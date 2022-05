Alcaraz se corona como nuevo ídolo mundial del tenis al ganar a los 19 años el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz Alexander Zverev 2 6 1 1 6 3

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia. El tenista español se impuso en el Mutua Madrid Open después de barrer de la pista a Alexander Zverev en una hora de encuentro. El murciano de El Palmar consigue su primer título en la capital de España con una exhibición de tenis ante un rival desmoralizado desde la mitad del segundo set. No tuvo oposición en la pista Manolo Santana y el joven de 19 años se corona ante el público español que vibró con su tenis. [Narración y estadísticas: Carlos Alcaraz 2-0 Alexander Zverev]

Zverev fue un juguete en manos de Alcaraz. El alemán, mermado también por la semifinal nocturna que afrontó, plantó batalla en los primeros juegos. Pero después de la primera rotura de saque del español, se vio completamente inferior a su joven rival. Subido en una nube, el segundo set no tuvo prácticamente historia. Alexander recibió dos golpes en forma de perder en dos ocasiones su servicio. Esto fue parte culpa del gran tenis que exhibió el de El Palmar, pero también de su frustración.

Alcaraz confirma su condición de gran promesa, pero lo que ya no puede ocultar es que es una estrella del tenis mundial. La tierra batida de Madrid vuelve a coronar a un español después de que lo hiciera por última vez Rafa Nadal en 2017. Este triunfo aún tiene más valor después de haber superado al balear y a Novak Djokovic en dos encuentros épicos. El Palmar ya está en el mapa de este deporte. Alcaraz tiene todos los focos sobre él.

La euforia de Carlos Alcaraz tras un punto. REUTERS

De esta manera, el murciano se convierte también en el campeón más joven de la historia del torneo. Lo hizo también en la final más rápida que ha tenido el Mutua Madrid Open, ya que en una hora y cuatro minutos había acabado con el alemán. Alcaraz se dio un baño de masas después de que el público rugiera durante todo el encuentro. Fue el primer torneo de tenis que vio en su historia y ahora ya es el campeón.

Ahora es inevitable pensar en el futuro. Tras ganar el Masters 1000 de Miami y el Conde de Godó, su próximo reto será el primer Grand Slam. Llegará en plenitud de condiciones a Roland Garros. El camino que empezó hace dos años sigue llenándose de éxitos y la sensación de que su tenis no tiene límite impera en este deporte. Es el jugador más en forma, el que todos los rivales temen y Rafa Nadal ya dijo el otro día que el relevo ha llegado.

Visto y no visto

Así se puede resumir el encuentro. Alcaraz fue superior desde el primer momento aunque el marcador no lo demostrase. El ritmo lo imponía él y provocaba que Zverev no pudiera ejecutar sus mejores golpes. Poco a poco fue barriendo de la pista al alemán, que trataba de mantenerse entre los golpes de fantasía del español. Tras ganar su servicio para el 3-2 en blanco, no perdía la oportunidad en su segundo punto de break para poner el 4-2.

Ahí se nubló el encuentro para el alemán, a pesar de que en Madrid brillaba el sol. Alcaraz y Zverev ganaban sus saques de forma contundente para el 6-3 definitivo que significaba el primer set de la final para el español. Sufría el germano para llevarse el primer punto del segundo set, mientras que el de El Palmar no tenía ningún problema para imponer su saque. Como hizo en la manga inicial, la primera rotura llegaba en blanco a favor del nuevo campeón de Madrid.

El partido empezaba a dar la sensación de estar sentenciado. Alcaraz ponía el 3-1 y, tras dos dobles faltas en el mismo servicio, se lo rompía nuevamente. Zverev estaba fuera del encuentro. El español hacía un nuevo juego en blanco para poner el 5-1 y, aunque le costó certificarlo con tres restos para llevarse el campeonato, confirmaba su campeonato con el 6-1 final. El rey de la tierra de Madrid en 2022 vuelve a ser un tenista nacional.

Ahora la pregunta está en si decidirá ir a Roma también. Alcaraz sube hasta el sexto puesto del ránking ATP y ya es el segundo mejor jugador de la temporada en puntos. Las cifras y las sensaciones confirman que su explosión como estrella del tenis es una realidad. Acaba de cumplir 19 años, Nadal consiguió con esa misma edad su primer Grand Slam. Huye de las comparaciones con el balear, pero es imposible no hacerlo con el crecimiento que está demostrando.

Sigue los temas que te interesan