El difícil legado de Rafa Nadal al tenis español: Badosa, Alcaraz y los otros herederos del más grande

Ser tenista en España se ha convertido en los últimos años en una profesión de riesgo. La figura de Rafa Nadal es tan grande que ha opacado casi cualquier registro o éxito que hayan conseguido otros tenistas a pesar de que estos hayan podido ser igualmente importantes. Sin embargo, el jugador balear ha tenido la capacidad de eclipsar al resto de una manera apabullante.

Nadal se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Para muchos, el más grande. El balear ha cimentado casi todos sus éxitos en su enorme talento sobre la tierra batida y a partir de ahí ha conseguido brillar también en pista dura y en hierba. Triunfos en 21 Grand Slam y multitud de victorias que completan el palmarés de uno de los deportistas más grandes de toda la historia.

Sin embargo, en paralelo a sus éxitos han convivido otras brillantes carreras que no han obtenido el reconocimiento que merecían porque siempre perdían por goleada la comparación con el jugador de Manacor. Y algo así es lo que le está pasando también a los grandes talentos que han venido después del esplendor de Rafa.

Ser los nuevos Nadal es una lacra que se ha extendido en el universo de la raqueta nacional y que está tocando también a los talentos que han surgido en los últimos años. Los casos más recientes y llamativos son los de Carlos Alcaraz, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Los dos primeros han hablado sobre ello recientemente y han mostrado su malestar por tener que convivir siempre con la alargada sombra de haber coincidido con el más grande de todos los tiempos, al cual admiran y al cual tienen como un referente.

Escribir sus propios caminos

"Las comparaciones con Nadal han hecho mucho daño y lo de coger el legado hay que empezar a descartarlo, es imposible". Esto decía Paula Badosa hace escasamente unas horas en un acto en el que ha participado cuando se le preguntaba por la trayectoria del manacorí y la suya. La jugadora española, con un tono claro y sincero, intentaba romper un debate que se ha instalado en los últimos años en el tenis español.

Mientras unos intentan buscar sustitutos y sucesores, tenistas como Paula sufren las consecuencias de ver cómo su trabajo no sea valorado y sea comparado de manera constante a lo que ha hecho Rafa Nadal en su carrera. Paula se siente disgustada y dolida porque a pesar de haberse situado como la número dos del mundo en el ránking WTA, siempre se sigue comparando su trayectoria con la de Rafa. Y sus logros nunca parecen suficientes.

Esto que Paula ha sufrido unas veces en silencio y otras veces con críticas públicas, es una losa con la que muchos jugadores han tenido que desarrollar sus carreras en los últimos años. Una pesadilla que ha provocado un malestar psicológico y mental a muchos tenistas y del que Nadal tampoco tiene culpa. Sin embargo, es un mal que sucede y que suele tener como resultado la reducción del nivel de estos jugadores.

"Hablamos del mejor deportista de la historia, no solo en España. Alguien así pasa una vez cada mil años. Tenemos que quedarnos con que hemos sido unos afortunados, pero repetir lo de Rafa es imposible, aunque ojalá me equivoque". Badosa mantiene que encontrar al nuevo Nadal no será cuestión de que surja un nuevo tenista con talento, como ha sucedido con ella o con Alcaraz, sino que figuras así solo aparecen una vez en la historia.

"Es difícil venir detrás de él porque todo lo que se hace parece que sabe a poco. Hacer unos cuartos en un Grand Slam o ganar Indian Wells sabe a poco en el país en el que estamos, nos ha malacostumbrado". Paula saca a relucir también el caso de Carlos Alcaraz, otro joven diamante que también se ha visto perseguido de manera constante por las comparaciones con Rafa Nadal.

Tanto es así que el propio Rafa ha tenido que salir al paso de este continuo recurso que muchos utilizan para calibrar los éxitos del murciano. Al balear le molesta que se haya comparado de manera constante la carrera de Carlos con la suya, especialmente cuando él estaba empezando. Carlos, quien también se ha quejado en algunos momentos de esta circunstancia, afirma que él tiene que escribir su propio camino y no pensar en lo que Rafa ha ganado o ha dejado de ganar. Aunque por el momento no le molestan las comparaciones, como a Nadal, le empieza a cansar estar continuamente a examen.

Badosa, por su parte, defiende lo mismo que Alcaraz: "Va a ser un gran deportista, una nueva figura en nuestro país. Es Carlos Alcaraz y solamente va a ser él, no intentemos buscar parecidos a lo que tenemos con Rafa. Ojalá lo haga igual o mejor, sería una alegría para el deporte español, pero estaría bien que le dejásemos como Carlitos".

