de la final: Amandine Henry. "No sé si es la mejor actuación de la temporada, pero ha sido espectacular. Creo que no podíamos haber hecho nada más, estábamos muy fuertes, hemos dado todo. Veníamos a reconquistar el trofeo y lo hemos hecho. Hemos marcado el partido con la fuerza mental y física".

Ella marcó el primero del partido: "Vi que había una oportunidad de intentarlo y por donde entraba la pelota por la escuadra y he empezado a celebrarlo. No pensaba en nada más". Un gol que cambió la final: "Al Barcelona gusta tener la pelota y que tenía que presionar desde el inicio porque son ellas las que marcan pronto. Pensamos que podíamos marcar pronto y le afectaría y lo hemos hecho. Y luego otro y otro. Aunque sea un equipazo les ha costado. Como afortunadas por haber ganado".

El Olympique de Lyon celebra su victoria en la Women's Champions League 2022 Reuters

Este MVP, además, es el segundo premio de este tipo que obtiene la futbolista del Olympique de Lyon en una final de la Women's Champions League: "Me gustan estos partidos, me entran en las venas y tengo la suerte de tener confianza de mis compañeras. Es el esfuerzo de todo el equipo".

