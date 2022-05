Toni Nadal y su predicción con Alcaraz: "Ya dije que era el mejor para relevar a Federer, Nadal y Djokovic"

Carlos Alcaraz se ha convertido en el nuevo fenómeno de tenis mundial. Su victoria en el Mutua Madrid Open no solo le ha encumbrado al puesto seis del ránking ATP, si no que ha hecho que muchos de sus rivales le hayan señalado ya como el mejor jugador del mundo en estos momentos. Puede ser una afirmación algo exagerada, pero lo cierto es que así lo indica al menos su estado de forma.

El jugador de El Palmar ha ganado este curso cuatro torneos. Ha brillado en Río de Janeiro, en el Masters 1000 de Miami, en el Conde de Godó de Barcelona y ahora también en la capital de España. Una progresión meteórica como la que ha desarrollado durante un 2022 que está siendo estelar para él y que le ha permitido escalar decenas de puestos en el ránking.

Muchos han opinado sobre el nuevo huracán que ha llegado al primer nivel del tenis mundial, pero pocos pueden hacerlo con mejor conocimiento de la situación que Toni Nadal, quien impulsó al último gran campeón del tenis español, su sobrino Rafa. Ahora, Toni ya no trabaja con el ganador de 21 grandes, si no que lo hace con otra joven promesa que todavía no ha llegado tan alto como el murciano, Felix Auger-Aliassime.

A su vez, Toni también dirige la Rafa Nadal Academy y gestiona el Mallorca Championships ATP 250, torneo que ha presentado recientemente y donde ha hablado sobre el jugador de El Palmar: "No hay color entre él y los demás jugadores de su generación. Nos quedan muchos años de un gran Alcaraz".

Toni saca pecho ahora de lo que ya predijo hace tiempo, cuando le vio brillar en el último US Open: "Ya dije que él era el mejor posicionado para reemplazar a jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, que ya tienen 40, 36 y 35 años". Así lo ha comentado en el acto oficial que ha presentado el torneo que se jugará en las pistas de hierba natural del Mallorca Country Club de Calvià.

"Alcaraz viene demostrando en cada torneo que participa su potencial, en el que destacaría la velocidad con la que consigue generar potencia en cada uno de sus golpes. Es impresionante, pero aparte es que un tenista muy completo, muy rápido, prácticamente juega muy bien y lo tiene todo".

Sobre si le daría algún consejo a 'Carlitos', Toni no quiso meterse en una guerra que ahora mismo no es suya, poniendo de manifiesto además que no hay enseñanzas que darle a un jugador que tiene un equipo tan completo y que ya demuestra tanta madurez en la pista: "No tengo que dar ningún consejo a Alcaraz, faltaría más".

"Tiene a sus asesores, a todo un equipo que a buen seguro le van a encaminar. Ya se hablaba de Alcaraz cuando era pequeño y hace unos años su manager decidió que siguiera con Juan Carlos Ferrero. Y ha sido un buen acierto porque ha seguido mejorando. Lo que entonces prometía lo está cumpliendo".

Por último, Toni Nadal ha reconocido que ver a 'Charly' como uno de los grandes aspirantes a levantar el próximo torneo en el que competirá, el segundo Grand Slam del curso: "Será uno de los favoritos en Roland Garros". Ahí será una de las raquetas con más posibilidades de llevarse el título, seguramente contra Nadal y Djokovic, a quien ya ganó en Madrid. De paso, reconoció tener negociaciones con el murciano para que intente estar en el torneo mallorquín en el que sí estará Roberto Bautista: "Todo dependerá del calendario que su equipo elija antes del torneo de Wimbledon".