Paula denuncia que no se le ha dado valor a los éxitos que se han logrado en unos tiempos en los que Nadal ha seguido ganando, algo que han sufrido especialmente ella o su amiga Garbiñe Muguruza: "Son logros deportivos muy buenos y no terminan de valorarse, más en la posición que estoy ahora. Cuando estás la setenta y haces cuartos, es torneazo. Si estás la dos tienes que estar en la final. Nos ha tocado vivirlo así, lo estoy trabajando e intento al final del día irme a dormir sabiendo que he dado el 100%. Me importa mi opinión y la de mi círculo cercano".

Esto que ahora denuncian Badosa, Alcaraz y hasta el propio Rafa es algo con lo que han tenido que vivir algunos tenistas muy importantes de nuestra historia. El caso más significativo es el de David Ferrer, un jugador que fue brillante sobre tierra batida y que llegó a situarse número tres del mundo y que de no haber coincidido con el manacorí, seguramente habría sumado muchos más títulos de los que ganó, especialmente sobre el polvo de arcilla.

Otros casos similares a los de 'Ferru' fueron los vividos por Fernando Verdasco, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Tommy Robredo o Nico Almagro. Todas sus victorias, en mayor o menor medida, quedaron minusvaloradas por los tremendos éxitos conseguidos por Rafa Nadal. El balear se llevó por delante el legado que le habían dejado nombres como Alex Corretja, Carlos Moyá o Juan Carlos Ferraro y, en mayor instancia, Manolo Santana.

Y en el cuadro femenino ha sucedido algo similar ya que el huracán Nadal ha provocado que los triunfos y éxitos de jugadoras como Badosa o Garbiñe hayan tenido menos valor y repercusión de lo que merecían. Además, sus carreras no han sido comparadas con las de leyendas como Arantxa Sánchez Vicario o Conchita Martínez, sus predecesoras, sino que han recibido directamente el reflejo del prisma de Rafa.

Rafa Nadal: una motivación

En el otro lado de la balanza está la importancia que ha tenido Rafa Nadal para el deporte español y en particular para el tenis. Continuar con su legado o superarlo es casi imposible como bien señalaba Paula Badosa. Por eso, cada uno debe escribir su propio camino, tenga el nombre que tenga. Sin embargo, en paralelo a la alargada sombra que dejan las comparaciones, también emerge la importancia de Nadal como inspiración.

La aparición de un fenómeno como Rafa Nadal ha roto cualquier barrera inimaginable. Ha supuesto tener siempre un foco permanente de atención en el mundo del tenis del cual se ha aprovechado el deporte a nivel nacional y también muchos tenistas que, de manera directa o indirecta, han recibido algo de calor de ese foco. El tenis y los jugadores importan más desde que Rafa ha llevado la disciplina de la raqueta a otra dimensión.

Además, el manacorí ha conseguido servir de mucha inspiración a niños como Paula o Carlos que crecieron viendo por la televisión sus éxitos, vibrando con sus victorias y sus batallas y soñando ser algún día tenistas profesionales como él. Raro es aquel que en algún momento de su vida no ha golpeado una pelota con una raqueta y ha dicho, o pensado, la frase "como Nadal". Ellos la han llevado a su máxima expresión y ya están entre los mejores del mundo. Al igual que Garbiñe Muguruza, ganadora de dos Grand Slam y segunda tenista española en alcanzar el número uno del mundo.

Tras defenderse y hacer una llamada sobre lo dañinas que son algunas comparaciones, Badosa ensalzaba la importancia que ha tenido Nadal a la hora de servir de ejemplo, tanto dentro como fuera de la pista, para muchos niños y niñas: "Lo positivo es que nos ha servido de inspiración, yo cuando estoy en un mal momento siempre pienso en qué haría él. Pero a nivel de profesional no es bueno estar todo el día comparándonos con él".

La sombra de Rafa va a ser eternamente alargada para todos los que vengan detrás. El ganador de 21 Grand Slam ha hecho historia hasta cotas que jamás nadie hubiera imaginado. E inconscientemente, a sus mal llamados sucesores se les va a pedir que lleguen hasta ahí. Y si no lo consiguen es que realmente no han sido tan buenos, cuando en otras épocas, sus carreras habrían sido consideradas como legendarias. No obstante, a Garbiñe, a Paula, a Carlos y a tantos otros todavía les queda mucha carrera para seguir acumulando éxitos que hagan grande el tenis español ahora que la carrera de Nadal afronta su traumática recta final.

