Alcaraz quiere conquistar Roland Garros: "Ya no me siento el nuevo Nadal, me siento el nuevo Carlitos"

Álvaro vive en El Palmar, tiene 8 añitos, y este martes ha acudido ilusionado al Palacio de San Esteban, para situarse entre la marabunta de periodistas, equipado con una camiseta con el eslogan 'Carlitos, campeón', sin separarse de su pelota de tenis, ni de su padre: José, empleado de mantenimiento de la comunidad autónoma, y también palmareño. El cabeza de familia se ha llevado a su chiquillo para pedirle un autógrafo a Carlos Alcaraz, aprovechando la recepción oficial con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. El crío se ha tragado la rueda de prensa y no ha sido defraudado por su ídolo: Carlos le ha firmado la bola en cuanto ha terminado de atender a los medios.

Ese detalle solo lo tienen las estrellas del deporte que saben mantener su ego a raya y que están llamadas a convertirse en una leyenda. Ese es el camino que ha empezado a recorrer Carlitos tras imponerse en el Masters 1.000 de Madrid y en el Gobierno regional son conscientes de ello. Tanto es así, que su presidente, López Miras, ha anunciado que Carlos Alcaraz Garfia, a sus 19 años, "pasará a la historia de esta comunidad autónoma, como el ciudadano más joven que recibe la Medalla de Oro de la Región de Murcia: la máxima distinción que se puede entregar a un murciano".

El acto tendrá lugar el próximo 9 de junio durante la celebración del Día de la Región de Murcia. "Te gusta que te llamen Carlitos o Charley, pero deberíamos llamarte Don Carlos por lo que estás haciendo", tal y como ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

"Esta es una de las ruedas de prensa más especiales que se han celebrado en San Esteban: la casa de un millón y medio de murcianos". Y no hablaba en vano el presidente autonómico, ya que en el patio se estaba exhibiendo el trofeo del Mutua Madrid Open y en el otro patio anexo esperaban cientos de alumnos de escuelas de tenis, dispuestos a agasajar con muestras de cariño al número 6 del ranquin de la ATP, mientras le pedían autógrafos y se hacían un selfi.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este martes, en la recepción al tenista Carlos Alcaraz, en el Palacio de San Esteban. Alfonso Durán

"Has conseguido situar a El Palmar en un club de municipios muy restringido, ahora está junto a Basilea [Roger Federer], Manacor [Rafa Nadal] y Belgrado [Novak Djokovic], y esto lo has hecho con tu esfuerzo y sacrificio, por eso quería darte las gracias en nombre de todos los murcianos", ha resaltado el presidente murciano.

"Lo que se vivió en la Caja Mágica de Madrid fue único, con banderas de esta región y gritos de 'Viva Murcia', pero solo tú sabes lo que has tenido que sacrificar de tu vida personal, y cuando nadie te ha regalado nada, decidiste ser tan generoso como para compartir esa victoria con tu tierra", ha recordado López Miras, en alusión a la firma que estampó Carlitos en el objetivo de una cámara, tras ganar la final a Alexander Zverev, donde se podía leer: 'Viva El Palmar y viva Murcia'.

"Eso lo hacen pocos y esa es la diferencia entre un campeón y alguien que va a pasar a la historia, para ser un campeón, basta con ganar un torneo, pero para pasar a la historia tienes que ganarte los corazones de la gente", tal y como ha zanjado López Miras, cediendo el testigo en la rueda de prensa al nuevo icono mundial del tenis: Carlos Alcaraz. "Siempre he dicho que me siento orgulloso de ser español, pero sobre todo de ser murciano", ha replicado el crack de la ATP

"Eso es lo que voy a llevar en cada país en el que juegue, siempre voy a llevar a la Región de Murcia y El Palmar, el lugar en el que he crecido y de donde vengo, porque al final, es importante seguir tu camino y seguir creciendo, pero nunca olvidarte dónde comenzaste y con quién empezaste", tal y como ha reflexionado Carlos Alcaraz, demostrando una vez más que la edad que marca su DNI, no tiene nada que ver con su madurez mental.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, este martes, junto al tenista Carlos Alcaraz, con el Masters 1.000 de Madrid en el Palacio de San Esteban.

