El incendio de la selección de Bélgica tras la 'rajada' de Kevin de Bruyne: "lo dejo, lo dejo..."

La selección de fútbol de Bélgica atraviesa una gran crisis. La generación dorada llamada a conseguir éxitos se ha quedado a medio camino y en los últimos tiempos ha cosechado una serie de resultados que ha hecho saltar todo por los aires. La Bélgica de Hazard, Courtois y De Bruyne se va a resquebrajar por completo.

Los dos primeros ya no están con la selección y el último parece estar viviendo sus últimos partidos con los 'Diablos Rojos'. A De Bruyne, tras la derrota frente a Francia en la Nations League se le pudo leer en los labios la frase "lo dejo, lo dejo" durante una conversación con un miembro del cuerpo técnico.

Después, en la zona mixta, el centrocampista del Manchester City volvió a mostrar su decepción con el nivel del equipo: "Cuando no eres lo suficientemente bueno para llegar a lo más alto, tienes que darlo todo y yo ni siquiera vi eso. Puedo aceptar que no somos tan buenos como en 2018, soy el primero en decirlo, pero no puedo tolerar la forma en que jugamos esta noche. Fue inaceptable", pronunció.

Het interview van Kevin de Bruyne bij Gilles De Bilde na de match. Pareltje van KDB. #frabel pic.twitter.com/Qew452B1uR — ً (@rfcbrugeois) September 9, 2024

Unas declaraciones que han provocado las críticas al capitán del combinado belga. Uno de ellos ha sido Toby Alderweireld, quien dejó la selección tras el Mundial de Qatar. "Es una cuestión difícil, pero como capitán, siempre defendería a mi equipo (...). Al final, hay que salir de esto unidos. Con la entrevista de Kevin, esto se vuelve más complicado".

Críticas a Tedesco

Kevin De Bruyne ha sido criticado por sus declaraciones, pero el gran foco de los comentarios negativos ha sido el seleccionador Domenico Tedesco. "Fuimos testigos de un naufragio colectivo del equipo nacional (...). Con los jugadores que Tedesco tiene a su disposición, no puede rechazar el juego", dijo el periodista Philippe Albert.

"Hasta ahora, la gestión de Domenico Tedesco al frente de los Diablos Rojos ha sido un fracaso", agregó el periodista, quien cansado del "desperdicio técnico, la falta de ganas, la falta de implicación, de fuerza en los duelos" sugiere que la Federación busque un nuevo seleccionador.

De Bruyne recibe órdenes de Tedesco durante un partido. REUTERS

Y es que, desde la llegada del italiano, Bélgica no logra remontar y volver a su mejor nivel. Se quedaron fuera de la Eurocopa en cuartos de final después de una actuación discreta en el torneo y a esto hay que sumarle los 'incendios' que hay en el vestuario como lo ocurrido con Thibaut Courtois que anunció su marcha de la selección hasta que cambiara el técnico.

La generación dorada no ha cumplido con las expectativas. Tuvo su pico en el Mundial de Rusia 2018 llegando a las semifinales, pero desde entonces no ha sido capaza de firmar grandes actuaciones. Cayó en cuartos de la Euro 2021 y se quedó fuera en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.