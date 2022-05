Carlos Alcaraz: "A mí también me duele ver sufrir a Rafa Nadal"

Carlos Alcaraz ha recogido el premio al mejor deportista de la Región de Murcia de 2021. Durante la Gala del Deporte de la Comunidad Autonóma, el ganador del Mutua Madrid Open se ha referido a su próxima aparición en Roland Garros y también a los problemas físicos que arrastra Rafa Nadal.

El ganador de 21 títulos del Grand Slam afirmó, durante el Masters 1000 de Roma que vive "con una lesión" y que juega para ser feliz, pero que el dolor le "quita felicidad". Para Carlos Alcaraz esto es doloroso: "No gusta ver a Rafa sufriendo con el deporte que ama y a mí también me duele. Espero y deseo que se recupere y que sea competitivo".

En cuanto a su propio recorrido, Alcaraz afronta Roland Garros como uno de los favoritos a hacerse con la victoria final en la Philippe Chatrier. "Estoy encontrándome cada vez mejor y me siento con energía y ganas y sabiendo que tengo mis opciones", ha afirmado durante la gala.

"Me motiva que me den como uno de los favoritos para ganar en Roland Garros y más que presión es un estímulo para darlo todo", ha reconocido a continuación el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Un Carlos Alcaraz que en lo que va de año 2022 ha ganado 28 de los 31 partidos que ha disputado.

Después de sus conquistas del Masters 1000 de Miami, del Mutua Madrid Open, del ATP 500 de Río de Janeiro y del Barcelona Open Banc Sabadell, es el tercer tenista del año y esto puede incluso mejorar si logra vencer en Roland Garros: "No imaginaba ser el tercero del año y peleando por ser primero a estas alturas, aunque uno de mis objetivos era estar arriba al final de la temporada. Estoy muy contento".

Llega así a París la nueva sensación del circuito de la ATP. Aunque en su cabeza todavía pasa lo que sucedió en su última visita a la Ciudad de la Luz el pasado mes de noviembre: "Me ha venido a la cabeza ese encuentro, pero espero que me sirva es experiencia para que no me vuelva a ocurrir algo así. Sé que si me vuelvo a enfrentar a otro francés en Roland Garros será igual o peor".