"Cada vez que escuchaba viva Murcia, se me ponía la piel de gallina, la verdad es que era como tener energía positiva en Madrid, el saber que tenía detrás a muchos murcianos en cada partido. Por eso, para mí es un honor recibir la Medalla de Oro de la Región y siempre la llevaré conmigo a cada país al que vaya". Con una sonrisa de oreja a oreja, en todo momento, Carlos ha hilvanado un 'speech' humilde, haciendo patria chica y en el turno de preguntas dispuesto a responder a todo, como lo hizo en el Mutua Madrid Open, devolviendo cada uno de los golpes de Rafa Nadal, en cuartos, de Novak Djokovic, en la semifinal, y de Alexander Zverev, en la final.

Estas han sido algunas de las preguntas de EL ESPAÑOL, la SER, Onda Regional, Cope, 7 Región de Murcia, Las Gastrocrónicas, Murcia Plaza...

- Onda Regional: ¿Te sientes rebasado con todo el maremoto que se ha generado tras ganar el Masters 1000 de Madrid?

- Carlitos: Bueno, obviamente, me imagina que iba a ver un revuelo en España, pero no me imagina que iba a ser de tal magnitud. Yo creo que soy una persona sencilla, y al final, me alegra tener a tanta gente detrás, eso significa que voy haciendo las cosas bien, poco a poco, consiguiendo mi objetivo y mi sueño. Pero la verdad es que lo estoy llevando bastante bien. Estoy muy contento.

- Ese 'Viva El Palmar y Viva Murcia', ¿lo llevabas ya en mente o te surge en el partido?

- Carlitos: Me surge después del partido. Cuando logras un gran triunfo, no te puedes olvidar de donde vienes y donde nació todo y fue en El Palmar y Murcia.

- Después de ganar a Rafa Nadal y a Novak Djokovic te preguntaron su ese era tu límite. ¿Dónde está el límite de Carlos Alcaraz?

- Carlitos: Ahora mismo no veo límite. No me quiero poner ningún límite. Todo lo que llegue, llegará. Para conseguir mi sueño, número uno del mundo, todavía me quedan cinco jugadores por delante, con lo cual tengo que seguir trabajando.

- En el partido con Rafa Nadal, en cuartos del Mutua Madrid Open, tuviste un problema físico y luego estuviste en el médico. ¿Cómo te encuentras?

- Esa es la clave, no aparentar que estás mal. En los partidos tienes que demostrar al rival que estás fuerte y que no tienes ninguna debilidad, pero la realidad es que después de estos partidos tan exigentes, de la torcedura de tobillo con Rafa, hemos decidido descansar unos días, no ir a Roma para recuperar bien el tobillo y el pie, para estar de la mejor manera posible en Roland Garros que es un buen objetivo para mí.

- En el Masters 1.000 de Roma, precisamente, Rafa Nadal ha dicho que había llegado un coche nuevo y un teléfono nuevo y que se sentía muy orgulloso de que ese coche y ese teléfono nuevo fuera español. ¿Qué te parecen sus palabras?

- Es un buen símil. Me siento muy orgulloso de que ‘ese coche nuevo, ese teléfono nuevo’, sea yo en el circuito de la ATP. Ahora mismo soy la novedad, estoy consolidado, le he ganado a buenos jugadores y he ganado torneos, pero no llevo más de un año. Con lo cual, diría que soy la novedad y me siento contento de ello.

- Después de las victorias que has conseguido en Madrid, ¿hay algún tenista al que te apetezca enfrentarte?

- A mí me gustaría jugar con todos los jugadores que hay en el circuito de la ATP y medirme ante ellos porque hay muchos y con modos diferentes de juego, quizás, a uno que esté mejor en el ranquin, me resulta más sencillo ganarle, que a uno que esté más atrás. Me gustaría enfrentarme con todo el mundo, no tengo un jugador especial, he jugado con Rafa, con Novak, quizás, solo me falta Roger Federer para el ‘big three’ [los tres grandes del tenis]. Estoy pensando ya en ir al cien por cien al Roland Garros: creo que estoy capacitado para ganarlo.

