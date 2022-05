Ada Hegerberg contra Alexia Putellas: la final de la Champions femenina entre dos reinas del fútbol

Olympique de Lyon y Fútbol Club Barcelona se enfrentarán en la final de la Women's Champions League el próximo sábado 21 de mayo en el Juventus Stadium. Se verán las caras los dos mejores equipos de la última década. Y también las dos jugadoras que han marcado una época: Ada Hegerberg y Alexia Putellas.

El vigente campeón contra el gran dominador de la competición, el club que más títulos tiene de esta Champions. Lyon y Barça protagonizarán el mejor partido que se puede ver en la actualidad en el fútbol femenino. No es la primera final que enfrenta a estos dos equipos. Ya en 2019 se vieron las caras y, entonces, el Olympique de Hegerberg se proclamó campeón.

Ahora el escenario ha cambiado bastante. La gran delantera noruega era la mejor del mundo. Y el Olympique de Lyon, el mejor equipo de fútbol femenino en Europa con diferencia. Pero las tornas han cambiado. El mundo se rinde actualmente a Alexia Putellas y su todopoderoso Barcelona. Dos reinas para un solo trono.

Ada Hegerberg

En 2018, la delantera noruega fue coronada como la mejor futbolista del mundo en la gala del Balón de Oro -en la que compartió honores con Luka Modric y Kylian Mbappé-. Nada parecía parar a una Ada Hegerberg que se puso al mundo por montera al negarse a jugar el pasado Mundial de Francia 2019 por la diferencia salarial entre sexos que todavía hoy marca la rutina en la mayor parte del planeta.

Luka Modric, Ada Hegerberg y Kylian Mbappé EFE

De ahí a caer lesionada de gravedad en 2020 y permanecer alejada de los terrenos de juego durante demasiado tiempo. El reloj se paró entonces. O, bueno, en realidad no. Porque el tiempo siguió corriendo y siempre en su contra. Los años no pasan en balde para nadie, tampoco para la primera mujer en ganar el Balón de Oro y también en llegar al millón de euros en ganancias.

Volvió al inicio de la presente temporada y sobre ella recayeron algunas dudas de cómo sería su regreso. Sobre si continuaría siendo esa gran goleadora que llevó al Olympique de Lyon a otro nivel. Pues sí, sigue siendo la misma Ada Hegerberg. Cinco finales para ella de la Women's Champions League y un objetivo marcado: acabar con la hegemonía del Barça para volver a imponer la del equipo francés.

Ada Hegerberg celebra con el Olympique de Lyon la Women's Champions League Reuters

"Para mí es una especie de renacimiento, sin duda. Siento que he aprovechado ese tiempo para trabajar en diferentes aspectos de mi juego y de mi forma de pensar. He aprendido a cuidar de mi cuerpo a un nivel completamente diferente en cuanto a la recuperación y la alimentación. Por ello, estoy preparada para afrontar la segunda parte de mi carrera: trabajar duro, no ponerme límites, ver hasta dónde llego y cómo soy capaz de ayudar al equipo", ha dicho antes de la final. "La Champions League es, para mí, el torneo más bonito que se puede jugar", ha continuado Hegerberg.

Alexia Putellas

El duelo con Alexia Putellas tampoco ha pasado inadvertido para Ada Hegerberg. La Balón de Oro del 2018 contra la ganadora del preciado galardón dorado en su última edición. La delantera nórdica lo ve como algo positivo para el fútbol femenino. Una fórmula perfecta para dar visibilidad a su deporte.

"Personalmente, creo que cuanto más interés se pueda generar en torno a estos partidos, mejor. Se trata de dar visibilidad, de poner el fútbol femenino lo más arriba posible y, obviamente, Alexia también es una fantástica jugadora de fútbol. Creo que va a ser un partido muy bueno y muy bonito. Estoy muy emocionada, todo el equipo lo está. Va a ser uno de los partidos de la historia del fútbol femenino. Estoy deseando que llegue", ha señalado Ada Hegerberg.

Alexia Putellas

Hace más de un año, poco se podía pensar Alexia Putellas lo mucho que iba a cambiar su vida. Ahora es una de las futbolistas más reconocidas en todo el mundo. Un ejemplo para la nueva generación. Y es que las niñas sueñan en ser como ella cuando sean mayores. Mucho trabajo, constancia y corazón detrás de esta centrocampista que marca el presente y futuro del Barça y también de la selección española.

En declaraciones para DAZN, la de Mollet no quiere dar por ganado nada: "Si hay algo más complicado que ganar, es volver a ganar, repetirlo, volver a superarte, y eso es muy complicado. También desgasta muchísimo, pero vale la pena cada segundo". Y eso sin olvidarse de lo que ha hecho el Olympique de Lyon en la máxima competición continental.

Alexia Putellas, Balón de Oro Femenino 2021 EFE

"Al final, lo que han hecho es muy complicado. No sé si algún equipo lo volverá a hacer. Está claro que es un reto para todos los equipos intentar alcanzar lo que ellas hicieron. Tenemos una plantilla muy amplia con diferentes perfiles que nos ayuda a ser mucho más imprevisibles", ha afirmado la centrocampista. Putellas ha sido clave en que el Barça haya llegado a la final y también La Liga perfecta que han firmado las culés en España.

Alexia Putellas juega con el equipo de su vida. Defendiendo los colores que lleva en su corazón. Por sus botas pasan parte de las opciones del Barcelona para imponerse en la final de la Women's Champions League. Aunque en frente tendrá al Olympique de Lyon de otra leyenda del fútbol femenino, de la carismática Ada Hegerberg.