- No dejas de ser un chaval de 19 años que ha tenido que renunciar a cosas propias de la edad. ¿Qué es lo que más echas de menos y qué harías en otras situaciones?

- Diría que ahora mismo, cualquier cosa que haga un chico de mi edad, salir con sus amigos, salir de fiesta. Ser una persona normal y corriente, al final, ahora, en cada sitio al que voy, me reconoce la gente, me va pidiendo fotos y autógrafos y me siento un poco observado. Echo de menos que no me conozca la gente, ser una persona sencilla y normal.

- ¿Cómo se prepara nutricionalmente un Roland Garros y cuál es tu plato de comida favorito de Murcia?

- Me prepararé como siempre me preparo para cada torneo. Sí que es verdad que El Palmar y Murcia son uno de los mejores sitios para comer en España, pero mi comida favorita es el sushi porque es muy bueno para el deportista y además me encanta.

- ¿Vas a cambiar los cojones por los limones de Murcia?

- No porque eso no es lo que me dice mi abuelo (Risas).

- ¿Ves la posibilidad en un futuro de que Murcia tenga una academia de Carlos Alcaraz para que tú les aportes tu experiencia a los niños como hace Nadal con su academia en Mallorca?

- A los jóvenes tenistas siempre les intento transmitir valores dentro de la pista, para que sepan que cuando me ven ganar en la tele, detrás, hay mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio. También intento transmitir el amor por el tenis, lo amo, y eso es importante. No me planteado todavía crear una academia, espero que me queden muchos años en el circuito y conforme vaya pasando el tiempo, ya pensaré en proyectos, pero no lo descarto.

- ¿Cuál ha sido la clave para la explosión que has dado a nivel deportivo en los últimos meses?

- La clave ha sido todo el trabajo que vengo haciendo junto a mi equipo. Sabíamos que el tema físico era muy importante y eso ya se me ha notado. Mucha gente habla de mi cambio físico y para mí ha sido una de las claves para estar donde estoy ahora. Al final, hay grandes jugadores, que son bestias físicamente, y para aguantar partidos largos, como el que aguanté con Djokovic y Nadal en Madrid hay que estar fuerte físicamente y preparado mentalmente. Creo que esas son las claves para ser buen tenista y para estar donde estoy hoy en día.

- ¿Cómo fue ganar tu primer torneo en el Open de Umag en Croacia?

- La primera vez en la que gané un torneo, eso me abrió muchas puertas, en el sentido de decir, ya he ganado un torneo de la ATP, ahora puedo ganar más torneos. Mi victoria en Umag me abrió la mente, en el sentido de decirme, ahora voy a plantearme el objetivo de ganar un 500, un Masters 1.000. Ponerte un objetivo, de primeras, de ganar un Masters 10.000 es echarte piedras a ti mismo. La victoria en Croacia me abrió la mente para ponerme nuevos retos, cada vez más grandes. Y gracias a esa primera vez en Umag, luego vinieron Barcelona, Río de Janeiro, Miami y Madrid.

- ¿Cómo llevas las comparaciones con Rafa Nadal después de los cuartos de final del Mutua Madrid Open?

- Me ha sorprendido a mí mismo el inicio de temporada que he tenido, los torneos que he ganado y a los jugadores que he vencido, obviamente, he trabajado para eso, pero nunca piensas que te va a venir todo tan rápido y me ha sorprendido ganar ya dos ATP 500, dos Maters 1.000, ganar a Rafa, a Djokovic, la verdad es que todo ha venido muy rápido. Siempre he dicho que si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien y haciendo el buen camino, pero más allá de eso no lo pienso, al final, Rafa tiene 21 Grand Slams, y es uno de los mejores de la historia. Cada verlo voy llevando mejor, ya no me siento 'el nuevo Nadal', me siento 'el nuevo Carlitos'.

Sigue los temas que te interesan